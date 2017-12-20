Fitch улучшило прогноз по рейтингу Evraz "BB" до позитивного со стабильного

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Evraz Group "BB" до позитивного со стабильного, говорится в сообщении Fitch.

Агентство подтвердило долгосрочный РДЭ и рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "BB" и краткосрочный РДЭ на уровне "В".

"Улучшение прогноза отражает более быстрое сокращение доли заемных средств, чем Fitch прогнозировал в мае 2017 года, что стало возможным благодаря постоянному улучшению ценовой конъюнктуры в отношении стали и коксующегося угля, а также сосредоточению внимания руководства компании на сокращении задолженности", - поясняет агентство.