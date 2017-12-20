Цена золота продолжает расти после принятия проекта налоговой реформы в США

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Золото продолжает дорожать после того, как конгресс США принял законопроект по налоговой реформе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 5,2 доллара, или на 0,41%, до 1269,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,57%, до 16,24 доллара за унцию.

Инвесторы оценивают новость о том, что ранее в среду конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе. В сенате за проект проголосовал 51 сенатор, против высказались 48. В палате представителей большинство конгрессменов проголосовали в поддержку данного законопроекта. При этом ни один демократ его не поддержал. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом. Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц.

Несмотря на текущее снижение курса доллара, которое поддерживает цену золота, в результате принятия налоговой реформы аналитики ожидают укрепления американской валюты. По мнению главного рыночного аналитика Commonwealth Foreign Exchange Омера Эзинера (Omer Esiner), которое приводит агентство Рейтер, усиление фискальных стимулов должно поддержать доллар, поскольку это позволит ФРС повышать процентную ставку более быстрыми темпами.

Снижение налогов, как правило, стимулирует инфляцию, что может побудить Федеральную резервную систему (ФРС) США активнее повышать ставку. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.