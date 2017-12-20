Причины отказа Минска от электроэнергии из РФ с 2018 г "чисто экономические" - Потупчик

МИНСК, 20 дек /ПРАЙМ/. Причины отказа Минска от импорта российской электроэнергии с 2018 года носят "чисто экономический характер", для страны будет более выгодно обеспечить собственную выработку электроэнергии, заявил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

Потупчик ранее в среду заявил, что страна не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии и с 2018 года отказывается от ее закупок.

"Здесь нет никакой политики. Россия была и остается главным стратегическим партнером для Белоруссии. Решение отказаться от импорта электроэнергии носит чисто экономический характер", - цитирует в среду Потупчика агентство Белта.

Министр обратил внимание, что Белоруссия уже давно шла к отказу от импорта электроэнергии, постепенно сокращая ее поставки из-за рубежа и модернизируя собственную энергосистему. По его словам, в стране реализованы две масштабные отраслевые программы, что позволило значительно повысить эффективность белорусской энергосистемы. В частности, отметил министр, в 2017 году расход топлива на производство электроэнергии составляет порядка 230 грамм условного топлива на 1 кВт.ч. Это один из наиболее значимых показателей, который характеризует эффективность работы энергосистемы, в структуре затрат на генерацию электроэнергии топливная составляющая составляет 85%, подчеркнул глава Минэнерго. У стран - партнеров Белоруссии по ЕАЭС расход топлива на производство электроэнергии выше.

Таким образом, Белоруссия сокращает затраты на производство электроэнергии - только за последние 5 лет они снизились на 30%, констатировал Потупчик. Это позволяет сохранить предельно низкие тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения. "Тариф на электроэнергию для населения практически такой же, как в России, при этом цена газа для белорусских энергетиков практически в 2 раза выше, чем у российских коллег. Что касается тепловой энергии, то тариф в 3 раза ниже, чем в РФ", - отметил он. Произошло снижение тарифов для реального сектора экономики - более чем на 15% за последние 5 лет.

Максимальный объем импортируемой в Белоруссию электроэнергии составлял 7,8 миллиарда кВт.ч в год, в этом году он составит 2,7 миллиарда кВт.ч, сообщил Потупчик. В 2018 году от импорта решено отказаться.

"Мы посчитали экономику и увидели, что для страны будет более выгодно обеспечить собственную выработку электроэнергии на наших источниках. Таким образом, мы снизим в 2018 году нагрузку на валютный рынок на 300 миллионов долларов (140 миллионов долларов - сама закупка и 160 миллионов долларов - экономия от модернизации белорусской энергосистемы)", - резюмировал Потупчик.