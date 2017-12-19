Изменения в Доктрину энергобезопасности должны учитывать состояние энергорынков - сенатор

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Изменения в Доктрину энергобезопасности РФ должны учитывать состояние отрасли внутри страны и мировых энергетических рынков, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Научный совет при Совбезе России предложил скорректировать Доктрину энергетической безопасности РФ в связи с новыми вызовами и угрозами в этой сфере, сообщила во вторник пресс-служба СБ РФ.

Васильев считает решение скорректировать Доктрину энергетической безопасности, правильным и своевременным. "В условиях стремительно меняющейся геополитической ситуации Доктрина энергетической безопасности России, принятая пять лет назад, как и отдельные положения Энергетической стратегии России на период до 2030 года, разработанные еще в 2009 году, нуждаются в корректировке", - сказал сенатор РИА Новости во вторник.

Действительно, пришло время более детально учитывать как состояние и перспективы развития энергетической отрасли внутри страны, так и ситуацию на мировых энергетических рынках, считает Васильев.

"В частности, сегодня мы четко представляем положение с основными производственными фондами внутри страны, можем просчитать производственные издержки на поддержание и развитие энергетической базы, имеем все возможности и средства для осуществления контроля за состоянием энергопоставок, а значит можем действовать комплексно, а не методом проб и ошибок", - подчеркнул он.

Кроме того, мы не только понимаем, но и реализуем программы, связанные с преодолением зависимости от импорта технологий, от искусственного воспрепятствования свободного транзита и доступа российских энергоносителей на мировой рынок, добавил законодатель.

"С другой стороны, в Доктрине необходимо прописать инструменты по преодолению новых вызовов как извне, так и внутри страны и разработать программы по их преодолению", - подчеркнул сенатор.

По его мнению, для этого у нас есть все реальные возможности, которые должны быть задействованы в полной мере, что потребует существенного совершенствования системы управления отраслью в целом и в каждом конкретном регионе, в частности.