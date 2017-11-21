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Fitch повысило рейтинг "Новатэка" до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный


Энергосети / Рынки

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МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Новатэка" NVTK в национальной и иностранной валютах до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный, говорится в сообщении Fitch.

"Повышение отражает улучшение делового профиля компании в связи с запуском проекта "Ямал СПГ", ее мощный поток денежной наличности и ее низкий уровень кредитного плеча", - сказано в сообщении агентства.

Fitch отмечает, что "Ямал СПГ" значительно расширил бизнес-профиль "Новатэка": компания из нишевого российского производителя природного газа превратилась в крупного игрока на глобальном рынке СПГ. Однако финансовый профиль "Новатэка" при этом не претерпел существенных изменений, несмотря на значительный масштаб проекта.

Агентство отмечает, что положительное рейтинговое действие не произойдет без фундаментальных изменений в бизнес-профиле компании, чему может поспособствовать еще один проект по производству СПГ. Понижение рейтинга может быть вызвано увеличением показателя отношения средств от операций (FFO) к чистому скорректированному левериджу компании до 2,5x и расширением санкций со стороны западных стран, которые непосредственно затронут "Новатэк".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционерами "Ямала СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта будут построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная мощностью 1 миллион тонн.

Производство СПГ на первой технологической линии началось ранее в декабре.

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