"Юнипро" и "Системный оператор" считают, что ФАС увидела нарушения в их законных действиях

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Энергокомпания "Юнипро" и "Системный оператор Единой энергосистемы РФ" (СО ЕЭС) считают, что Федеральная антимонопольная служба увидела нарушения в их действиях там, где они работали в соответствии с регламентами, сообщили представители обеих компаний журналистам.

В феврале 2016 года на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС, запущенном в сентябре 2015 года, произошла авария, начался внеплановый ремонт. Поставки мощности прекратились, но "Юнипро" получало ее оплату в течение девяти месяцев - 950 миллионов рублей.

Потребители оплачивали мощность, которая не поставлялась, отмечали в ФАС. По мнению службы, СО ЕЭС должен был инициировать тестирование блока, а "Юнипро" - заявить о необходимости повторной аттестации. В июне ФАС возбудила дело в отношении "Юнипро" и СО ЕЭС, а в декабре сообщила, что выявила признаки нарушения закона о защите конкуренции.

"Вызывает вопросы позиция экспертов, которые готовили заключения, и которые называют наше поведение антимонопольным нарушением, а ежедневное взаимодействие с "Системны оператором", которое происходит также в соответствии с регламентом рынка - сговором", - прокомментировал ситуацию директор по связям с общественностью и органами власти "Юнипро" Дмитрий Ермиличев, добавив, что компания представит свою позицию в ФАС до 26 декабря.

Также вопросы "Юнипро" и СО ЕЭС вызвало то, что оборудование после аварии ФАС называет отсутствующим. Компании отмечают, что в регламентах описаны четыре состояния оборудования: работа, резерв, ремонт, консервация.

"По мнению ФАС, "Системный оператор" должен был выполнить проверку наличия оборудования энергоблока N3 Березовской ГРЭС, находящегося в ремонте, и провести его аттестацию сразу после аварии, до истечения установленных правилами 180 дней, то есть, избирательно применить процедуру в отношении одного из десятков находящихся в ремонте объектов. ... Отсутствие действий, для выполнения которых "Системный оператор" не имел законных оснований, ФАС трактует как злонамеренное бездействие, а следование установленным правилам и регламентам рынка – как результат сговора", - прокомментировали в СО ЕЭС.