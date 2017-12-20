Saudi Aramco и компании РФ могут вместе инвестировать в проекты за рубежом - аль-Фалих

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Saudi Aramco и российские компании могут начать совместно инвестировать в нефтяные проекты за рубежом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

"Между Saudi Aramco и российскими компаниями ведутся переговоры об инвестировании в НПЗ и перерабатывающие активы", - сказал аль-Фалих в телевизионном интервью в Эр-Рияде.

При этом министр не исключил, что Саудовская Аравия может начать покупать сжиженный природный газ (СПГ) из российской Арктики. "Никогда не говори никогда. Если возврат от риска имеет смысл, вы увидите нас там", - заявил министр.

По словам аль-Фалиха, Saudi Aramco ищет газовые активы в Средиземноморье, Восточной Африке, США, в Каспийском регионе, России.

Министр также отметил, что ОПЕК и партнеры не намерены пересматривать соглашение о глобальном сокращении добычи нефти раньше июня; мировые запасы нефти не достигнут средних пятилетних уровней к июню, если не произойдет чего-то неожиданного.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.