Минск рассчитывает поставлять электроэнергию на общий рынок ЕАЭС

МИНСК, 21 дек /ПРАЙМ/. Белоруссия рассчитывает поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил министр энергетики страны Владимир Потупчик.

Планируется, что единый рынок газа в ЕАЭС заработает в 2025 году, а электроэнергии - в 2019 году.

"Мы полагаем, что будем поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок ЕАЭС после того, как создадим общий рынок газа и будут созданы равные условия для всех стран. Наша электроэнергия конкурентоспособнее, чем у партнеров по ЕАЭС", - цитирует главу минэнерго агентство Белта.

Потупчик также отметил, что в настоящее время Белоруссия поставляет электроэнергию в Литву. Он привел данные, что за последние годы республика оказывала Литве аварийную помощь в поставках электроэнергии 50 раз.

Говоря о перспективах экспорта электроэнергии после ввода Белорусской АЭС, министр отметил, что пока в рассуждениях литовской стороны по этой теме преобладает политика, а не экономические расчеты. Однако после запуска АЭС, когда будут утверждены тарифы на вырабатываемую на станции электроэнергию, экономическая целесообразность все расставит на свои места, считает министр.

"Наша электроэнергия абсолютно конкурентоспособна, и мы рассчитываем, что этот канал поставок электроэнергии будет работать", - добавил он.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году. Благодаря АЭС Минск планирует не только полностью закрывать внутренние потребности страны в электроэнергии, но и экспортировать ее.

Между тем Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Кроме того, Литвой был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. В Минске считают претензии Вильнюса политизированными и искусственными.