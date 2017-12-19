Цена на золото снижается накануне принятия налоговой реформы в США

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Стоимость золота перешла к снижению на торгах во вторник вечером на фоне новостей о голосовании по законопроекту о налоговой реформе в США в Конгрессе страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.30 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,6 доллара, или на 0,21%, до 1262,7 доллара за тройскую унцию; стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,59%, до 16,11 доллара за унцию.

Участники рынка ожидают, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США проголосуют по проекту налоговой реформы позднее во вторник. Сенат, как ожидается, проголосует или во вторник, или в среду, сообщает агентство MarketWatch. Таким образом, президент страны Дональд Трамп сможет подписать закон до конца этого года.

Законопроект предусматривает снижение налога на прибыль предприятий с 35% до 21% и отмену альтернативного минимального налога для предприятий. Кроме того, стандартный налоговый вычет для частных лиц практически удваивается.

Как пишет агентство, аналитики прогнозируют разный эффект для рынков металлов от принятия закона. Некоторые отмечают повышенный риск инфляции, против которого золото может сыграть как хеджирующий инструмент, в случае, если законопроект стимулирует экономику настолько сильно, что меры Федеральной резервной системы США по сокращению наличности на рынке окажутся бессильны.

С другой стороны, рыночные настроения на фоне принятия законопроекта, способствовавшие росту на фондовых биржах и других рынках с рисковыми активами, привели к удешевлению золота до пятимесячных минимумов в начале декабря.