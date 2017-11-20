Дайджест российских СМИ – 20 декабря

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Рожденные компетенцией, или Пережитки будущего - Как Владимир Путин старался не оступиться, поднимаясь в очередное наступление - 19 декабря президент России Владимир Путин принял участие в "Форуме действий" "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) "Россия, устремленная в будущее", на котором констатировал, что Россия на самом деле уже в нем и готова ответить на любые "судьбоносные исторические вызовы".

- Иноагентов попросят показать российское лицо - Сенаторы и депутаты добавляют иностранным СМИ ответственности - Средства массовой информации, признанные в России иностранными агентами, будут обязаны регистрировать российские юрлица, а за отсутствие маркировки о статусе иноагента на публикациях доступ к изданию может быть ограничен. Поправки вчера внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Иноагентами уже признаны девять СМИ, в том числе "Радио "Свобода" и "Голос Америки".

- Реформа Дональда Трампа одобрена Палатой представителей - Палата представителей Конгресса США утвердила самую масштабную за последние десятилетия реформу американской налоговой системы. Инициированный Дональдом Трампом план затрагивает не только размер налогов (максимальная ставка налога на прибыль будет снижена с 35% до 21%), но и льготы — бизнесу, в частности, обещана моментальная амортизация новых капвложений в течение пяти лет. Потеряв $1,5 трлн бюджетных доходов за десять лет, авторы реформы надеются подстегнуть экономический рост США, в том числе за счет перехода на территориальный режим обложения международных компаний.

- Трафик ниже некуда - Мобильный интернет для жителей Москвы перестал дешеветь - Мобильный интернет в Москве стоит в несколько раз дешевле по сравнению с крупными зарубежными городами, подсчитали в департаменте информационных технологий столичной мэрии. Однако если до недавнего времени он год от года последовательно дешевел, теперь цена стабилизировалась.

- Подвели и золото, и уран - По мнению Минэкономики, ноябрьский спад промпроизводства случаен - Ноябрьский спад промышленного производства ограничен несколькими отраслями, нефундаментален и во многом случаен, считают в Минэкономики. Опросы Института Гайдара в декабре также не предсказывают будущего промышленного спада. Впрочем, уже в начале 2018 года будет известна более точная картина происходящего — вероятность того, что происходящее отражает новый негативный тренд, пока сохраняется.

- Спрос домохозяйств слабеет - В ноябре их интересовали только квартиры и депозиты - По данным Росстата, рост реальных зарплат в РФ продолжается на фоне падения реальных располагаемых доходов населения. В отсутствие определенности в объяснении этой динамики растущие зарплаты в октябре—ноябре перестали поддерживать розничное потребление, оно сокращается на фоне увеличения спроса на жилье и банковских вкладов даже в условиях исторически низких депозитных ставок.

- Безработица переходит в иную реальность - Более половины занятых россиян не исключают снижения или задержки заработной платы в ближайшее время и обеспокоены сложностями поиска равноценной работы при ее потере. При этом с реальной потерей рабочего места граждане сталкиваются все реже, констатирует в своем исследовании (выборка — 1,6 тыс. человек в разных регионах) аналитический центр НАФИ.

- Движение к выдвижению - Владимиру Путину готовят старт для президентской кампании - Вчера на собрании сторонников Владимира Путина было принято решение о создании инициативной группы по его выдвижению в президенты. Ее заседание пройдет 26 декабря на ВДНХ. В инициативную группу войдут, в частности, председатель профкома ГАЗа GAZA Артем Баранов, который задал Владимиру Путину вопрос об участии в выборах, старший летчик авиационного звена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев, а также партийцы и общественники.

- В обстановке повышенной сбоеготовности - За что изымают оружие у "Спецсвязи" - В Главном центре специальной связи ("Спецсвязь") борются со сбоями по доставке корреспонденции с грифом "секретно", вызванными, как утверждают на предприятии, изъятием сотрудниками Росгвардии оружия. В контролирующем ведомстве, в свою очередь, считают, что "Спецсвязь" вряд ли сможет быстро исправить выявленные проверками нарушения, среди которых перевозка наличности коммерческих банков.

- Олегу Сорокину припомнили прежние дела - Вице-спикера нижегородского парламента отправили под арест - Вице-спикер нижегородского заксобрания Олег Сорокин арестован по обвинению в получении взятки "в виде незаконного оказания услуг имущественного характера". Экс-мэра Нижнего Новгорода депутаты называют "предпринимателем номер один", а его супруга, управляющая семейным бизнесом, в 2012 году стала самой богатой из жен российских чиновников с заработком в 1,5 млрд руб.

- Дениса Сугробова защитили дети - Благодаря смягчающим обстоятельствам приговор борцам с коррупцией был сокращен почти вдвое - Накануне Дня сотрудников органов госбезопасности Верховный суд (ВС) РФ почти вдвое сократил сроки заключения, назначенные Мосгорсудом экс-начальнику ГУЭБиПК МВД РФ Денису Сугробову и семи его подчиненным, оказавшимся за решеткой благодаря разработке ФСБ.

- На рынке недвижимости стало больше зелени - Эксперты оценили экологическую безопасность районов Москвы - Юго-восток Москвы наименее экологически безопасен для проживания, а лучше всего с экологией в столице обстоят дела на территории Новой Москвы и Зеленоградского округа, следует из "зеленого" рейтинга московских районов, представленного компанией EcoStandart group.

- Катастрофа Falcon пошла на второй круг - СКР хочет повторно направить в суд дело о гибели Кристофа де Маржери - Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России объявил об окончании повторного расследования вызвавшего огромный общественный резонанс крушения во Внуково в 2014 году самолета Falcon 50, в результате которого погибли президент Total Кристоф де Маржери и экипаж.

- Несовершеннолетних предлагают судить отдельно - В России могут быть созданы специальные уголовные суды для лиц младше 18 - В России необходимо создание судов, которые будут рассматривать только уголовные дела в отношении несовершеннолетних: к такому выводу пришли члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене в РФ. Они также предлагают повысить предельный возраст отбывания наказания в "детских" колониях с 18 до 21 года.

- Американской ПРО нашлось место в Японии - Кабинет министров страны одобрил создание третьего рубежа обороны - Правительство Японии во вторник одобрило размещение в стране американских противоракетных комплексов Aegis Ashore. В посольстве Японии в Москве "Ъ" заверили: система не направлена против России. Между тем, по словам замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, "очевидно, что эта система будет интегрирована в азиатский сегмент ПРО США". Дипломат предупредил, что развертывание комплексов негативно повлияет "на работу по заключению мирного договора" между Россией и Японией.

- Польше выносят приговор за судебную реформу - ЕС рассмотрит возможность введения санкций против Варшавы - Европейская комиссия сегодня, как ожидается, приступит к рассмотрению вопроса о лишении Польши права голоса в Совете ЕС. Беспрецедентный шаг в отношении государства—лидера Восточной Европы может стать кульминацией противостояния Брюсселя и Варшавы, спровоцированного проводимой польскими властями судебной реформой.

- По ракетам средней и меньшей дальности ударили санкциями - США обвинили две российские оборонные компании в нарушении Договора о РСМД - Во вторник стало известно о решении властей США ввести рестрикционные меры в отношении двух предприятий российского военно-промышленного комплекса: АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". В Министерстве торговли США уточнили, что компании причастны к созданию крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

- ФАС не может сойти с рельсов - Тариф ОАО РЖД снова подвергается правке - Несмотря на согласование тарифа ОАО РЖД на уровне премьера, ФАС намерена все же отказаться от надбавки в 2% к тарифу монополии на капремонт, заменив ее надбавкой к тарифу на порожний пробег вагонов. Также ФАС преждевременно поручила ОАО РЖД завести резервный парк вагонов (такую возможность Дмитрий Медведев поручил лишь рассмотреть в первом квартале) и заставить операторов раскрывать сделки с грузоотправителями.

- Накоплениям дали холостой ход - НПФ не могут перевести к себе миллионы клиентов - Как стало известно "Ъ", у крупных частных пенсионных фондов (НПФ) зависли до 3,5 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений граждан. После закрытия в середине года приема заявлений через удостоверяющие центры (УЦ) часть фондов продолжали привлекать клиентов через этот канал. Однако Пенсионный фонд России (ПФР) не собирается открывать эту возможность до конца года. В таком случае затраты на "холостое" привлечение клиентов этими НПФ участники пенсионного рынка оценивают более чем в 1 млрд руб.

- Малые пивоварни вывели из-под счетчика - Им пока не придется ставить оборудование для учета продукции - Власти РФ решили повременить с вызвавшей критику идеей Минфина с сентября 2018 года обязать производителей пива, медовухи, сидра и пуаре, выпускающих в год от 50 тыс. дал, использовать счетчики учета готовой продукции. Представители бизнеса предлагают компромисс, по которому счетчики поэтапно введут к 2020 году только для предприятий мощностью от 100–150 тыс. дал.

- "Глобэкс" выпрямляет государственность - Банк перейдет от ВЭБа к Росимуществу - Попытки Внешэкономбанка (ВЭБ) продать свой дочерний банк "Глобэкс" завершились неожиданно: не позднее второго квартала 2018 года банк перейдет на баланс Росимущества. Такое решение, по данным "Ъ", уже одобрил набсовет ВЭБа. До конца года должна завершиться оценка банка и выйдет соответствующее постановление правительства. В результате у ВЭБа улучшатся показатели, а у государства появится еще один банк, работой которого можно распоряжаться без оглядки на санкции.

- Граждан позовут в репо - Банк России готовит новый инструмент для физических лиц - ЦБ намерен обеспечить большую доступность по использованию операций репо для физических лиц. Для этого планируется инициировать изменения в законодательство, чтобы ликвидировать существующий арбитраж с банковскими депозитами и облигациями. Впрочем, полагают эксперты, этого может оказаться недостаточно для того, чтобы сделать инструмент предметом массового спроса.

- В прогнозах стало больше политики - Мировая экономика настораживает инвесторов - Портфельные управляющие опасаются необдуманных шагов центральных банков в будущем году, а также вооруженных конфликтов на Корейском полуострове и Ближнем Востоке. Инвесторы с большей осторожностью, чем год назад, смотрят на перспективы роста мировой экономики. В этих условиях управляющие нарастили долю наличности в своих портфелях.

- Собственники АТБ изменили голоса - Банк творчески исполнил предписание ЦБ - Крупнейшие акционеры Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), основным из которых является бизнесмен Андрей Вдовин, снизили свои доли до 10%, следует из информации на сайте ЦБ. Это произошло спустя год после получения от регулятора соответствующего предписания из-за отзыва лицензии родственного М2М-банка. Однако, как выяснилось, изменения структуры собственности формальные, они отражают лишь перераспределение голосующих долей.

- Ветер на вывоз - Минпромторг хочет отправить ветрогенерацию на экспорт - Как выяснил "Ъ", в специнвестконтракт с производителем лопастей для ветрогенерации датской Vestas Минпромторг намерен включить обязательство по экспорту части продукции — в частности, в Казахстан. Более того, требование экспорта при локализации производства в РФ министерство намерено включить и в другие специнвестконтракты.

- "Экспорт является ключевым критерием конкурентоспособности" - Заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков - Минпромторг намерен распространить обязательства по экспорту продукции на все новые специнвестконтракты, дающие налоговые льготы новым промышленным инвесторам. Что дает это требование, "Ъ" объяснил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

- "РусГидро" станет ближе к Билибино - Чукотка может получить около 2,3% компании - Как выяснил "Ъ", допэмиссию "РусГидро" на 10 млрд руб. для строительства энергоинфраструктуры на Чукотке под проекты Романа Абрамовича и Александра Абрамова может выкупить регион. Такую схему безвозмездной субсидии из бюджета в 2018–2020 годах предлагает Минпромторг. Эксперты полагают, что так будет удобнее контролировать расходование средств.

- BP пришла на запах газа - Британцы получат долю в активе "Роснефти" ROSN - Британская BP войдет в проект освоения одного из крупнейших газовых активов "Роснефти" — Харампурского месторождения. По данным "Ъ", BP может получить долю в 49%. Опыт и инвестиции BP могут помочь с разработкой залежей Харампура, но, по мнению собеседников "Ъ" в отрасли, проект будет привлекательным только при получении доступа к экспорту газа.

- "Натали Турс" обрезали сети - Онлайн-агентства отказались сотрудничать с оператором - Возмущенные политикой "Натали Турс" по стимулированию прямых продаж девять крупных онлайн-турагентств заявили о прекращении продаж продукта компании. Дистрибуторы уверены: предоставление скидок на туры, сопоставимых размеру их комиссии, нарушает принципы ценообразования. Эта ситуация может стать началом длительного конфликта "Натали Турс" с контрагентами.

- Американцы подошли к "Фармстандарту" PHST - Amgen локализует производство в России - Очередная иностранная фармкомпания заявила о планах локализовать производство своего препарата на мощностях "Фармстандарта". Американская Amgen намерена к 2021 году наладить выпуск 50 тыс. флаконов в год противоопухолевого препарата "Блинатумомаб", рассчитывая попасть в программу семи высокозатратных нозологий.

- Спонсоры отложили на "Пятницу" - На канале выросла доля продакт-плейсмента - Входящий в "Газпром-медиа" телеканал "Пятница" обновил свой рекорд по доле выручки, привлеченной за счет спонсорских размещений,— она достигла 18%. Для развлекательных каналов это уникальный результат, подтверждают эксперты. Больше на спонсорские деньги полагаются только нишевые каналы — детская "Карусель" и спортивный "Матч ТВ".

- Минкульт введет свою наценку - Билеты в кино предложили обложить сбором - Министр культуры Владимир Мединский не оставляет идею ввести неналоговые сборы для поддержки российского кино. Вместо обсуждавшегося летом повышения стоимости прокатного удостоверения речь теперь идет о взимании 3% с каждого проданного билета. Участники рынка к инициативе Минкульта оказались, как всегда, не готовы.

- ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Минкульт намерен забирать у кинотеатров 1,5 млрд рублей в год на российское кино - Кинотеатры должны перечислять в государственный Фонд кино 3% выручки от билетов, эти средства станут дополнительным источником финансирования отечественного кино, заявил на заседании правительственного совета по кино министр культуры Владимир Мединский.

- Путин выбрал себе любимых избирателей - Значительная часть населения оказалась не представлена - Традиционный форум Общероссийского народного фронта (ОНФ), где с первой предвыборной речью выступил президент Владимир Путин, в этом году назывался "Россия устремленная в будущее" (запятая в названии, как уверяют организаторы, пропущена намеренно).

- Замены губернаторов повысили эффективность власти - В лидерах рейтинга все равно регионы со стабильным руководством - Показатели эффективности исполнительной власти в регионах растут, считают авторы пятого рейтинга эффективности управления в субъектах Федерации. Рейтинг основан на экспертных оценках и статистике. Как отмечают эксперты, становится больше близких друг к другу результатов "среднего уровня" и в этом году нет ни одного региона, у которого средний балл оказался бы ниже 0,5.

- Минэкономразвития пересчитало спад обрабатывающей промышленности в рост - Экономисты не согласны с таким порядком расчетов - После рекордного за шесть лет падения индустрии в ноябре Минэкономразвития по-своему пересчитало данные и обнаружило не спад, а рост в одном из основных секторов – обрабатывающей промышленности.

- Государственные информационные системы открываются для частных партнеров - Их можно будет брать в концессии - После нескольких лет обсуждений IT-инфраструктура сможет стать самостоятельным объектом концессий. Такие поправки в закон о концессиях во вторник были поддержаны профильным комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

- Продажи новых iPhone побили все рекорды - Флагманский смартфон Samsung отстал в 2,5 раза - В ноябре продажи флагманской модели iPhone X составили 65 000 шт., рассказали "Ведомостям" сотрудник одной из розничных сетей и близкий к компании – партнеру нескольких ритейлеров электроники человек. По оценке сотрудника другой розничной сети, ноябрьские продажи iPhone X были даже чуть выше – примерно 69 000 аппаратов.

- Хакеры украли из дочернего банка ВЭБа $1 млн - "Глобэкс" утверждает: средства клиентов не пострадали - Компьютерные системы одного из российских банков в пятницу были взломаны, в результате чего у него были похищены средства и выведены за границу через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT. Жертвой хакерской атаки оказался дочерний банк ВЭБа – "Глобэкс", об этом "Ведомостям" рассказали четыре контрагента банка и человек, близкий к ВЭБу. Хакеры вывели сумму, эквивалентную $1 млн, уточнили два собеседника "Ведомостей".

- Россиянам предложили платить за их данные - Но между гражданами и покупателями встанет посредник - В начале июня Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) сообщил, что разработает законопроект о регулировании больших данных. Целей было две: урегулировать их оборот и обработку; создать рынок больших данных. ФРИИ собирался советоваться с бизнесом – "Яндексом", МТС MTSS, "Мегафоном". Теперь концепция готова, "Ведомости" ознакомились с копией документа, представитель ФРИИ подтвердил ее подлинность.

- Биткойн станет валютой для "ботанов" - Им неудобно платить, и, когда ажиотаж спадет, он снова станет нишевым активом - Широкой общественности неудобно использовать самую популярную криптовалюту для платежей, написал в отчете ведущий экономист банка ING Теунис Бросенс. Скорее всего, в долгосрочной перспективе биткойн снова станет нишевым продуктом для группы энтузиастов – "ботанов в области технологий, людей, озабоченных анонимностью и боящихся (гипер)инфляции традиционных валют, тех, кто хочет проводить операции в обход центробанков по идеологическим или преступным соображениям".

- Шохин предупредил о риске остановки нефтяных скважин - Причина - новые экологические стандарты, вступающие в силу с 1 января - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил, что работа нефтяных скважин в России может остановиться, а добыча сырья – снизиться из-за новых экологических требований, которые вступают в силу с 1 января 2018 г. Об этом президент организации Александр Шохин написал помощнику президента России Андрею Белоусову 14 декабря.

- "Мегафон" MFON и "Вымпелком" запускают trade-in для смартфонов Apple AAPL и Samsung - С новыми смартфонами абоненты будут потреблять больше трафика, рассчитывают операторы - "Мегафон" с 20 декабря запускает в московских салонах программу по обмену бывших в употреблении смартфонов Apple и Samsung на скидку при покупке любого другого устройства этих фирм или при покупке страховки (trade-in). Об этом "Ведомостям" рассказал представитель оператора.

- Медицинская "дочка" АФК "Система" AFKS задумалась о потомстве - "Медси" откроет центр ЭКО, а в перспективе – собственный роддом - Группа компаний "Медси", управляющая одноименной сетью клиник, откроет центр вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Он заработает в клинике "Медси" на Солянке с начала 2018 г. и будет оказывать услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), предымплантационной генетической диагностики и проч., сообщила компания. Инвестиции в запуск проекта, по ее данным, – 150 млн руб.

- Самый популярный сорт банана – кавендиш может исчезнуть - Производители ищут ему замену по всему миру - Бананы – одни из самых популярных фруктов. США ежегодно импортируют бананы на $2,3 млрд. Сегодня в мире насчитывается 1500 сортов съедобных и диких бананов. Самый популярный из них – кавендиш: его можно найти в любом супермаркете и он под угрозой исчезновения из-за опасного грибкового заболевания, которое распространяется по планете и планомерно убивает растения. Дело в том, что у этого сорта нет семян: растение размножается вегетативно, поэтому неустойчиво к болезни.

- "Домодедово" подстраховало своего владельца - В прошлом году, когда Дмитрий Каменщик был фигурантом уголовного дела, аэропорт выплатил рекордные дивиденды - Аэропорт "Домодедово" в 2016 г. выплатил дивиденды на 17,5 млрд руб., говорится в отчете БКС по итогам встречи с топ-менеджерами аэропорта. Это рекорд – компания никогда не платила столько раньше и не планирует платить столько в будущем. В дальнейшем аэропорт намерен выплачивать примерно по 4 млрд руб. дивидендов в год, пишет БКС.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- ФСБ расставляет акценты - 20 декабря российские органы безопасности отмечают вековой юбилей. Накануне главный редактор "РГ" Владислав Фронин встретился с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым. "Разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей", - отметил в беседе Бортников/

- Сотрудники ГАИ помогут приставам искать должников - Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект совместного с МВД приказа, как полиция будет помогать приставам искать должников, а также ответчиков по гражданским делам.

- С бараками решено покончить - Минстрой предлагает продлить программу расселения аварийного жилья на 3-4 года - Минстрой выступает за продление программы расселения граждан из аварийного жилья на 3-4 года. Для этого предлагается использовать федеральные средства и продлить работу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ).

- Голосуют чемоданами - Билеты в плацкарт на праздники уже в дефиците - Билеты в плацкартные вагоны на новогодние каникулы по ряду направлений уже невозможно купить. Интересно, что об этом забеспокоились не пассажиры, а владельцы сайтов по бронированию билетов. "РГ" разобралась в ситуации и выяснила, что можно практически по цене плацкарта купить билет на верхнюю полку в купе.

- Быть лидерами - Владимир Путин призвал достойно ответить на исторические вызовы - Нужно достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы и быть лидерами, сохраняя свою самобытность, беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Об этом заявил президент на форуме действий ОНФ "Россия, устремленная в будущее". Владимир Путин подчеркнул, что это и его задача как действующего главы государства и как кандидата в президенты.

- Белград говорит по-русски - Лидеры России и Сербии обсудили совместные проекты - Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с сербским коллегой Александром Вучичем. Зона свободной торговли с Сербией, увеличение поставок газа и подключение этой страны к "Турецкому потоку" - о таких перспективах российский лидер заявил по итогам переговоров.

- Реестр для террористов - Владимир Путин обсудил общие угрозы с главами спецслужб СНГ - Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями органов безопасности и спецслужб государств СНГ. Российский лидер поблагодарил собравшихся за сотрудничество с Россией - в первую очередь в области борьбы с терроризмом. Совместными усилиями надо выяснить, куда направятся террористы, изгнанные в результате успешных действий России из Сирии.

- Джедаям дадут бой - Минкультуры подготовило новые инициативы для поддержки российского кино - Министерство культуры хочет брать по 3 процента с каждого проданного в кинотеатры билета в Фонд кино для поддержки отечественного кинематографа, а премьер-министр Дмитрий Медведев задался вопросом, зачем выделять государственные деньги и без того популярным кинофраншизам.

- Цифры для прорыва - Валентина Матвиенко призвала развивать цифровую экономику - Россия накопила отставание от развитых экономик в цифровой сфере. Чтобы наверстать упущенное, нужен прорыв, активная работа на нескольких направлениях сразу. Об этом говорили в Совете Федерации участники совместного заседания президиума Научно-экспертного совета и правления Интеграционного клуба при председателе верхней палаты.

- За честные и свободные выборы - Столичные власти согласовали митинг оппозиции - Столичные власти согласовали митинг, инициатором которого стал оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Пройдет он 24 декабря на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил вчера глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

- Возвращайтесь на Дальний - Гости "Дней Дальнего Востока" оформляли землю, ели крабов и делали селфи - Около 10 тысяч молодых дальневосточников, получивших образование за пределами региона, ежегодно возвращаются жить и работать на Дальний Восток. Об этом заявил первый замминистра образования и науки Павел Зенькович на выставке "Дни Дальнего Востока".

- Патент на свое - Сенаторы займутся регистрацией местных брендов - Каждый член Совета Федерации в течение года должен будет зарегистрировать по одному местному бренду в своих регионах. Такое поручение даст коллегам спикер Валентина Матвиенко по итогам заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности, участники которого обсуждали вчера значение региональных торговых марок для социально-экономического развития субъектов Федерации.

- Деньги приходят с "Миром" - Выплаты пособий переведут на новые карты - В следующем году в регионах начнется внедрение прямых выплат пособий из Фонда социального страхования (ФСС) на карты "Мир", минуя работодателя.

- Счет закрыт - Россияне теряют интерес к валютным вкладам - Доля валютных вкладов граждан в российских банках продолжает сокращаться. За 11 месяцев 2017 года объем валютных депозитов в рублевом выражении упал более чем на 350 миллиардов рублей. В 2018 году дедолларизация банковских вкладов может продолжиться.

- Иск онлайн - Суды смогут направлять повестки по электронной почте - Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления об электронных документах в арбитражном, гражданском, административном и уголовном производстве.

- Десять в клетке - Гайзер вину не признает - Замоскворецкий районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и еще девяти фигурантов, обвиняемых в коррупции.

- Секреты для ЦРУ - За интерес к разработкам ВМФ России арестован норвежец - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого российскими спецслужбами в похищении военных секретов. "Берг заключен под стражу на срок до 5 февраля 2018 года", - рассказала вчера пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, уточнив, что подследственному уже предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ "Шпионаж".

- Лишили награды и миллиона - Бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову ужесточили наказание - Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры России Григорию Пирумову, увеличив штраф до миллиона рублей и лишив госнаграды.

- Тайное дело - Верховный суд снизил срок заключения Сугробову - Верховный суд РФ во вторник рассмотрел жалобу на приговор бывшему начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денису Сугробову.

- Водка проявила выдержку - В России подделывают лишь коньяк и шампанское - В России сохраняется высокая доля фальсифицированного коньяка и шампанского. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин на заседании правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка. Главной задачей для алкогольного рынка в 2018 году станет борьба за качество, а с нелегальным спиртным, по сути, уже разобрались.

- Истоки милосердия - В Германии открылась уникальная выставка "Гессенские принцессы в российской истории" - Во вторник во Франкфурте-на-Майне была торжественно открыта экспозиция, посвященная жизни четырех гессенских принцесс - Великой княгини Натальи Алексеевны, Императрицы Марии Александровны, Императрицы Александры Федоровны и Великой княгини Елизаветы Федоровны, связавших свою судьбу с российским Императорским Домом.

- Киев снова зовет войну на порог - ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Донбасса - Самое серьезное за долгое время обострение обстановки происходит на Донбассе. Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреливают мирные кварталы прифронтовых городов и объекты жизненно важной инфраструктуры.

- Вашингтон оставили в изоляции - 14 из 15 членов Совбеза ООН осудили решение США по статусу Иерусалима - Соединенные Штаты впервые за долгое время во время голосования в Совете Безопасности ООН оказались в полной изоляции, лишившись даже поддержки своих давних союзников и партнеров. 14 из 15 членов Совбеза высказались в поддержку резолюции, осуждающей одностороннее признание американцами Иерусалима в качестве столицы Израиля.

- Гаджеты - под запрет - Зачем Франция защищает детей от социальных сетей и мобильных телефонов - Во Франции сразу две запретительных новации. С 1 сентября 2018 года ученикам начальных и средних школ страны будет запрещено пользоваться мобильными телефонами. И по новому законопроекту гражданам до 16 лет также будет запрещено заводить аккаунты в Facebook и иных социальных сетях без согласия родителей.

- Храним знаки - В ГАИ - только с паспортом собственника машины - Регистрационные знаки при смене машины в ГИБДД можно будет хранить дольше. Бумажный паспорт транспортного средства, в случае чего, можно будет поменять на его дубликат. А снимать машины с учета или для утилизации по доверенности можно будет только при предъявлении паспорта собственника транспортного средства.

- Приказ - огонь не открывать - Наш центр в сирийском Хмеймиме сосредоточился на миротворческих задачах - Новый руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Сергей Жмурин рассказал, чем будет заниматься эта структура после разгрома запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ и вывода из страны значительной части нашего воинского контингента.

- Паспорта раздора - Австрия может поссориться с Италией из-за Южного Тироля - Новое правительство Австрии намерено предложить гражданство и дать паспорта немецкоязычному населению северной итальянской провинции Трентино - Альто-Адидже, но только после "тесных консультаций с Римом", заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. Планируется, что жители провинции смогут подать заявку на получение австрийского гражданства в 2018 году - начале 2019 года.

- Халява берет верх? - Идея "полок добра" потерпела фиаско - "Российская газета" рассказывала о том, что в Ростовской области появились магазины, в которых можно взять продукты совершенно бесплатно. Но сегодня от "полок добра", похоже, осталось только название... Что же произошло?

- Разделили потоки - В Санкт-Петербурге открыли первое в стране отделение скорой помощи для детей - Появление отделения скорой медицинской помощи в детской городской клинической больнице N 1 Северной столицы во многом меняет всю логистику оказания лечебной помощи детям.

- Собянин увеличил размеры грантов лучшим школам в 2 раза - Вдвое увеличены размеры грантов мэра Москвы для столичных школ, ежегодно присуждаемых за вклад в повышение качества образования - Причем впервые выплачены в новом масштабе они будут уже за работу в течение 2016-2017 учебного года призерам, которые были определены на августовском городском педсовете. С такой инициативой выступил сегодня мэр Сергей Собянин на очередном заседании президиума правительства Москвы.

- Тайга не стерпит - Бизнесмена, закопавшего ядовитые отходы, ждет два года колонии - Советский районный суд Омска вынес приговор директору фирмы "Мерк" Дмитрию Золотареву, заключавшему по всей России многомиллионные договоры об утилизации опасных веществ. Однако свои обязательства он не исполнял, а ядовитые отходы на самом деле сливались и закапывались в сибирской тайге.

- Пшеница для шейха - Объем несырьевого экспорта в ОАЭ превысил полмиллиарда долларов - Восток, да еще Ближний, остается для нас "делом тонким". Выйти на рынки арабских стран, зачастую очень богатых, но и таких же неизведанных, довольно сложно. Тем не менее ручеек высокотехнологичного экспорта в регион Персидского залива растет с каждым годом.

- Ремонт по заявкам - Дороги приводят в порядок одновременно с дворами и парками - На ремонт региональных трасс в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Астраханской области в этом году выделили 1,3 миллиарда рублей. Эти средства позволили привести в порядок десятую часть дорог Астраханской агломерации. В итоге регион оказался в тройке лидеров по реализации проекта.

- Лечение назначат вовремя - Маленьким пациентам стали доступны все виды диагностики - В Астраханской области открыли первый детский диагностический центр. Это уникальное для региона медучреждение появилось на базе областной детской клинической больницы имени Н.Н. Силищевой. Ежедневно здесь готовы принимать до 300 маленьких пациентов.

- Пауза была недолгой - Выбросы углекислого газа вновь растут - Ученые бьют тревогу. Главный виновник глобального потепления - атмосферный углекислый газ - вновь пошел в рост. А ведь в последние годы появилась надежда, что страны одумались и сократили выбросы.

ИЗВЕСТИЯ

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- Россияне оценили работу силовиков - По данным ВЦИОМа, первые строчки в рейтинге эффективности занимают Минобороны и МЧС - Россияне высоко оценили деятельность силовых структур. Самыми эффективными, по мнению граждан, являются Минобороны, МЧС и все работники органов безопасности, к профессиональному празднику которых приурочил свой опрос ВЦИОМ. Интересно, что более половины участников исследования (62%) хотели бы видеть сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур своих детей.

- Явку на выборах повысят без админресурса - ЦИК планируют ввести для сотрудников избиркомов показатели эффективности работы с населением - Центральная избирательная комиссия повысит размер оплаты труда членам региональных избиркомов во время кампании по выборам главы государства. Об этом "Известиям" сообщил собеседник в ЦИК. По его словам, изменения в оплате будут связаны прежде всего с увеличением числа рабочих дней: членам комиссий предстоит сосредоточиться на информационной работе, призывая граждан прийти на выборы. Тем самым власти планируют обеспечить явку через прозрачные процедуры агитации.

- Избыток денег в банках снизит кредитные ставки - В 2018 году профицит ликвидности финансовых организаций увеличится почти вдвое - Розничные кредиты подешевеют в следующем году в среднем на 1–1,5 процентного пункта — до 13–17% в зависимости от срока займа. Снижению ставок будет способствовать не только дальнейшее смягчение монетарной политики Центробанка и улучшение качества заемщиков, но и практически двукратный рост профицита ликвидности у банков.

- Подъемная сила - Какое будущее ждет российскую транспортную авиацию? - Обсуждение новой государственной программы вооружений на 2018–2027 годы в части перевооружения военно-воздушных сил было бы неполным без рассмотрения перспектив российской военно-транспортной и специальной авиации на ближайшие 10–15 лет. В отличие от фронтовой авиации России, которая в ближайшие годы практически полностью завершит перевооружение на новые самолеты российского производства, военно-транспортная авиация продолжит эксплуатировать машины преимущественно советской постройки.

- Госдума усилит работу с правительством и Счетной палатой - Соответствующие поправки в регламент нижней палаты планируется рассмотреть 20 декабря - Усилить парламентский контроль и расширить сферу его применения планирует Госдума. В частности, всем комитетам придется более активно взаимодействовать со Счетной палатой (СП) и учитывать ее заключения на законопроекты при подготовке поправок. Чаще приходить в думу будут и представители кабмина — отчитываться о работе по постановлениям ГД и заключениям Счетной палаты. Соответствующие поправки в регламент Госдума обсудит 20 декабря, рассказала "Известиям" глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова ("Единая Россия").

- Иностранцев с заблокированными счетами могут не пустить в Россию - Законопроект о закрытии границ для заподозренных в сомнительных финансовых операциях появится в следующем году - Иностранцы, чьи активы в России заморожены во внесудебном порядке, не смогут въезжать в нашу страну. Такой запрет может заработать уже в следующем году. Разработкой соответствующего законопроекта займется Росфинмониторинг. Об этом говорилось на недавнем заседании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- Беспилотникам готовят дорожную карту - Минтранс в следующем году выберет систему контроля и управления дронами - В следующем году российскую беспилотную авиацию ждут серьезные перемены. До 1 сентября 2018 года Минтранс России решит как интегрировать беспилотные авиационные системы (БАС) в воздушной пространство страны. Для этого ведомство планирует создать систему контроля за полетами дронов и управления их движением.

- Россия испытает экспериментальный спутник-разведчик - Космический аппарат для съемки Земли запустят в следующем году - Предприятия "Роскосмоса" разработали новый спутник-шпион для контроля земной поверхности. Его преимущество - компактность и малый вес - до нескольких сотен килограмм, то есть в разы меньше, чем существующие аппараты аналогичного назначения. Современные технологии позволяют доверить таким аппаратам съемку Земли даже в субметровом разрешении.

- Тару для водки проконтролирует государство - Правительство одобрило предложение о введении маркировки бутылок для крепкой алкогольной продукции - Бутылки для водки в России будет контролировать государство. Правительство поддержало введение маркировки стеклотары для крепкой алкогольной продукции с 1 июля 2018 года. Это следует из отзыва кабмина на законопроект сенаторов. Основная цель проекта парламентариев — лишить нелегальных производителей бутылок для водки.

- Хуситы защитят российских дипломатов - Йеменские повстанцы готовы обеспечить безопасность посольства в Сане, если его работа будет возобновлена - Йеменские повстанцы-хуситы, контролирующие на протяжении нескольких лет Сану, готовы обеспечить безопасность российских дипломатов, если те вернутся в столицу страны. Об этом "Известиям" заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям. Информацию подтвердили и в партии "Ансар Аллах" (политическое крыло хуситов). Дипломатические источники в Москве сообщили, что возвращение наших дипломатов зависит от того, как скоро нормализуется обстановка в Йемене.

- "Через 5–10 лет проблема ВИЧ будет решена кардинально" - Медики и ученые на круглом столе в "Известиях" обсудили перспективы борьбы с инфекцией - "Известия" провели круглый стол, посвященный перспективам борьбы с ВИЧ-инфекцией. Через сколько лет появится эффективное лекарство? Может ли оно быть разработано в России? Удастся ли ученым всего мира объединить усилия ради борьбы с вирусом?

- Сирийский бизнес заходит в Крым - Предприниматели из САР решили вложиться в сельское хозяйство на полуострове - Предприниматели из Сирии будут инвестировать в агропромышленный сектор Крыма. Об этом "Известиям" рассказал глава группы бизнесменов ближневосточной страны на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) Зухейр Хербек. Он сам намерен вложиться в строительство современных складов для хранения сельхозпродукции на полуострове. А кроме того, предоставит технологии выращивания культур в засушливых условиях. Соответствующее соглашение подпишут на ЯМЭФ.

РБК RBCM daily

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- ЦБ поверил в "Будущее" - Регулятор признал право НПФ Бориса Минца на оферту от "Траста" - Банк "Траст" был обязан предложить НПФ "Будущее" Бориса Минца продать акции "ФК Открытие" накануне санации, решил ЦБ. Позиция регулятора может стать дополнительным аргументом для НПФ в суде по иску на 12,55 млрд руб.

- Киберущерб превысил 100 млрд - Аналитики НАФИ подсчитали убытки бизнеса от хакерских атак - За 2017 год российские компании потеряли примерно 116 млрд руб. из-за кибератак — убытки из-за хакеров признает почти каждая пятая российская компания. Но бизнес все еще недооценивает серьезность угрозы, говорят эксперты.

- Недоразвитость ведет в юриспруденцию - Экономисты объяснили популярность непроизводительных специальностей в России - Талантливые российские школьники чаще идут в юристы и чиновники, если живут в регионах с неразвитыми институтами, пишут эксперты Университета Индианы и ВШЭ. Институциональная среда уводит их от профессий с высоким вкладом в ВВП.

- ИП остались с взносом - В Госдуме одобрили списание долгов малых предпринимателей - Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки о списании задолженности индивидуальных предпринимателей по страховым взносам. На прошлой неделе с этой инициативой выступил президент Владимир Путин.

- Вложиться в полный рост - Стоит ли покупать акции развивающихся стран - Фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM с начала года вырос на 30%. По прогнозам экспертов, рост продолжится и в следующем году. Как простому инвестору заработать на акциях развивающихся стран?

- 10 лет за восемь месяцев - Верховный суд значительно сократил срок экс-генералу МВД Денису Сугробову - Верховный суд сократил на десять лет тюремный срок бывшему генералу МВД Денису Сугробову. В апреле Сугробов получил 22 года строгого режима за создание преступного сообщества и множество эпизодов превышения полномочий.

- Радость вполнакала - На празднование Нового года в Москве мэрия потратит 1,4 млрд руб. - Московские власти израсходуют на новогодние праздники почти 1,4 млрд руб., подсчитал РБК. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Средства будут потрачены на подсветку, инсталляции, искусственные елки и фейерверки.

- ВС пошел на экстерриториальный принцип - Власти расширят перечень оснований для переноса судебных дел - Верховный суд предложит Госдуме разрешить рассмотрение дел не по правилам территориальной подсудности, если в объективности местного суда есть сомнения. Ранее в Москву перенесли процесс по делу миллиардера Дмитрия Михальченко.

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- Schlumberger сдалась властям - Нефтесервисная компания согласилась на условия России ради покупки Eurasia Drilling - Schlumberger согласилась приобрести пакет Eurasia Drilling на условиях Москвы. Теперь американская компания сможет купить долю в одной из крупнейших нефтесервисных компаний России. По мнению эксперта, сделка будет закрыта не скоро.