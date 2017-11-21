Литва намерена взыскать штраф с "Газпрома" в размере 42 млн евро за рубежом

ВИЛЬНЮС, 20 дек /ПРАЙМ/. Литва намерена взыскать штраф с "Газпрома" GAZP в размере 42 миллиона евро за рубежом, поскольку в Литве у российской корпорации нет имущества, заявил в среду министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

В конце декабря 2016 года Главный административный суд Литвы обязал "Газпром" выплатить Литве штраф в размере 35,561 миллиона евро в связи с тем, что "Газпром" нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом. Таким образом, суд оставил в силе решение совета по конкуренции, который назначил этот штраф в октябре 2014 года. В ноябре 2017 года размер этого штрафа "Газпрома" с учетом пени достиг 42 миллионов евро.

Кабинет министров в среду на заседании принял решение обратиться к иностранным государствам с просьбой оценки имущества российской корпорации "Газпром". "Первым шагом с нашей стороны был поиск и проверка, нет ли в Литве какого-нибудь имущества корпорации "Газпром". Очевидно, что такого имущества нет. Сегодня было принято решение активировать второй шаг – обратиться к иностранным государствам", - сказал Вайчюнас журналистам после заседания правительства.

По его словам Минэнерго Литвы в течение месяца должно будет оценить потенциальные страны, в которых есть имущество российской корпорации, и представить рекомендации правительству.

Совет по конкуренции в июне 2014 года решил, что отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013–2015 годах, "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданное советом по конкуренции в 2004 году. Тогда сообщалось, что сделка Lietuvos energija с одной из западноевропейских компаний позволила бы снизить затраты на покупку газа, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей.

В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность купить газ на более выгодных условиях в Западной Европе и обратилась к "Газпром экспорту" с просьбой разрешить ей произвести обмен газом. Часть газа, который "Газпром экспорт" поставлял в Польшу через Белоруссию, была бы направлена в Литву, а образовавшийся недостаток газпромовского газа в Польше был бы покрыт из приобретенного компанией Lietuvos energija объема газа, который был бы передан российскому концерну.