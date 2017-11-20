Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном снижением

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", кроме "Газпрома" GAZP, "Лукойла" LKOH, НЛМК и АФК "Система" AFKS, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 0,5%, до 4,99 доллара, "Лукойла" - выросла на 0,36%, до 58 долларов, "Новатэка" NVTK - уменьшилась на 1,52%, до 116,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,19% - до 4,53 доллара, "Газпром нефти" - подешевели на 0,47%, до 21,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,22% - до 18,16 доллара, НЛМК - поднялась на 0,45%, до 24,3 доллара, "Северстали" CHMF - снизилась на 0,26%, до 15,09 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,29% - до 1,75 доллара, Сбербанка SBER - на 1,24%, до 16,7 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,81%, до 18,3 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" MGNT уменьшилась на 0,37% - до 26,64 доллара, "Ленты" - на 0,34% до 5,8 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" увеличилась на 2,82% - до 3,1 доллара.