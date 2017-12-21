Косовские албанцы подписали договор о строительстве ТЭЦ на 1 млрд евро

БЕЛГРАД, 21 дек /ПРАЙМ/. Церемония подписания соглашения о строительстве новейшей теплоэлектроцентрали в Косово состоялась в среду в Приштине, сообщила пресс-служба косовского правительства.

Стоимость проекта оценивается в миллиард евро, что станет крупнейшей частной инвестицией в новейшей истории самопровозглашенного государства. Договор со стороны косовского правительства подписали премьер Рамуш Харадинай и министр экономического развития Вальдрин Лука, со стороны подрядчика - президент американской компании Contour Global Джозеф Брандт.

ТЭЦ мощностью 500 мегаватт под названием "Новое Косово" (Kosova e Re) будет построена по новейшим технологиям с учетом самых высоких экологических стандартов и станет работать как на буром угле, так и на возобновляемых источниках энергии. Начало строительства ожидается в конце 2018 - начале 2019 года. Запуск планируется в 2023 году, срок службы оценивается в 40 лет.

Косово не обладает необходимыми мощностями по выработке электроэнергии для удовлетворения своих нужд, имеет устаревшую инфраструктуру, из-за чего в регионе периодически случаются перебои с электричеством.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. На данный момент косовский суверенитет признали более 100 государств-членов ООН. Сербия не признает независимость самопровозглашенной республики, однако под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам при посредничестве ЕС ведет переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами.