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План по выработке на Ростовской АЭС за 2017 год будет выполнен через неделю


Энергосети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек /ПРАЙМ/. План по выработке электроэнергии, который у Ростовской АЭС на текущий год составил 23 миллиарда киловатт-часов, будет выполнен примерно через неделю, сообщил журналистам директор станции Андрей Сальников.

"План на 2017 год - 23 миллиарда киловатт-часов… На сегодня мы выработали примерно 22,64 миллиарда… Ориентировочно 28-29 (декабря) мы должны выполнить плановые показатели по выработке", - сказал он.

Сальников уточнил, что на сегодняшний день на АЭС работают два энергоблока, поскольку второй энергоблок находится в ремонте, а четвертый – на стадии физпуска.

В 2016 году Ростовской АЭС было выработано 24 миллиарда киловатт-часов. Снижение планового показателя на текущий год, по словам Сальникова, связано с тем, что "количество ремонтов в этом году у нас было на один больше".

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километрах от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года. С 6 декабря 2017 года начался физический пуск энергоблока №4.

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