Дайджест российских СМИ – 21 декабря

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- ЦБ нащупал каменный пузырь - Возможный рост ипотечного кредитования в России более чем вдвое, до 10 трлн руб. в 2020 году, заложенный в стратегию Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), вызвал серьезные опасения у ЦБ. Регулятор считает, что выполнение такого плана может привести к возникновению пузыря, сходного с тем, что в США стал триггером кризиса 2008 года. Чтобы не допустить этого, ЦБ готов принять меры, которые ужесточат условия выдачи ипотечных кредитов. Пока ситуация обсуждается кулуарно, чтобы не вызывать паники на рынке, но эксперты считают позицию регулятора оправданной.

- Крым собрал новые голоса - Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о "грубом нарушении прав человека в Крыму" со стороны России, которая названа "оккупационной державой". Документ, предложенный Украиной и странами Запада, поддержали 70 государств из 193, входящих в ООН, 26 выступили против. По сравнению с мартом 2014-го, когда Киев и его союзники впервые внесли в ООН "крымскую резолюцию" с похожими формулировками, на сей раз расклад голосов оказался более благоприятным для Москвы. В чем это выразилось, какие государства изменили свою позицию и в какую сторону, разбирался обозреватель "Ъ".

- Гражданам отпустили долги - Госдума в среду выполнила поручение Владимира Путина и приняла поправки к Налоговому кодексу, освобождающие граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) от старых налоговых долгов — в основном по платежам, которые уже и так не могли быть взысканы. Последний раз подобное решение депутаты принимали в также предвыборном 2011 году, тогда гражданам простили безнадежную налоговую задолженность в размере 33 млрд руб. В этот раз размер "прощаемой" суммы будет минимум вдвое больше — около 75 млрд руб.

- Торговля встала из-за кассы - С онлайн-кассами, которые с июля обязаны использовать все крупные российские операторы торговли, произошел первый массовый сбой. Из-за него в среду по всей стране на несколько часов остановились магазины, аптеки и автозаправки. И хотя ФНС разрешила всем им работать без чеков, суммарная потеря выручки только ритейлеров за среду может достигнуть 10 млрд руб.

- С новым кодом - Президент Владимир Путин одобрил ноябрьское решение правительства о создании до 2024 года системы сплошной маркировки товаров на базе ООО "Оператор-ЦРПТ". В компании предполагают, что концепция маркировки будет готова в начале 2018 года, предлагаемая модель — единый оператор частно-государственного партнерства для всего товарного рынка, оплата за единицу кода, единая маркировка для всех товаров. Вчера же Госдума приняла поправки к законодательству, переносящие до 2020 года обязательность маркировки лекарств,— видимо, эта система будет интегрирована в будущую единую сеть.

- Таможня не получила апдейт - Российские власти не успели обновить закон о таможенном регулировании до вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС в январе 2018 года. Задержку объясняют тем, что последняя страна пятерки, Киргизия, не закончила ратификацию документа. У нового кодекса будет приоритет по отношению к национальным нормам, но вопросы, не прописанные в нем напрямую, Минфин готовится уточнять своими актами. Однако такое двойное регулирование может осложнить работу участников ВЭД в переходный период.

- Уголовный кодекс портит деловой климат - Ситуация с защитой предпринимателей от уголовного преследования в РФ непростая, явных улучшений нет, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов, подводя итоги 2017 года. В офис омбудсмена с момента создания этой структуры поступило 44,7 тыс. обращений, из них 10% (4,46 тыс.) касаются уголовной тематики. На федеральном уровне бизнес обращался за защитой от незаконного уголовного преследования еще чаще — в 23,3% случаев.

- Не строй против ветра - 20 декабря в Кремле президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсуждали ипотеку и систему отказа от долевого участия граждан в строительстве жилья. Спорили. В том числе и с президентом. О том, чем закончились споры и почему крайними в отношениях граждан и застройщиков окажутся банки,— специальный корреспондент "Ъ".

- Владимир Жириновский "тряхнет интеллектом" - В среду делегаты предвыборного съезда ЛДПР единогласно поддержали выдвижение кандидатом в президенты РФ своего бессменного лидера Владимира Жириновского. Несмотря на то что для него это будет уже шестая президентская кампания, лидер ЛДПР готов вновь терпеть "огромные нагрузки" и "трясти интеллектом". Он не исключил, что может быть кандидатом в президенты и в 2024 году.

- Европротоколу добавили возможностей - В 2018 году водители получат больше возможностей при оформлении аварии без инспекторов. Лимит ущерба, который можно будет заявить в страховую компанию в рамках европротокола, будет увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. руб. Кроме того, можно будет не вызывать гаишника в случае, если участники аварии не сумели договориться, кто потерпевший, а кто виновник ДТП. Все эти нововведения заложены в новой редакции закона "Об ОСАГО". Тема европротокола, по данным "Ъ", будет в ближайшее время обсуждаться на уровне Верховного суда.

- Дмитрий Овсянников ответил на претензии Сергея Иванова - Правительство Севастополя может расторгнуть контракт на подготовку генплана города, а подрядчик может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков услуг. В заксобрании Севастополя считают, что затягивание принятия генплана выгодно недобросовестным застройщикам. В свою очередь, представитель Дмитрия Овсянникова на вопрос "Ъ" о том, согласен ли губернатор со спецпредставителем президента по вопросам экологии Сергеем Ивановым, заявившим, что в урочище Ласпи нужно все снести "к чертовой матери", ответил, что "от защиты в суде" заповедной зоны устранилось заксобрание. В парламенте считают, что власть пытается "уйти от решения вопроса застройки урочища".

- Отходы выставили на продажу - Депутаты одобрили во втором чтении поправки в закон об отходах, позволяющие без лицензии заниматься накоплением отходов магазинам и домохозяйствам. Так, последние смогут напрямую продавать вторсырье, а производители товаров с помощью ритейлеров получат возможность наладить систему специализированного сбора. Средства экологического сбора теперь пойдут на создание мощностей по утилизации, а терсхемы по обращению с отходами станут обязательными для региональных операторов. Но закон об отходах все равно требует новых уточнений, настаивают представители бизнеса.

- Побег из Потсдама - "Ъ" стали известны обстоятельства ареста в Польше экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова, находящегося в международном розыске МВД России за мошенничество. Как выяснилось, скандально известный строитель Алабяно-Балтийского тоннеля бежал из Германии, где он жил в последнее время, чтобы скрыться от конкурсных управляющих, назначенных на его имущество британским судом. Великобританию же господин Черняков, приговоренный к двум годам заключения за неуважение к лондонскому суду, покинул, спрятавшись в грузовике, перевозившем мебель.

- Генпрокуратура напомнит студентам о правах призывников - Более 20% российских студентов сталкивались с неправомерным принудительным призывом в армию — таковы результаты опроса фонда социальной помощи молодежи "Студфонд" среди 3,5 тыс. человек. Авторы исследования обращают внимание на то, что призывники недостаточно осведомлены о нормах законодательства и собственных правах. В Генпрокуратуре (ГП) поддержали предложение фонда о повышении охвата информирования призывников, а в Военной прокуратуре РФ сообщили: во время текущего призыва работают 172 консультационно-правовых пункта, куда могут обратиться за правовой помощью призывники и их родственники.

- Ногинские следователи работали в тайном режиме - Как стало известно "Ъ", СКР расследует дело в отношении своих бывших сотрудников — и. о. начальника отдела СКР по городу Ногинску Дмитрия Лисанина и старших следователей этого подразделения Олега Валуева и Николая Царева. По версии следствия, скрыв от учета два уголовных дела, возбужденных по заявлениям дочерней компании концерна Dunlop — "Данлоп Тайр СНГ", фигуранты затем рассчитывали получить от заявителя "незаконное вознаграждение" и тем самым подорвать "авторитет органов власти".

- Суду отрапортовали о разговорах адвокатов - Вчера Мосгорсуд признал обоснованным заключение под стражу заместителя руководителя Росимущества Елены Паткиной и бывшего бухгалтера подмосковного управления ведомства Марины Чичериной. Обеим инкриминируется хищение у Росимущества около 150 млн руб. Подследственные пытались убедить суд, что скрываться и мешать расследованию не собираются, жаловались на здоровье и просили поместить их под домашний арест. Однако суд с ними не согласился.

- Австрия напомнила об оставленном в Италии - Новый канцлер Австрии и самый молодой глава правительства в мире Себастьян Курц завершил вчера свой первый зарубежный визит — в Брюссель. Встреча с представителями европейских структур сразу после приведения к присяге его правительства была воспринята однозначно — как попытка заверить партнеров по ЕС в проевропейском курсе Вены. Такой шаг был необходим: за три дня у власти австрийское правительство уже успело сделать ряд противоречивых заявлений и поссориться с соседней Италией.

- Президенту Франции положили под елку рейтинг - Эмманюэль Макрон может записать себе в актив первый год на посту президента Франции. По данным компании Odoxa, его деятельность одобряют 54% граждан страны. Это на 9% больше, чем по итогам ноябрьских опросов. Все лето популярность президента, заступившего на пост 14 мая, падала. К августу рейтинг снизился до 40%, с сентября он начал выправляться. Но нынешних показателей не ожидал никто. Предшественник Эмманюэля Макрона — Франсуа Олланд — ни разу не получал такой поддержки после того, как стремительно прошла первая эйфория, связанная с его избранием в 2012 году.

- МИД РФ ждут кадровые перестановки - Как стало известно "Ъ", в российском МИДе в ближайшее время произойдут важные кадровые перестановки. В Москву из Нью-Йорка вернется Петр Ильичев, ныне занимающий пост первого заместителя постпреда РФ при ООН Василия Небензи. Как ожидается, он возглавит департамент международных организаций (ДМО). До недавнего времени этим подразделением руководил Александр Панкин, в октябре назначенный указом президента РФ Владимира Путина заместителем министра иностранных дел.

- Рестораны не попали под раздачу - Рестораны и отели не обязаны отвечать за идентификацию пользователей Wi-Fi, это сфера операторов связи, разъяснили участникам рынка в Минкомсвязи. Заведения общепита, жалующиеся на "административное давление" со стороны проверяющих органов, надеются, что такое толкование снимет с них риски подвергнуться штрафам. Закон об обязательной авторизации в Wi-Fi пока соблюдается не слишком строго: Роскомнадзор в 2017 году обнаружил нарушения в 7% проверенных точек.

- Взыскателям ограничат рекламу - Жалобы коллекторов на незаконную рекламу услуг по взысканию просроченной задолженности начали приносить результаты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении компаний, предоставляющих услуги по взысканию долгов населения, но не состоящих в реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Эксперты отмечают, что вмешательство ФАС может оказаться эффективным. "Яндекс" YNDX уже начал запрашивать у рекламодателей подтверждение присутствия в реестре.

- Китайские грузовики выезжают в Сибирь - Новосибирская "Скоми Авто" вместе с китайской корпорацией Norinco G планирует в 2018 году начать строительство автосборочного завода в Новосибирской области. Инвестиции в проект крупноузловой сборки мощностью до 1,5 тыс. грузовиков составят $17 млн. Эксперты отмечают, что спрос на коммерческий сегмент будет расти, но сомневаются, что китайская сборка в РФ сможет конкурировать с лидерами рынка.

- Жадность хакеров сгубила - Уникальная атака на банк "Глобэкс", в рамках которой средства выводились через систему SWIFT, удалась лишь отчасти. Из 55 млн руб. которые пытались похитить злоумышленники, вывести удалось менее 10%. По информации "Ъ", в банке смогли оперативно заметить действия мошенников и остановить трансакции, обратив внимание на крупные суммы операций — в среднем более 3 млн руб., в том числе валютных. Эксперты предупреждают, что заметить и остановить атаку — лишь первый шаг, для решения проблемы необходимо провести анализ всех систем и устранить риски повторного проникновения хакеров.

- Бонусы не сокращаются - Крупнейшие российские компании в 2017 году увеличили расходы на советы директоров (СД). Составы руководящих органов немного "повзрослели" по сравнению с прошлыми периодами, однако остаются самыми молодыми в Европе. При этом их постепенно покидают экспаты при одновременном увеличении количества директоров-женщин.

- Минфин занял у иностранцев - В среду Минфин привлек на внутреннем рынке рекордный с мая объем средств — 45 млрд руб. Высокий интерес к ОФЗ проявляют иностранные инвесторы, которых воодушевило решение Банка России снизить на последнем заседании совета директоров в этом году ключевую ставку на 0,5 п. п. Тем более что эти аукционы могут оказаться последними, в которых иностранные инвесторы участвуют без ограничений.

- Авиаторов не пустили на каникулы - Росавиация приступила к ужесточению условий работы чартерных перевозчиков. Вслед за введением новых правил допуска регулятор сократил новогодние международные чартерные программы. Корректировки на 20–30%, по версии ведомства, затронули шесть авиакомпаний. Чиновники впервые прибегают к такой мере, пытаясь предотвратить повторение краха "ВИМ-Авиа". Туроператоры уверяют, что на пассажирах изменения не скажутся. Однако реально предсказать последствия пока сложно: некоторые перевозчики вообще об ограничениях не знают, а другие настаивают, что о сокращении программ речи не идет.

- Бурлаки на воле - ФАС предлагает отказаться от ценового регулирования на предоставление буксиров в морских портах. Этот вопрос во вторник обсудят на правлении ФАС, идею поддерживают Минтранс и участники отрасли. Но либерализация портовых тарифов в 2012–2013 годах привела к росту цен, что в этом году вызвало конфликт ФАС со стивидорами. Однако эксперты считают, что отмена тарифов на буксиры не должна привести к серьезному росту цен.

- Global Ports пошла в "Дело" - На стивидорном рынке состоялась одна из крупнейших сделок: ГК "Дело" Сергея Шишкарева, владеющая крупными портовыми активами на юге России, приобретает 30,75% в крупнейшем операторе контейнерных терминалов РФ Global Ports. Продавцы — "Н-Транс" Никиты Мишина, Константина Николаева и Андрея Филатова — намерены направить средства на проекты в различных отраслях. По оценкам аналитиков, сделка выгодна для "Н-Транса" с учетом жесткой конкуренции в портах Петербурга и высокой долговой нагрузки Global Ports, а "Делу" придется активно отвоевывать утраченные позиции на традиционных рынках.

- Российские цены в Минске не зажигают - Из-за роста цен на энергорынке РФ Минск в 2018 году откажется от закупок электроэнергии у "Интер РАО" IRAO, загрузив собственные газовые ТЭС. Отказ от импорта может привести к подорожанию энергии в Белоруссии уже с 2019 года, если будет создан единый энергорынок ЕАЭС: цена российского газа для Минска все еще выше, чем для российских энергетиков. Но пока прогресса в переговорах РФ и Белоруссии по газу нет.

- Google и "Яндекс" перекроют баннеры - С 15 февраля 2018 года браузер Google Chrome начнет блокировать мешающую пользователям рекламу, к которой компания относит, например, автоматически запускающиеся видео и всплывающие окна со звуковым сопровождением. Поддержать инициативу может и "Яндекс", который разрабатывает собственные стандарты качественной рекламы. Издатели пока расходятся в оценках эффекта такой инициативы.

- Прилавки расширяются под органикой - Сеть "Углече Поле. Органик маркет", управляющая сегодня магазинами площадью менее 100 кв. м, задумалась о развитии формата супермаркетов. Но этим планам может помешать ограниченное количество поставщиков органических продуктов, предупреждают эксперты.

- Школы наступили на шлейф - Российские книгоиздатели отмечают снижение закупок так называемого шлейфа к учебникам — рабочих тетрадей, атласов и методических пособий. У крупнейшего издателя учебной литературы — "Просвещения" — падение продаж в этом сегменте по итогам 2017 года составит 30 млн экземпляров. Участники рынка связывают это с ужесточившимся контролем над школами, которые теперь опасаются рекомендовать родителям закупку дополнительных материалов.

- "Крост" пристроится к Мневникам - Концерн "Крост" Алексея Добашина готовится стать активным участником программы переселения москвичей из хрущевок: девелопер предложил городу свой вариант перестройки кварталов Хорошево-Мневников. За 38,7 млрд руб. компания предлагает снести 265 тыс. кв. м старого жилья и построить 371 тыс. кв. м нового.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Бизнес пережил первый масштабный сбой в работе онлайн-касс - Кассовый сбой случился 20 декабря, о нем сообщили ритейлеры, операторы автозаправочных станций и сами операторы фискальных данных. Причина – сбой в программном обеспечении, который вывел из строя часть контрольно-кассовых устройств производства группы компаний "Штрих-М", сообщила сама группа. Среди пострадавших – московские магазины у дома "Магнолия", некоторые магазины "Эльдорадо", сеть DNS, аптеки "Ригла", АЗС "Газпром GAZP нефти", "Лукойла" LKOH, "Роснефти" ROSN, некоторые кассы "Магнита" MGNT и X5 Retail Group и проч.

- Как новые выборы в Каталонии повлияют на будущее Испании - В четверг в Каталонии пройдут внеочередные парламентские выборы, на проведении которых настоял Мадрид после крупнейшего за несколько десятилетий политического кризиса в Испании. 1 октября в этой автономии прошел референдум о независимости, на котором за отделение от Испании отдали голоса 90% избирателей, пришедших на избирательные участки. Конституционный суд Испании не признал результаты голосования. В конце октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. В ответ на это Мадрид ввел в Каталонии прямое правление, отстранил от власти главу автономии Карлеса Пучдемона и распустил местный парламент. Пучдемон в настоящее время находится в Брюсселе, а его бывший заместитель Ориол Жункерас – под стражей.

- Ряды иностранных агентов могут пополнить физические лица - Поправки, внесенные во вторник вечером депутатами Петром Толстым и Леонидом Левиным, а также сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, дополняют принятые всего месяц назад нормы о СМИ – иностранных агентах. В ответ на признание таковым в США телеканала Russia Today в России уже признаны агентами девять американских СМИ, включая "Голос Америки" и "Радио Свобода". Новые поправки разъясняют, что в случае признания агентом иностранное СМИ должно в течение месяца создать российское юридическое лицо, через которое и должны распространяться материалы этого СМИ. Новые поправки разъясняют, что в случае признания агентом иностранное СМИ должно в течение месяца создать российское юридическое лицо, через которое и должны распространяться материалы этого СМИ. К такому юрлицу можно будет применять положения закона об НКО.

- Великодержавные настроения в России достигли исторического максимума - Число россиян, уверенных в том, что русский народ имеет особое значение в мировой истории, достигло максимума за все время исследований – так считают 64% респондентов, выяснил "Левада-центр". С тем, что русские – такой же народ, как и другие, согласны 32%. В 1992 г. об особой роли русских в мировой истории говорили лишь 13% опрошенных.

- Чего бизнес ждет от новогодней встречи с Путиным - Президент Владимир Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов и объединений, сообщила пресс-служба Кремля. Участниками встречи станут более 60 предпринимателей: руководители частных и государственных компаний, банков и общественных организаций. С тем же составом бизнесменов Путин встречался всего три месяца назад – 21 сентября. На вопрос, не связана ли организация новой встречи с ожидающимся в феврале 2018 г. расширением санкций США в отношении российского бизнеса, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил: "Непосредственно с санкциями не связано".

- Инвесторы могли бы вложить в концессионные облигации до 400 млрд рублей - Рынок концессионных облигаций пока невелик – 75 млрд руб., или всего 2,3% корпоративных бумаг, выпущенных в России, но у него большой потенциал для роста, говорится в исследовании InfraOne. Это одна из немногих возможностей для пенсионных фондов, страховщиков и банков вкладывать вдолгую – на таких облигациях инвестор зарабатывает в среднем 2,5–4% годовых, пишут аналитики. Инвесторы могли бы потратить на концессионные облигации и схожие с ними бонды до 400 млрд руб. – 17–20% средств, которые потенциально могут быть вложены в инфраструктуру.

- Госдума согласилась простить налоговые долги людям, как предлагал Путин - Законопроект, освобождающий людей от налоговых долгов, Госдума одобрила во втором чтении. Провести амнистию для 50 млн человек, в том числе индивидуальных предпринимателей, предложил президент Владимир Путин. Стоимость "подарка" – около 80 млрд руб. Поправки разрешают списать долги по имущественным налогам, накопившимся на 1 января 2015 г., а также накопившимся пеням. По словам Путина, это 41 млрд руб. долгов 42 млн человек.

- Китай растет в долг - Правительство Китая смягчит политику по ограничению кредитования, говорят люди, знакомые с его экономической программой на 2018 г. Последние два года сокращение долгового бремени было приоритетом Пекина, но в новой программе будет говориться лишь о контроле за ростом заимствований. Решение о смягчении политики в декабре приняло руководство Коммунистической партии Китая. "Нужно смотреть правде в глаза, – говорит чиновник. – Нереально сократить долг, когда вся экономика зависит от банковского финансирования".

- Джеймс Мердок: Газеты станут называть меня "затворник" - Сын Руперта Мердока – Джеймс оказался на переломном моменте своей карьеры. Два десятилетия он проработал на семейный бизнес и считался наследником империи отца. В 2015 г. Руперт Мердок передал Джеймсу пост гендиректора 21st Century Fox. За пару лет до этого магнат разделил свои активы, отдав в этот холдинг все, кроме газет. Те остались в News Corp.

- "Мегафон" MFON заложил в бюджет расходы на "закон Яровой" - В бюджете 2018 г. "Мегафон" предусмотрел расходы на исполнение требований "закона Яровой", рассказал "Ведомостям" представитель оператора, но сколько именно – не раскрыл.

- "Газпром" остановил закупку труб для "Северного потока – 2" - "Газпром" счел завышенной стоимость труб для наземного участка Северо-Европейского газопровода и расторг контракты на их поставку. Письма с уведомлением об этом трубные компании получили в среду, рассказали "Ведомостям" два сотрудника разных контрагентов газовой компании. Причина – изменение ценовой политики "Газпрома" в отношении закупки труб большого диаметра, говорит один из собеседников. Отправитель писем - ООО "Газпром комплектация", оно выступало заказчиком в этих трубных контрактах.

- Москва закрывает движение на Тверской на новогодние праздники - "В соответствии с решением заочного заседания организационного комитета по обеспечению торгового обслуживания городских фестивальных мероприятий на территории Москвы в период с 31.12.2017 по 2.01.2018 утверждено место проведения праздничных мероприятий, посвященных новому, 2018 году, на ул. Тверской от д. 1 до д. 31, ул. Моховой, ул. Охотный Ряд, Театральный пр-д, вл. 1", – говорится в письме управы Тверского района Москвы, разосланном по предприятиям, попадающим в зону перекрытия.

- ЦБ обсудит, что делать с долгами "Открытие холдинга" - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало от "Открытие холдинга" вернуть 28 млрд руб., выданных в декабре 2015 г. на санацию "Траста", говорится в сообщении холдинга. Заем на поддержание ликвидности был получен на шесть лет по льготной ставке 6% годовых. "Открытие" сразу передало эти деньги "Трасту".

- Дело о Global Ports - "Мы не сомневались ни секунды, принимая решение о сделке. Мы высоко оцениваем потенциал взаимодействия с Global Ports, мы имеем богатый опыт в транспортной отрасли и приложим все усилия, чтобы усилить позиции компании на ее рынках", – приводятся в релизе о сделке слова владельца группы "Дело" Сергея Шишкарева. Его компания договорилась выкупить 30,75% Global Ports, ведущего контейнерного стивидорного оператора в России, у компании Transportation Investments Holding Limited (TIHL). Об этом сообщила Global Ports. TIHL принадлежит группе "Н-транс" Константина Николаева, Никиты Мишина и Андрея Филатова, которая основала Global Ports, купив в 2004 г. пакет акций Восточной стивидорной компании.

- Как потерять биткойн - Средства защиты криптовалюты очень сложны, и в результате это богатство может застрять в своеобразном чистилище. Как будто вы забыли пароль от банковского счета – только никакого банка, который помог бы вам его восстановить, нет. Среди таких забывших иногда оказываются даже титаны IT-рынка. Например, в ноябре Илон Маск написал в Twitter, что потерял доступ к части своей криптовалюты.

- Прокатчика фильма "Движение вверх" обвинили в шантаже - Крупнейший прокатчик российских фильмов "Централ партнершип" (ЦПШ) потребовал у кинотеатров срочно заключить новый договор на гораздо более жестких условиях, за нарушение которых кинотеатры могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн руб., сообщила Ассоциация владельцев кинотеатров. Иначе ЦПШ грозится оставить кинотеатры без одной из самых ожидаемых премьер года – российской картины "Движение вверх", заявляет ассоциация и называет происходящее открытым шантажом, а сам новый договор – кабальным.

- НПФ оставили на голодном пайке - Мораторий на перечисление пенсионных накоплений продлен до 2020 г. – такие поправки в закон об обязательном пенсионном страховании подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации. Продление моратория позволит уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 551,3 млрд руб., отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

- ФАС и "Юнипро" поспорили о существовании энергоблока Березовской ГРЭС - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к заключению, что пострадавший при пожаре третий энергоблок Березовской ГРЭС больше не существует. Об этом рассказал в среду Дмитрий Ермиличев, представитель "Юнипро", которой принадлежит электростанция. Летом ФАС обвинила компанию и "Системного оператора" в том, что из-за их действий потребители продолжали оплачивать мощность неработающей электростанции.

- Китай привезет сталь с востока - Во вторник, 19 декабря, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока объявило о планах создания кластера по глубокой переработке стали в Приморье. Основной инвестор проекта – "Дэбан Гуандун" – гонконгская компания, созданная в 2004 г. государственной "Хэбэй Луаньхэ групп". Группа занимается металлургической промышленностью, производством цемента и недвижимостью. Проект будет реализован в три этапа и предполагает строительство 10 млн т сталелитейных мощностей.

- Структура Ковальчука купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Крыму - Структура Юрия Ковальчука ООО "Южный проект" ("дочка" банка "Россия") приобрела 100% акций завода шампанских вин "Новый Свет", сообщил "Ведомостям" представитель министерства земельных и имущественных отношений Крыма. "Южный проект" предложил на конкурсе за завод 1,5 млрд руб., второй участник – ООО "Воом-вох инвест" – 1,497 млрд. Это ООО зарегистрировано по массовому адресу с уставным капиталом 10 000 руб.

- Чартеры не полетят - На новогодние праздники с конца декабря 2017 г. до январских выходных 2018 г. российские авиакомпании подали заявки на 586 международных чартерных рейсов в 17 иностранных государств, в том числе свыше 370 рейсов планировалось из трех московских аэропортов, говорится в релизе Росавиации. Из них сейчас согласовано 292, эти меры приняты, чтобы избежать задержек и отмены рейсов, говорит представитель федерального агентства.

- Транзит с китайским акцентом - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложили Китаю для совместного финансирования 38 транспортных проектов. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) по итогам декабрьской встречи руководителей транспортных ведомств государств – членов ЕАЭС. Российской стороной в список включено 11 инфраструктурных проектов, уточняет представитель Минтранса.

- Грузы взлетели - Мировой рынок грузовых авиаперевозок вырос в 2016 г. на 4% до 52,6 млн т. Ведущие мировые производители гражданских самолетов Airbus и Boeing прогнозируют отрасли долгосрочный и стабильный рост. "Согласно новому прогнозу Airbus, рынок грузовых авиаперевозок будет расти ежегодно примерно на 3,8% в ближайшие 20 лет (в 2017–2036 гг.)", – говорит представитель концерна Мария Шляхтова.

- Рынок увеличил тягу - Российский рынок магистральных тягачей растет второй год подряд. По итогам 10 месяцев 2017 г. их продажи увеличились на 83%, приводит данные начальник отдела аналитики агентства "Автостат" Андрей Топтун. Магистральные тягачи обеспечили основной рост рынка грузовиков в целом, а доля этого сегмента в 2017 г. составила рекордные 37,2%, отмечает он. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в 2012 г. – 34,5%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- У кого списать? - Россиянам простят долги по налогам трехлетней давности и предоставят вычет с шести соток. Списание этих долгов позволит избежать бесполезной траты финансовых и трудовых ресурсов, подчеркнули опрошенные "РГ" эксперты.

- Академики с гаджетом - Роль и работа Российской академии наук должны в ближайшее время существенно измениться, заявил президент РАН Александр Сергеев. "Мы намерены проникнуть в социальные сети", - отметил, в частности, он.

- Перемена на обед - В "РГ" подвели итоги Всероссийского конкурса на лучшую школьную столовую. В финале собрались лучшие повара, которые соблюдают рецептуру, технологию и санитарные нормы. Жюри отметило, что самые лучшие столовые - в Тольятти, Тюмени, Перми и Ульяновске.

- Простор для жизни - Строить качественные и современные дома, а не безликие "муравейники" поручил Владимир Путин. Он также вступился и за дольщиков - граждане не должны страдать от недобросовестных компаний.

- Национальное собрание - Книги представили академик РАН Юрий Осипов и ответственный редактор издательства "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец. Тома были аккуратно разложены на круглом столе в президентской библиотеке.

- Сохранять концентрацию - Россия будет и дальше нейтрализовывать очаги международного терроризма, действовать вместе с теми, кто готов бороться с этой угрозой. Об этом заявил Владимир Путин на вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.

- Попасть в кампанию - В среду в Центризбирком поступили первые уведомления от потенциальных участников выборов. В том числе поступило оповещение о проведении собрания группы поддержки Владимира Путина.

- Не увязнуть в долгах - Правительство выделило российским регионам дополнительные 55 миллиардов рублей бюджетных кредитов, следует из сообщения, опубликованного в среду на сайте кабмина. Они пойдут на рефинансирование уже существующих долгов субъектов РФ и почти наверняка станут последней порцией бюджетного кредитования минимум до 2020 года.

- Ракеты на радарах - В среду произошло знаковое событие - впервые в истории Российской армии на боевое дежурство заступили сразу три новейшие радиолокационные станции национальной системы предупреждения о ракетном нападении.

- Явка на опрос - 70 процентов россиян намерены принять участие в выборах президента России в марте 2018 года. Таковы данные социологического опроса. Отдать свой голос за Владимира Путина готовы 83,8% опрошенных.

- Профессионалы в почете - Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил государственные и правительственные награды. Генеральный директор "РГ" Павел Негоица удостоен почетной грамоты правительства за развитие СМИ.

- Тариф "Рубль плюс" - Со 2 января в Москве подорожает транспорт, но ненамного. Одна поездка по "Тройке" вырастет в цене на рубль - с 35 до 36 рублей. Стоимость остальных билетов поднимется максимум на 3,8%. А однопоездочные проездные и билеты для школьников и студентов и в новом году будут стоить столько же, сколько и стоили.

- Нашел стоянку - Власти Санкт-Петербурга легализовали парковку у Мариинского дворца после того, как блогер разместил в сети видео, на котором машины депутатов паркуются под запрещающим знаком.

- Деньги по адресу - Начиная с будущего года семьи будут получать ежемесячные пособия за первенца до достижения им полутора лет. Соответствующую инициативу президента России Госдума одобрила во втором чтении.

- Снова кандидат - Съезд ЛДПР выдвинул кандидатуру Владимира Жириновского на выборы президента РФ. Политик назвал необходимые российскому лидеру качества и обрисовал постулаты программы, с которой пойдет на выборы.

- Женская партия - Первой женщиной, которая официально выдвинулась кандидатом в президенты на выборы-2018, стала председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова. Решение о ее выдвижении принял съезд партии.

- С новой метлой - Ответственными за установку и чистоту мусорных контейнеров, а также за уборку мест погрузки мусора станут региональные операторы. Такие поправки готовят в Минстрое.

- Тариф экономный - В первом полугодии 2018 года должно начаться строительство первого этапа высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, пока до Владимира. Проект уже направлен на согласование в минтранс и минэкономразвития, затем его должна одобрить правительственная комиссия по транспорту.

- "Маскарад" в стиле экшн - В новом году знаменитой фразе о том, что "хватит кошмарить бизнес", исполнится 10 лет. Конечно, ситуация изменилась в лучшую сторону. Но почивать на лаврах рано. Об этом помнят многие предприниматели. И их ряды постоянно пополняются. В пятницу, 8 декабря нынешнего года, парни в камуфляже решительно вошли в офис известного грузооператора в главном аэропорту страны.

- Больше прозрачности - Приближающийся 2018 год принесет с собой ряд изменений в тарифной сфере. С 1 июля надбавка гарантирующих поставщиков к цене электроэнергии будет рассчитываться по новой схеме - с использованием метода сравнения аналогов или эталонного сбыта. В результате все гарантирующие поставщики, работающие в одном субъекте РФ, получат равные условия. Для них создается конкурентная среда, чтобы потребитель выбрал наиболее эффективного поставщика.

- Вот такое кино - Мэр столицы Сергей Собянин пообещал поддержку продюсерам и режиссерам, снимающим фильмы о Москве. Об этом он заявил, посетив школу кино и телевидения "Индустрия". Основал ее известный режиссер Федор Бондарчук.

- Папа с доставкой - Приставы начали активно использовать новые полномочия: задерживать и доставлять в полицию злостных алиментщиков. Согласно закону, в первый раз нерадивого родителя наказывают в административном порядке, после - в уголовном.

- Есть работа - Около 1,9 миллиона работников "вышли из тени" в этом году. Об этом заявил глава Роструда Всеволод Вуколов. Речь идет о людях, которые работали нелегально, но впоследствии оформили свои трудовые отношения официально.

- Помогут сиротам - Прокуроры выявили и устранили в этом году в стране несколько сотен тысяч нарушений прав детей и подростков.

- Избиратель имеет право - Ассоциация юристов России начинает масштабную подготовку и обучение независимых и квалифицированных наблюдателей для работы на предстоящих выборах президента России.

- Какая слежка неподсудна - Генпрокуратура проверит все уголовные дела, возбужденные по факту незаконного оборота GPS-трекеров. Итоги будут подведены уже в 2018 году. Дела подобной категории привлекли внимание прокуроров после пресс-конференции Владимира Путина.

- После пяти часов проверки - В ночь на среду 75 российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) покинули Украину. Их возвращение, как и последние месяцы пребывания в соседнем государстве, сопровождалось откровенными провокациями со стороны украинских военных.

- Своя добавка дороже - Россельхознадзор вводит с 22 декабря запрет на поставку в Россию китайского лизина - кормовой добавки, которая повышает эффективность производства в животноводстве. При этом именно Китай являлся ее главным поставщиком в нашу страну. Эксперты пытаются понять, чего ждать в итоге.

- Каждому - свое - Почти на треть, а в фактическом выражении на 25 миллиардов рублей, будет увеличен стартовый бюджет Федерального агентства научных организаций на 2018 год в сравнении с тем, что было на старте 2017-го. А общий объем выделяемых средств должен превысить 109 миллиардов рублей - такие данные сообщил глава ФАНО Михаил Котюков, отвечая на вопрос "РГ".

- Накатали на статью - Пленум ВС РФ одобрил проект поправок в УПК, согласно которым уголовные дела против пьяных водителей будут рассматривать районные суды. Также перед районными судами могут предстать и дебоширы.

- Прерванный полет - В начале следующей недели исполнится ровно год с момента страшной катастрофы над Черным морем. Сейчас стало известно, что расследование дела о крушении военно-транспортного самолета Министерства обороны России Ту-154, произошедшем 25 декабря 2016 года, будет продлено.

- Выкуп онлайн - Верховный суд России вчера оставил без изменений приговор Константину Теплякову и Александру Филинову, осужденным на три года за хакерство.

- Есть стыковка! - В среду на строящемся мосту через Керченский пролив произошло событие, к которому инженеры и рабочие в буквальном смысле слова двигались долгие месяцы: последний пролет соединен с установленной в октябре автодорожной фарватерной аркой. Теперь с таманского берега до керченского можно пройти пешком. Но пока такая возможность есть только у мостостроителей и талисмана стройки - рыжего кота Мостика.

- Парковки обесценят - Госдума приняла в третьем чтении закон об организации дорожного движения. Документ отменяет плату за парковку у социальных учреждений и расширяет полномочия местных властей по организации движения.

- Опасная доктрина - Все упоминания о России в стратегии нацбезопасности США сводятся к необоснованным обвинениям, считает Николай Патрушев. Он отметил, что документ несет потенциальную угрозу безопасности в мире.

- Площадками раскидались - Украинские депутаты обвинили власти Беларуси в том, что те мешают диалогу по урегулированию ситуации в Донбассе. В итоге Минск пригрозили лишить площадки для переговоров.

- Формула любви - Шведское правительство согласилось поддержать законопроект о "сексуальном согласии". Его критики считают, что изначально благое начинание, призванное защитить женщин от насилия, доведено до абсурда на страницах документа, который окажется совершенно бесполезным.

- Де Сада сняли с торгов - Рукопись романа "120 дней Содома, или Школа разврата" писателя маркиза де Сада признали национальным достоянием Франции. Государство готово заплатить за манускрипт 8 миллионов долларов.

- Нацизм остался в героях? - Россия сожалеет, что США, Украина и ряд других государств отказались поддержать в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. С таким заявлением выступил МИД РФ.

- По гамбургскому счету - Исследователи выяснили, какие страны немцы считают безопасными, а какие - рискованными. В частности, жители Германии чувствуют себя в безопасности, находясь в отпуске на родине.

- Квартирант с гранатой - В Ставрополе в многоквартирном доме ночью прогремел взрыв. По информации правоохранителей, его устроил 25-летний злоумышленник, который был боевиком ликвидированной зеленчукской группы.

- Казус Подъячего не исправлен - Верховный суд Крыма отменил решения судов Украины в отношении активиста Валерий Подъячего, который с 2007 года вел борьбу за возвращение полуострова в состав РФ. Но истец будет добиваться права на полную реабилитацию.

- Век на страже Отчизны - Сегодня исполнилось 100 лет со дня создания отечественных органов государственной безопасности. К этому событию приурочен выход большого по объему альбома. "РГ" публикует уникальные снимки и секретные документы с резолюциями Ленина, Сталина, Дзержинского.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- "Люди должны переехать не в муравейники, а в современные дома" - В Кремле прошло заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Главной темой совещания стало улучшение жилищных условий и повышение доступности жилья. Президент России поручил участникам заседания "не гнаться" за метрами, а уделить внимание качеству работ. Глава государства поставил задачу: к 2025 году более 50% российских семей должны иметь возможность позволить себе ипотеку. В этот же день президент выступил на торжественном вечере в честь Дня работников органов госбезопасности. Российский лидер поблагодарил сотрудников ФСБ, которые только в этом году предотвратили более 60 преступлений террористической направленности.

- Страховым добавят ответственности по ОСАГО - Верховный суд РФ готовит проект постановления пленума, призванного упростить разрешение споров между автовладельцами и страховыми компаниями из-за ОСАГО, правила выплат по которому изменились весной 2017 года. По мнению ВС, в случаях, когда клиент выбрал сервис не из предложенного списка и страховая компания на это согласилась, она несет дальнейшую ответственность за все работы по ремонту.

- Газовая выручка снова побьет рекорды - Соглашение ОПЕК о продлении договора о сокращении добычи нефти приведет не только к росту цен на черное золото, но и на газ. Поэтому даже при стабильных поставках в Европу Россия в 2018 году сможет заработать рекордные $108 млрд. Об этом пишут аналитики банка Credit Suisse, "Известия" ознакомились с их отчетом. Эксперты считают, что "Газпрому" не сложно будет удержать свою долю рынка.

- Избирательная кампания-2018 стартовала вовремя - Продолжительность предвыборной кампании в России средняя в сравнении с другими странами, пришли к выводу эксперты Российского института избирательного права (РОИИП). Такие же сроки ее проведения, например, зафиксированы в Польше, Белоруссии, Аргентине, Кыргызстане и Узбекистане. В этих странах кампания длится от 80 до 120 дней. Этого времени достаточно для того, чтобы кандидаты успели собрать подписи избирателей в свою поддержку и провести предвыборную агитацию, отмечается в обзоре "Сроки назначения выборов и продолжительность избирательной кампании: российский и зарубежный опыт", с которым ознакомились "Известия". Эксперты полагают, что с учетом современных каналов коммуникации сроки кампании не так важны, поскольку в большинстве случаев она начинается задолго до назначения официальной даты.

- Микродоли в квартирах попадут под запрет - Дробить и продавать право собственности на квартиры и дома в микродолях, например 1/100 или 1/1000, будет нельзя. Кроме того, появятся лимиты на регистрацию граждан в жилых помещениях: без ограничений туда можно будет вселять лишь супругов, родителей и детей. Остальных — только по решению суда. С этой инициативой выступили депутаты Павел Крашенинников, Александр Сидякин (оба — "Единая Россия") и парламентарий от "Справедливой России" Галина Хованская. Такой подход поможет в борьбе с "резиновыми" квартирами, полагают авторы документа. В Минстрое "Известиям" не смогли предоставить оперативный комментарий, однако ранее правительство раскритиковало схожий законопроект.

- Детский отдых откроют для родителей - Рынок детского туризма и отдыха станет прозрачнее: региональные власти обяжут размещать на своих сайтах реестр его организаторов и список маршрутов для несовершеннолетних туристов. Там же в открытом доступе будут публиковаться обращения родителей и ответы на них. Соответствующий законопроект комитет по федеративному устройству Госдумы намерен рекомендовать принять в первом чтении. По мнению авторов инициативы, каждая семья должна иметь возможность получить полную информацию о том, кто в регионе имеет законные основания заниматься детским отдыхом и в каких условиях будет находиться ребенок. Участники отрасли в целом инициативу поддерживают, однако называют решение публиковать переписку между родителями и органами исполнительной власти — неоднозначным.

- Паспорт выдадут за час - Россияне смогут получить новый внутренний паспорт в течение часа после подачи документов в подразделение МВД или МФЦ. Для этого нужно заранее отправить заявление в электронном виде через портал госуслуг, сказано в новом регламенте министерства. Также вдвое сократился срок оформления паспорта, если документы подаются лично и не по месту жительства.

- Следующий экипаж впервые в истории долетит к МКС за три часа - Между Землей и Международной космической станцией (МКС) заработает "экспресс-такси". Со следующего года российские пилотируемые корабли смогут доставлять экипажи на орбиту за три часа — в два раза быстрее, чем сейчас. Космонавтам придется меньше времени проводить в ограниченном объеме капсулы. Первым таким кораблем может стать "Союз МС-08", запуск которого запланирован на март 2018 года. Окончательное решение о его полете по сверхкороткому маршруту будет принято после проведения испытаний на грузовом корабле "Прогресс" в феврале.

- Военные микро-дроны защитили от помех - Российские боевые микро-роботы и миниатюрные беспилотники нового поколения (размер — не более нескольких десятков сантиметров) будут оснащены отечественной системой цифровой связи и передачи видео "Ресет". При массе всего 30 г она позволяет не только управлять дроном, но и принимать защищенный видеосигнал в высоком разрешении на расстоянии до 1 км. Новинка уже прошла испытания в Сирии в составе комплекса разминирования "Уран-6" и саперной системы "Скарабей". По мнению экспертов, надежный канал связи позволит создать новое поколение роботизированных систем класса "микро".

- Саперов и разведчиков оснастят "летающими металлоискателями" - Российские Инженерные войска и разведчики получат высокочувствительные "летающие металлоискатели". Это легкие беспилотные вертолеты, способные обнаруживать подземные схроны, кабели связи и взрывные устройства. Такой аппарат оснащается высокочувствительным магнитометром, позволяющим находить даже разбросанные в траве гвозди. По оценкам экспертов, беспилотники для борьбы с минной угрозой сейчас востребованы во всем мире.

- Из Европы в Донбасс — с подарками - Европейские активисты к Новому году отправят в Донбасс около 20 т гуманитарного груза и специальные праздничные подарки для детей. На средства эстонских и норвежских волонтеров уже куплено более 200 игрушек. Общественные деятели надеются до конца года собрать дополнительные деньги для приобретения еще порядка 300 подарков. Об этом "Известиям" рассказал эстонский активист, организатор отправки "новогодней фуры" Алексей Есаков. Следом за праздничной посылкой будет доставлено еще 30 т гумпомощи.

- Болезнь Альцгеймера начнут выявлять на ранней стадии - Ученые Курчатовского института разрабатывают методику раннего выявления болезни Альцгеймера. Она основана на исследовании иммунитета и позволит ставить диагноз по анализу крови. Больным не придется делать дорогую и травматичную спинномозговую пункцию. Ранняя диагностика даст пациентам возможность быстрее начать лечение и тем самым максимально отсрочить наступление слабоумия. Сегодня в России болезнью Альцгеймера страдает более 1,5 млн человек. Чаще всего ее выявляют на такой стадии, когда остановить или замедлить развитие недуга уже невозможно.

- Заложники большой политики - Несмотря на то что между Россией и многими странами давно действуют соглашения об экстрадиции и договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам, опасность того, что любого россиянина в любой точке мира могут задержать по запросу минюста США, остается высокой. В 2017 году количество похищенных граждан РФ перевалило за три десятка. Российские дипломаты прикладывают все усилия для их возвращения на родину. Однако, учитывая то, что Вашингтон зачастую прямо игнорирует международные и двусторонние правовые нормы, делать это становится все труднее. "Известия" изучили подробности самых резонансных дел.

- Мимо кассы - Алкоголь выпал из государственной системы учета ЕГАИС на несколько часов. Это случилось 20 декабря, когда в российских магазинах произошел сбой в работе контрольно-кассовой техники (ККТ). С ее помощью фиксируются все данные о спиртном, а также проверяется легальность марки. В ФНС заявили, что не станут предъявлять претензий к торговцам за продажу товаров, включая алкоголь, без кассовых чеков.

- Новейшие лунные планы: перспективы 2020-х годов - Последние заявления Роскосмоса о реализации собственных (в том числе и международных) планов по освоению Луны практически совпали с новой для США идеей возобновить лунную программу, отмененную в 2011 году. Кстати, это решение также совпало и с 45-й годовщиной последней американской лунной экспедиции "Аполлон-17".

- "Оводов" вооружили "Ураном" - Российский ВМФ получит в 2018 году сразу три модернизированных малых ракетных корабля (МРК) легендарного проекта 1234 "Овод". Фактически это будут новые корабли с современной двигательной установкой и комплексом высокоточного вооружения, который позволит им поражать не только морские, но и наземные цели. По оценкам экспертов, после модернизации значительно возрастет потенциал прибрежных сил ВМФ. Обновленные МРК превратятся в универсальные боевые единицы.

- Родители готовы увеличить статью расходов на подарки детям - В предновогодний период россияне стали больше тратить денег на детские игрушки. Самые популярные подарки — инерционные машинки — подорожали на 33%. Еще один лидер товаров для детей — снежколепы. За них родители готовы отдать на 14% больше, чем в прошлом году. Это следует из предоставленных "Известиям" данных оператора Сбербанка SBER"Платформа ОФД" от онлайн-касс российских магазинов. По словам экспертов, мамы и папы готовы покупать более дорогие игрушки, но в меньшем количестве.

- Россия расширяет экспорт сахара - География экспорта российского сахара расширится в ближайшие три года. Об этом "Известиям" рассказали в Минсельхозе. К 2020 году Россия планирует заключить контакты с Китаем, Японией, Алжиром, Марокко и Филиппинами. В "Руспродсоюзе" сообщили, что из-за перепроизводства в России сахар дешевеет. Вскоре интерес к этому бизнесу может упасть, посевы свеклы — уменьшиться, что уже в ближайшие пару лет спровоцирует рост цен. Избежать такого сценария поможет увеличение экспорта продукции.

- Россияне стали чаще болеть ветрянкой - В этом году в России выросло число заболевших ветряной оспой. С января по сентябрь ветрянку подхватили почти 680 тыс. человек — на 8,7% больше, чем годом ранее. Чаще всего заражались жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Камчатского края. Эксперты напомнили, что прививки от ветрянки пока не вошли в национальный календарь, бесплатно в массовом порядке их не делают. О том, что россияне стали чаще болеть ветрянкой, свидетельствуют данные Роспотребнадзора, с которыми ознакомились "Известия".

- Сергей Донской: "Введение раздельного сбора мусора потребует 10-15 лет" - Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью "Известиям" подвел предварительные итоги Года экологии. Он объяснил, почему поддерживает строительство мусоросжигательных заводов, как убедить людей, что жить рядом с такими предприятиями безопасно, а также рассказал, какой экологический рейтинг считает самым правильным и когда будет принята новая редакция Красной книги.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Кассовый надрыв - В среду, 20 декабря, крупнейшие ретейлеры и сети АЗС по всей России столкнулись со сбоями в работе новых кассовых аппаратов, использование которых стало обязательным с июля 2017 года. Почему возникли проблемы, разбирался РБК.

- Выставочный фонд - Владимира Путина выдвинут кандидатом в президенты в 57-м павильоне ВДНХ, который занимает историческая выставка, организованная епископом Тихоном (Шевкуновым). За аренду помещения сторонники президента заплатят из своего кармана.

- Губернаторов ставят на охрану - Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект, который наделяет Росгвардию полномочиями по охране губернаторов. Ее услуги обойдутся местным бюджетам дороже, чем частная охрана глав регионов, предупреждают эксперты.

- Курц задает новый курс - Новое правоконсервативное правительство Австрии представило парламенту свою программу. Призыв решить проблему сепаратизма на Украине соседствует в ней с мерами, которые могут привести к обострению аналогичной проблемы в Италии.

- Союзное ток-шоу - Минск не договорился с Москвой о стоимости импорта электричества. В связи с этим с 2018 года Белоруссия "полностью" отказывается от закупок, заявил министр энергетики республики.

- Гражданам простят условные доходы - Госдума одобрила во втором, основном чтении поправки, позволяющие провести налоговую амнистию — массовое списание безнадежных долгов россиян по налогам. На подготовку поправок, инициированных президентом, ушло меньше недели.

- Игристый актив Юрия Ковальчука - Победителем торгов на 100% акций "Нового Света", одного из старейших винодельческих предприятий Крыма, стали дочерние структуры банка "Россия" Юрия Ковальчука, заплатившие за него 1,5 млрд руб.

- "Открытие" утратило кредит доверия - Перевод банка "Траст" на санацию в ЦБ не прошел безболезненно. АСВ потребовало от бывшего санатора — "Открытие Холдинга" — вернуть деньги на санацию. Возможная причина — конфликт ЦБ и бывших бенефициаров "Открытия".

- "Ростех" отключил YotaPhone - "Ростех" выходит из состава акционеров Yota Devices, разработчика YotaPhone — смартфона, от появление которого должен был "напрячься Apple" AAPL. Долю российской госкорпорации за 3 млрд руб. приобретут частные китайские инвесторы.

- Новогодний пролет - Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сократить чартерные рейсы на новогодние праздники, чтобы пассажиры не застряли за границей, как это было с "ВИМ-Авиа". Туроператоры уверяют, что на проданных билетах это не отразится.

- Не сорваться с цепи - Объем средств, привлеченных в рамках публичного размещения токенов (ICO), приближается к $4 млрд. Ажиотаж постепенно сменяется осторожностью с учетом рисков, присущих этому рынку. РБК разбирался, какие именно риски несут ICO.