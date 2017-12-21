Ученые изобрели для ДВЗ "Звезда" способ очистки жидких радиоактивных отходов

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек /ПРАЙМ/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ДВО РАН разрабатывают новый способ очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) с помощью сорбентов из природных материалов, сообщает вуз.

Новый способ поможет очистить технологические отходы при ремонте и эксплуатации судов с ядерными энергетическими установками. Проект выполняется в рамках постановления правительства РФ по заказу Дальневосточного завода "Звезда" ZVEZ.

"В рамках проекта создается три вида сорбентов и флокулянт (реагент) для решения различных задач на каждом этапе переработки ЖРО. Новые материалы уникальны - они лучше поглощают из морской воды опасные загрязняющие вещества, такие как радионуклиды стронция, цезия и нефтепродукты, эффективно поглощают содержащиеся в жидких отходах нефтепродукты, но при этом не впитывают воду. Использование таких селективных сорбентов в настоящее время считается наиболее перспективным направлением в области обращения с радиоактивными отходами", - сказал руководитель проекта, главный научный сотрудник Академического департамента ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ Александр Юдаков.

Основой для новых сорбентов стали алюмосиликатные сырьевые материалы - керамзитовый гравий, перлит и природный цеолит Чугуевского месторождения. При создании сорбентов на их поверхности формируется наноразмерная пленка, которая позволяет очищать жидкости.

Исследователи рассчитывают, что внедрение новых сорбентов позволит заместить импортные технологии, "Звезда" сможет полностью отказаться от иностранных аналогов при обращении с ЖРО в ходе ремонта и эксплуатации кораблей и подводных лодок. Ученые уверены, что также наноматериалы найдут широкое применение в сфере атомной, нефтехимической промышленности, машиностроения, транспорта, военно-промышленного комплекса, уверены ученые.

Опытно-промышленные установки для производства сорбционных материалов и переработки ЖРО ученые должны представить к началу 2019 года.