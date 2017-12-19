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Регулятор штата Небраска отклонил пересмотр маршрута нефтепровода Keystone XL


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Комиссия по коммунальным услугам американского штата Небраска отклонила просьбу компании TransCanada о внесении поправки в маршрут предполагаемого нефтепровода Keystone XL, следует из сообщения регулятора.

"Комиссия считает, что ходатайство о пересмотре должно быть отклонено", - говорится в заявлении.

В ноябре власти Небраски одобрили строительство на своей территории нефтепровода Keystone XL, сделав тем самым шаг к реализации этого одного из наиболее спорных проектов. Между тем, одобрен был не маршрут, о котором заявила компания, а альтернативный, затрагивающий и других владельцев земли. Компания TransCanada ранее попросила власти разрешить ей переоформить уже поданную заявку, включив туда одобренный маршрут.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.

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