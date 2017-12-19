ГОК "Металлоинвеста" под Белгородом снизил потребление электричества из-за аварии в сети

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. "Лебединский ГОК" "Металлоинвеста" в Белгородской области аварийно снизил потребление электричества из-за повреждения в сети, следует из материалов Минэнерго РФ.

На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

"В 20.02 произошел аварийный сброс нагрузки АО "Лебединский ГОК" ... в объеме 172 МВт (с 370 до 198 МВт). Причина: повреждение в сети 6 кВ на ... (подстанции - ред.) 35 кВ №179 (АО "Лебединский ГОК")", — говорится в материалах.

Лебединский ГОК ведет открытым способом разработку железорудного месторождения, подтвержденные запасы которого составляют 3,8 миллиарда тонн. Основными видами товарной продукции ГОКа являются железорудный концентрат, неофлюсованные окатыши, офлюсованные окатыши, горячебрикетированное железо.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. В 2016 году компания увеличила выпуск железной руды (концентрата и аглоруды) на 3,1%, до 40,7 миллиона тонн, стали - на 3,6%, до 4,7 миллиона тонн.