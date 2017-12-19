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Первый российско-китайский форум по титану пройдет в 2018 г — Минпромторг РФ


МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Первый российско-китайский форум по титану пройдет в 2018 году, сообщает Минпромторг РФ во вторник.

Стороны договорились провести его по итогам встречи рабочей группы по сырьевым материалам подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.

"Ожидаем, что благодаря открытому диалогу в ходе форума произойдет оживление спроса на титан в связи с ростом производства новых моделей самолетов, дальнейшего развития атомной энергетики", — отметил замдиректора департамента металлургии и сырьевых материалов Семен Машкауцан.

Помимо этого, российские представители встретились с директором департамента сырьевых материалов министерства промышленности Китая Ли Вэй, с которым обсудили вопросы развития алюминиевой и титановой промышленности.

Ли Вэй отметил, что производство первичного алюминия в Китае направлено, прежде всего, на удовлетворение внутреннего спроса и в дальнейшем будет осуществляться умеренное и последовательное развитие отрасли в зависимости от потребностей национальной экономики.

Стороны также подписали протокол рабочей встречи, в котором зафиксировали поддержание укрепления контактов компаний ОК "Русал" и "Алюминиевой корпорации Китая", а также предложение российской стороны по учреждению подгруппы по металлургии в рамках рабочей группы по сырьевым материалам подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

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