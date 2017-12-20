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Цены на нефть ускорили рост на фоне данных о сокращении запасов в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Нефтяные цены ускорили темпы роста после публикации позитивных данных о снижении запасов "черного золота" в США, которые превзошли ожидания экспертов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.56 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,97% - до 64,43 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,8% - до 58,02 доллара за баррель.

Как сообщило ранее в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 436,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали более скромного сокращения - на 0,9%, или на 3,8 миллиона баррелей, до 439,231 миллиона баррелей.

Вместе с тем, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,09%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,789 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина в США увеличились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 227,8 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей.

Поддержку ценам на нефть также оказали позитивные новости по ОПЕК+. Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди заявил в среду агентству Блумберг, что страны-члены соглашения по сокращению добычи в ноябре выполнили условия сделки на рекордные 122%. По его мнению, это явный сигнал, что страны ОПЕК+ настроены на успех соглашения и готовы сделать все необходимое для восстановления баланса нефтяного рынка.

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