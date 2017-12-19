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Fitch улучшило прогноз по рейтингу Rio Tinto "А-" до позитивного


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto на уровне "А-" со стабильного до позитивного, говорится в релизе агентства.

"Пересмотр прогноза основан на существенном сокращении долга, чистый долг компании снизился на 7,8 миллиарда долларов с середины 2015 года до июня 2017 года", - говорится в релизе.

Fitch теперь считает, что финансовый левередж компании, скорректированный по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) опустится ниже ранее прогнозируемого аналитиками агентства уровня в 1.5x на конец 2017 года. В рамках прогноза агентства по росту цен на базовые металлы, ожидается, что свободные средства, выделенные на дивиденды акционерам, будут скорректированы в соответствии с укреплением баланса и капитальными затратами на проекты высокой стоимости.

Агентство будет оценивать эти показатели в перспективе на один-три года вперед. В случае увеличения дивидендов или в случае заключения сделок под большие объемы кредитов, агентство может пересмотреть прогноз до стабильного.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 40 странах, число сотрудников составляет около 60 тысяч человек. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.

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