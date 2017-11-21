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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне преимущественно в минусе


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 0,2%, до 4,98 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,41%, до 57,76 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,2%, до 115,5 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,75% - до 4,5 доллара, "Газпром нефти" - на 0,95%, до 20,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,02% - до 18,34 доллара, НЛМК - осталась на уровне предыдущего закрытия в 24,3 доллара, "Северстали" CHMF - упала на 0,86%, до 14,96 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 3,02% - до 1,84 доллара, Сбербанка SBER - выросли в цене на 0,36%, до 16,76 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,82%, до 18,45 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 1,5% - до 26,24 доллара, "Ленты" - сохранили цену предыдущего закрытия в 5,8 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS выросла на 3,71% - до 3,22 доллара.

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