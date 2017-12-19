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Dominion Energy отрицает пересмотр индийских контрактов по поставкам СПГ


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Американская газодобывающая компания Dominion Energy отрицает сообщения о пересмотре контрактов по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) со своими клиентами, в частности - с индийской GAIL, следует из сообщения компании.

"Сообщения о пересмотре контрактов неверны. Мы ведем переговоры с экспортными заказчиками по поводу начала коммерческих операций, но в рамках этих переговоров не было изменений условий контрактов с момента его изначального заключения, и компания Dominion Energy не намерена пересматривать эти условия в будущем", - заявила компания.

В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на министра нефти и природного газа Индии Дхармендру Прадхана сообщало, что индийская государственная нефтегазовая компания GAIL ведет переговоры по изменению стоимости поставок в страну СПГ по долгосрочным контрактам с американскими Cheniere Energy и Dominion Energy Cove Point. Министр отметил, что последние переговоры с американскими компаниями состоялись в ноябре. Общий объем контрактов GAIL на поставку СПГ из США составляет 5,8 миллиона тонн, сообщало Рейтер.

Dominion Energy также сообщает, что продолжает работы по окончательному вводу в эксплуатацию на своих объектах на газовом терминале в Cove Point (Ласби, штат Мэриленд, США). Компания рассчитывает начать экспортировать газ с этого терминала в начале следующего года в рамках ранее согласованных 20-летних контрактов с ST Cove Point и GGULL.

ST Cove Point является совместным предприятием с японскими трейдерами Sumitomo Corporation и Tokyo Gas. GGULL - это американская "дочка" GAIL. По сообщению компании, расчетная мощность терминала Cove Point составляет 5,25 миллиона тонн сжиженного природного газа.

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