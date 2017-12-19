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Замминистра энергетики РФ поручил повысить надежность Чеченской энергосистемы


Энергосети

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Замминистра энергетики РФ, замглавы правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрей Черезов поручил повысить надежность Чеченской энергосистемы и переподготовить в 2018 году персонал регионального электросетевого комплекса, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Черезов провел совместное с региональным штабом совещание по вопросу повышения надежности функционирования Чеченской энергосистемы. На совещании были проанализированы причины аварии, произошедшей в Чеченской энергосистеме 3 декабря, когда вследствие короткого замыкания и отказа устройств релейной защиты на подстанции 110 кВ Цемзавод без электроснабжения осталось около 879 тысяч человек.

"Андрей Черезов дал поручения ускорить подготовку и представить в Минэнерго РФ программы повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской республики, а также организовать в 2018 году переподготовку персонала эксплуатирующего устройства релейной защиты и оперативного персонала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные мероприятия позволят обеспечить устойчивое функционирование Чеченской энергосистемы и надежное электроснабжение потребителей республики.

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