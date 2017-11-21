Fitch улучшило прогноз по рейтингу Evraz "BB" до позитивного со стабильного

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МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Evraz Group "BB" до позитивного со стабильного, говорится в сообщении Fitch.

Агентство подтвердило долгосрочный РДЭ и рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "BB" и краткосрочный РДЭ на уровне "В".

"Улучшение прогноза отражает более быстрое сокращение доли заемных средств, чем Fitch прогнозировал в мае 2017 года, что стало возможным благодаря постоянному улучшению ценовой конъюнктуры в отношении стали и коксующегося угля, а также сосредоточению внимания руководства компании на сокращении задолженности", - поясняет агентство.

Fitch ожидает, что кредитное плечо, скорректированное по средствам от операций (FFO), опустится ниже 3x к концу 2017 года против 4.4x в 2016 году. При этом по базовому сценарию агентства, компания вернется к левериджу в 3.3x в результате корректировки цен на сырье, но дальше постепенно будет снижать кредитное плечо за счет поддержания "позитивного" уровня свободного потока денежных средств (FCF).

Агентство также прогнозирует рост спроса на сталь в России на 2-3% в 2018 году на фоне умеренного роста темпов ВВП. Позитивно на рейтинг могут повлиять структурные изменения на мировом рынке стали, в частности реформы по поставкам металлов в Китай.

Evraz выигрывает от высокой самообеспеченности в железной руде (на 81%) и в угле (195%), включая поставки угля от дочерней компании ПАО "Распадская" RASP. "В результате компания находится в привилегированном положении по всему циклу операций на рынке стали и может контролировать базовую стоимость своих операций по добыче, в отличие от менее интегрированных на рынок других российских и международных металлургических компаний", - добавляет агентство.