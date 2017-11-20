Цены на нефть растут на сигналах о сокращении запасов нефти на мировом рынке

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжат расти, инвесторы реагируют на ряд новостей, которые сигнализируют о сокращении запасов нефти и "сужении" предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.02 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46%, до 63,7 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,58%, до 57,56 доллара за баррель.

По-прежнему остается закрытым магистральный нефтепровод Forties Pipeline System на севере Британии из-за обнаружения в нем трещины и продолжающегося ремонта. Ineos, владеющая трубопроводом, 11 декабря остановила перекачку углеводородов через поврежденный участок, и в настоящее время изучает возможные варианты дальнейшего ремонта. По оценке компании, ремонтные работы могут занять от двух до четырех недель. "Был небольшой рост цен, так как трубопровод в Северном море по-прежнему ремонтируется", - заявил агентству Рейтер аналитик U.S. Bank Wealth Management Роб Хэфорд (Rob Haworth).

Цены также поддерживали новости из Саудовской Аравии о запуске ракеты по столице государства со стороны мятежников из Йемена. Во вторник мятежники из движения "Ансар алла" (хуситы) объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства. По сообщениям СМИ, силы ПВО королевства сбили ракету на юге Эр-Рияда.

Кроме этого, инвесторы позитивно оценивают продление венской сделки по сокращению добычи нефти на заседании комитета министров стран-участниц соглашения и приглашенных представителей других стран в ноябре. Сделка была продлена до конца 2018 года. В понедельник первый вице-президент "Роснефти" ROSN Павел Федоров сообщил журналистам, что компания не исключает, что соглашение ОПЕК+ будет продлено после 2018 года.

Кроме того, рынок находится в ожидании статистических данных по запасам "черного золота" в США. Аналитики считают, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 3,518 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 439,482 миллиона баррелей.