Резидент ТОР "Николаевск" займется разработкой месторождения золота в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 19 дек /ПРАЙМ/. Компания "НГК Ресурс" (учредитель - Dubaste Investments Limited), получившая накануне статус резидента ТОР "Николаевск", займется разработкой южной зоны месторождения золота "Полянка" в Хабаровском крае, запасы которого превышают 15 тонн, сообщает Минвостокразвития РФ во вторник.

"Проект "НГК Ресурс" предполагает освоение запасов рудного золота южной зоны месторождения "Полянка" открытым способом с применением процесса кучного выщелачивания переработки окисленных руд. Запасы площадки превышают 15 тонн драгметалла, резидент рассчитывает ежегодно производить 1,25 тысячи тонн руды или 1,29 тысячи килограмма химически чистого золота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что месторождение было найдено в 2014 году. Компания уже получила лицензию на геологические изучения, разведку и добычу рудного золота на Кабачинско-Полянкинской площади сроком до декабря 2036 года и разрешение на строительство первой очереди предприятия по переработке руды на месторождении.

Сообщается, что в первом квартале 2018 года начнется возведение фабрики и лаборатории, установка дробильно-сортировочного комплекса. Запустить производство и разлить первый слиток планируется в октябре 2018 года.