Дайджест российских СМИ – 19 декабря

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Окружены врагами, обижены друзьями – Вашингтон выпустил обновленную Стратегию национальной безопасности.

- Лауреат государственных прений - 18 декабря президент России Владимир Путин вручил государственные премии правозащитнице Людмиле Алексеевой и председателю благотворительного Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимиру Вавилову.

- Хакеры прибежали на SWIFT - В России впервые атаковали банк через международную систему.

- "Россия" облетит Москву - Авиакомпания может перебазироваться в Шереметьево.

- Стройка с ограниченной ответственностью - Спецсчета не дождались более 20% строительных компенсационных фондов.

- Сверхурочные остались без средств - Россияне стали больше работать и меньше зарабатывать.

- Таможенникам предложено заняться математикой - К расчету незадекларированной стоимости импорта возможен научный подход.

- Навстречу выборам выступили с инициативной группой - По сведениям "Ъ", во вторник вечером состоится собрание сторонников Владимира Путина, которые примут решение о создании инициативной группы по его выдвижению в президенты. В состав инициативной группы могут войти сопредседатель центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, певец Николай Расторгуев, врач Лео Бокерия. В некоторых регионах уже начали формироваться предвыборные штабы под руководством губернаторов и вице-губернаторов, в Крыму его возглавит руководитель республики Сергей Аксенов.

- "Мы гордимся, что за всю новую историю не потеряли ни одного языка" - Заместитель главы АП Магомедсалам Магомедов уверен, что национальный вопрос в стране налаживается

- Дело о взятках в СКР разошлось по эпизодам - Бывший начальник охраны Александра Бастрыкина первым предстанет перед судом.

- Аукционист угодил под домашнее следствие - Как стало известно "Ъ", из СИЗО освобожден председатель аукционной комиссии Минобороны Александр Борувков — один из фигурантов громкого уголовного дела о масштабных хищениях и взятках в продовольственном управлении военного ведомства.

- ГИБДД ограничат в праве на арест - ГИБДД потеряет право добиваться в суде ареста водителя в случае его отказа предоставлять автомобиль инспектору для преследования преступника. По данным "Ъ", на этом настаивает Генпрокуратура, соответствующие изменения будут внесены в приказ МВД.

- Избиратели отдали Чили в рост - Идеологическое противостояние во втором туре выборов в Чили завершилось победой кандидата от правого центра миллиардера Себастьяна Пиньеры, который уже был президентом страны в 2010–2014 годах.

- Франция становится разборчивей в мигрантах - Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон представил проект закона, ужесточающего правила приема иммигрантов. Главные отличия от действующих норм — ускорение рассмотрения заявок о предоставлении политического убежища, усиление контроля на границах, а также обязательное выдворение из страны тех иммигрантов, которые нарушили закон.

- Немецкий бизнес оценил российский климат - В распоряжении "Ъ" оказались предварительные результаты опроса, в рамках которого члены Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) оценивали деловой климат в РФ.

- Спорт не помещается в телеэкраны - Упадок телевещания в ближайшие годы представляет главную угрозу для доходов спортивной индустрии, говорится в отчете PwC. При этом рейтинги таких традиционно популярных соревнований, как Олимпийские игры, падают, а их аудитория стареет, тогда как на подъеме находится бесплатно транслируемый в сети киберспорт.

- Управземлями президента - АИЖК продолжает вовлекать неиспользуемые земли, находящиеся в управлении у различных федеральных структур, включая министерства и научно-образовательные заведения. Как стало известно "Ъ", вслед за Минобороны свои участки для продажи на открытом рынке агентству передает управделами президента России.

- У нефтепродуктов разъехались цены - Внимание ФАС к ситуации на оптовом рынке нефтепродуктов дало эффект: предложение бензинов на бирже начало расти, и АИ-95 на прошлой неделе подешевел сразу на 4,3%, до 43,35 тыс. руб. за тонну. Это вывело независимые АЗС на уровень прибыльности, но на рынке по-прежнему сохраняется дефицит зимнего дизтоплива. В итоге, опасаются эксперты, ритейлеры могут начать снижать закупки дизтоплива и снизить предложение в рознице, чтобы минимизировать свои убытки.

- Банк "Югра" перешел за грань - Одним из самых частых оснований для отзывов ЦБ лицензий у банков является фальсификация отчетности. Но теперь Банк России в суде сам столкнулся с аналогичным обвинением.

- Биткойн шагнул в будущее - В понедельник первые торги фьючерсными контрактами на биткойн на CME Group начались с рекордной отметки — $20,65 тыс. Однако к концу дня курс опустился ниже $19 тыс. Срочные контракты расширяют круг инвесторов, имеющих возможность торговать биткойном. Но со временем подобные финансовые инструменты могут изъять большой объем ликвидности с рынка криптовалют, что негативно скажется на их стоимости, считают участники рынка.

- ЦБ попросил раскрыть парашюты - ЦБ опубликовал рекомендации по раскрытию информации в годовых отчетах о вознаграждениях руководства публичных акционерных обществ (ПАО). Они касаются как членов советов директоров, так и высшего менеджмента. Регулятор рекомендует подробно раскрывать структуру вознаграждения, условия получения тех или иных бонусов, их размеры и другие детали. Эксперты считают, что прозрачность в этом вопросе — идеал, к которому нужно стремиться, однако указывают, что на его достижение уйдут годы

- "Регион" укрепился в "Согласии" - Одна из структур группы компаний (ГК) "Регион" стала миноритарным акционером негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Согласие ОПС", входящего в группу Московского кредитного банка (МКБ). Эксперты финансового рынка считают, что таким образом "Регион" оказал финансовую поддержку бенефициару НПФ и банка. Такая поддержка согласуется и с позицией "Роснефти" ROSN, которую с "Регионом" связывает много совместных проектов

- Пайщиков защитили стандартом - Банк России утвердил стандарт для кредитных потребительских кооперативов (КПК). Он предусматривает информирование пайщиков о субсидиарной ответственности, о которой сейчас знают немногие члены КПК. Кроме того стандарт регламентирует работу КПК с долгами пайщиков

- "Системе" нужны гарантии - Решение башкирского суда о взыскании с АФК "Система" AFKS в пользу "Башнефти" BANE 136 млрд руб. по иску "Роснефти" осталось без изменений. В течение пяти дней оно вступит в силу и может быть исполнено принудительно. Эксперты говорят, что свободных денег АФК не хватит для выплаты этой суммы и ей, видимо, придется продавать или закладывать активы, которые сейчас арестованы. По данным "Ъ", АФК пытается получить банковскую гарантию, чтобы снять арест. Юристы также допускают инициирование банкротства АФК для ускорения взыскания.

- Уголь сожгут в Индии - Доля угля в мировом энергобалансе к 2022 году снизится всего до 26% с 27% по итогам 2016 года, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). Аналитики МЭА ждут снижения спроса на энергоуголь в Китае, а также в Европе и США, но поддержку отрасли окажут Индия и Юго-Восточная Азия. На рынке сохранится волатильность, но Индия продолжит импортозамещение за счет собственного топлива.

- Шпроты попросили к новогоднему столу - Действующие с 2015 года ограничения на импорт рыбной продукции из Прибалтики частично сняты: с 15 декабря Россия разрешила поставки шпрот под маркой Kaija и кильки Briis. До эмбарго прибалтийские производители контролировали более 65% российского рынка шпрот, но вернуть эту долю им вряд ли удастся.

- Операторы сдали сим-карты - Число проданных в России сим-карт по итогам 2017 года сократится впервые за последние 12 лет — на 8% к уровню прошлого года, до 114 млн штук. С этого момента продажи будут падать и дальше — примерно до половины от нынешнего объема через несколько лет, ожидают сотовые операторы. Расходы на ритейл и выплату бонусов партнерам за продажу сим-карт уже практически не сказываются на доходах операторов, которые теперь больше ориентируются на удержание клиентов.

- Azimut возьмет курс на "Кристалл" - Подконтрольная Александру Клячину Azimut Hotels весной займется развитием еще одного объекта за Уралом: под ее управление перейдет расположенный в центре Кемерово гостиничный комплекс "Кристалл" на 118 номеров. Желание собственников отеля передать его профессиональному оператору может объясняться выросшей в регионе конкуренцией.

- Mail.Ru Group заплатит бонусами - Mail.Ru Group запускает бонусную программу для пользователей "ВКонтакте" и "Одноклассников" — за покупки по рекламным постам они смогут получать внутреннюю валюту, которую смогут потратить внутри самих социальных сетей, например, на стикеры или подарки. Позднее в холдинге планируют запустить и денежный кэшбэк. Подобные сервисы востребованы рынком, но их аудитория ограничена, предупреждают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Банки поделятся с силовиками биометрией граждан - МВД и ФСБ смогут получать данные о голосе и лице без согласия обладателя

- Поклонская обошла Володина по популярности в СМИ - Полемика вокруг "Матильды" затмила законотворческую деятельность Госдумы

- Навальный готов выдвинуться в президенты 20 раз - Чтобы его сторонники не чувствовали себя непричастными к выборам

- Правительство перезапустит механизм специнвестконтрактов - Новый контракт будет востребован инвесторами, уверены консультанты

- ЦБ рекомендовал эмитентам раскрыть заработки всех топ-менеджеров -Российские компании делать это отказываются

- Financial Times рассчитала цену Brexit - Через полтора года после референдума можно оценить его первые последствия для экономики

- Парламент не хочет консолидации налогоплательщиков - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин – за продление моратория на консолидированные группы

- Акбар аль-Бакер: Мы продолжим экспансию в следующие пять лет - До 1997 г. Qatar Airways была маленькой региональной авиакомпаний всего с четырьмя самолетами в парке. За 20 лет флот Qatar Airways вырос более чем в 25 раз, в 2017 финансовом году, закончившемся 31 марта, компания перевезла 35,6 млн человек. Аль-Бакер руководил достройкой и теперь управляет международным аэропортом Хамад, который обошелся примерно в $5 млрд и признан одним из лучших аэропортов мира.

- Европа готовитcя отрегулировать биткойн - Среди предложенных мер – запрет анонимной биржевой торговли криптовалютой

- "Роснефть" намерена увеличить добычу на 10% - Компания приняла пятилетнюю стратегию, которая должна повысить капитализацию на 15–20%

- "Баркли" не успевает достроить "Медовую долину" - Москва грозит девелоперу прокуратурой

- Число новых абонентов мобильной связи снизилось впервые за 12 лет - С 2008 года в России продано уже более 1 млрд сим-карт

- "Система" готовится платить "Роснефти" - В понедельник, 18 декабря, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Челябинск) оставил без изменения решение первой инстанции о взыскании 136,3 млрд руб. с АФК "Система" и ее "дочки" "Система-инвест" по иску "Роснефти" и "Башнефти", сообщили представители "Роснефти" и "Системы". Истцы пытаются взыскать ущерб, который бывшие владельцы "Башнефти", по их мнению, нанесли нефтяной компании при реорганизации в 2014 г.

- IKEA заподозрили в недоплате налогов - Еврокомиссия может доначислить ей миллионы евро за использование налоговых схем в Нидерландах

- Киберспорт догоняет футбол по рейтингу трансляций - Аудитория традиционного спортивного телесмотрения стареет и сжимается

- Россияне ждут горящих туров на новогодние праздники - Покупать дорогие путевки они не готовы – туроператорам приходится делать скидки

- Что изменилось в российском ТЭКе за время санкций - Доля импортного оборудования снизилась, но самое сложное еще впереди

- Новогодние премии стали еще скуднее - Сотрудников не поощрят две трети компаний, топ-менеджеры без бонусов не останутся

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Карлов мост - 19 декабря исполняется ровно год со дня трагического, непоправимого события - убийства в Анкаре посла России в Турции Андрея Геннадьевича Карлова. Посмертно дипломату, погибшему на своем посту, было присвоено звание Героя России

- Квартира на вырост - Интересную житейскую ситуацию рассматривал недавно Верховный суд РФ. Она касается тех, кто решил увеличить размер своей квартиры за счет чердака или подвала

- Паспорт поменяют на ходу - В пунктах техосмотра можно будет оформить электронный документ на автомобиль

- Карьерный пост - Национальный рейтинг вузов, востребованных экономикой, показал, что самые успешные сегодня - аграрные университеты. В среднем 68 процентов выпускников получили направления на работу. Самый низкий процент у выпускников специальностей "экономика", "юриспруденция", "финансы"

- Найти путь к городу Солнца - Владимир Путин вручил госпремии за правозащитную и благотворительную деятельность

- Сначала - практика - Дмитрий Медведев поставил чиновникам в приоритет цифровую экономику, а не нормотворчество

- Поспорить на равных - Во вторник пленум Верховного суда России планирует обсудить постановление, разъясняющее тонкости рассмотрения уголовных дел в первой инстанции

- Зеленый фронт - Двухдневный "Форум действий" Общероссийского народного фронта (ОНФ) стартовал в понедельник в Москве

- Зыбкий процент доверия - Аудитория микрофинансовых организаций (МФО), работающих онлайн, быстро омолаживается. Всего за два года доля их заемщиков младше 25 лет выросла почти вдвое. Банки только приступают к работе с этим клиентским сегментом, рассчитывая привлечь молодых людей цифровыми технологиями

- Деньги пойдут по точкам - Совет законодателей намерен реформировать систему финансирования регионов

- Памяти героя - Имя погибшего во время военных действий в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова присвоено уссурийской средней школе N 25.

- Расписан каждый день - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в понедельник запустила обратный отсчет времени до дня голосования 18 марта 2018 года. Избрать главу государства россиянам предстоит через 88 дней. На проведение выборов президента заложено около 17,7 млрд рублей.

- Бизнес после пушек - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин возглавил правительственную комиссию, посетившую с рабочим визитом в понедельник Сирийскую Арабскую Республику. В Дамаске зампред правительства обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом послевоенное восстановление экономики страны

- Смена власти - После выступления Путина на ГАЗе GAZA и его пресс-конференции стал окончательно ясен характер президентской кампании. Спокойный, инерционный, адекватный существующей социально-политико-психологической ситуации в обществе

- Шампанское в пещере - Крым примет 90 тысяч туристов. Уже сейчас половина номеров в отелях забронированы. Туркомпании и гостиницы предлагают развлечения на любой вкус и кошелек

- Опереди болезнь - Со следующего года вступает в силу новый порядок проведения диспансеризации. Некоторые виды скрининговых исследований теперь будут проводиться чаще: через год, а не раз в три года

- Шпротам придется потесниться - Россия частично сняла ограничения на ввоз рыбных консервов из Прибалтики

- Виды на землю - Сменить способ использования участка станет проще

- Лопнет - не лопнет - Курс биткоина пробил уровень в 20 тысяч долларов

- Понаехали? Как считать! - Турпоток в Россию побил прошлогодний рекорд

- Без бумаги пока никак - Обязательную электронную ветеринарную сертификацию отложат на полгода

- Посмотреть с изнанки - В России подсчитают объем контрафакта и фальсификата

- Свободы ради - В индустрии прямых продаж изменилась мотивация распространителей

- Шире диаметр - Трубная отрасль пошла в рост за счет ЖКХ

- Посылки отправляют в автоматы - В почтовых отделениях появится больше зон круглосуточного обслуживания

- Работа на вкус - Россияне назвали самые перспективные профессии

- Рыбка кусается - Почему мурманчане едят не треску, а курицу

- Узкое место - Знаки разрешили вешать на стенах домов

- Новоселье на часах - В столице сформирован график переезда из домов под снос

- Подарок оценят по достоинству - Январскую пенсию перечислят на карты до Нового года

- Расширяя границы - Археологи придут в Новую Москву

- Бог Кузя и его подельники - Пресненский районный суд Москвы рассматривает уголовное дело организатора секты Андрея Попова, именующего себя Богом Кузей и владыкой Романом, а также пятерых его соучастников

- Остановили на пороге - Страдающую ДЦП девочку не пустили в игровую комнату

- Требовал компании - На Алтае селянин, захвативший врачей в заложники, отправится в колонию

- Мин больше нет - Саперы вернулись из Сирии без потерь

- Герои навсегда - В День работника органов безопасности покажут уникальные фильмы о спецназе ФСБ

- Героин под фруктами - В Московском областном суде оглашается приговор 15 гражданам Таджикистана, более трех лет занимавшимся торговлей наркотиками. За это время они распространили сотни килограммов героина на территории нескольких регионов России

- Догонялись до решетки - Организаторам и участникам незаконных соревнований по стритрейсингу депутаты пригрозили уголовной статьей

- На сердце легче - В Подмосковье стали меньше умирать от инфарктов и инсультов

- Привиделись миллионы - В Петербурге не смогли арестовать 42-летнюю женщину, которую подозревают в организации убийства 93-летней Нины Мациной. Старейшую работницу Мариинского театра задушили в собственной квартире. Следователи уверены, что наводчицей послужила сиделка. Но общение с правоохранительными органами у дамы не складывается, даже судебное заседание пришлось отменить из-за того, что она упала в обморок

- Отрезанный ломоть - Платная дорога в Якутии привела к скачку цен на хлеб

- Жадность заставила рискнуть - В Новосибирске попытались вернуть партию контрабандного янтаря за взятку

- Собянин наградил победителей и призеров мирового чемпионата WorldSkills - В "Цифровом деловом пространстве" сегодня чествовали призеров и участников мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, прошедшего осенью в Абу-Даби. Благодарственные письма и сертификаты на денежную премию вручил мэр Москвы Сергей Собянин

- Совет экспертов "Школьное питание - как важный фактор эффективной социализации подрастающего поколения" - 20 декабря (среда) в 10:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится Совет экспертов на тему "Школьное питание - как важный фактор эффективной социализации подрастающего поколения"

- Рухнул на полном ходу - Вагон поезда упал на шоссе в американском штате Вашингтон

- Женщина станет премьером? - Ни одной партии Каталонии не хватает поддержки для однозначной победы на выборах

- Слово уперлось в скалу - Финская полиция возбудила уголовное дело против журналистов

- Вандалы торжествуют - В Киеве осквернили ханукальный светильник

- Поляков припугнули Polexit - В Брюсселе задумались о том, чтобы вытолкнуть Варшаву в "сени" ЕС

- Россия защитила правду - Президент Сербии Александар Вучич рассказал о том, что Белград намерен значительно расширить сотрудничество с Москвой

- Десант по-русски - "Послы русского языка" вернулись из Азербайджана, Армении, Киргизии и Таджикистана

- Морозовская: вам и не снилось - В новой детской Морозовской можно лечить персонально каждого ребенка с любым заболеванием

- Прыжок под поезд - За нарушение правил поведения на железной дороге введут штрафы до пяти тысяч рублей

- К призыву годен - Поправившим здоровье разрешат идти в армию

- Как добывают золото - Наши школьники привезли 38 медалей с международных состязаний

- Расписание на обед - В Москве во вторник состоится финал Первого Всероссийского конкурса на лучшую школьную столовую. Организатор конкурса - Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского

- С поправкой на местность - Как сообщили в минобрнауки, 51 вуз получил статус инновационного и технологического центра региона. Всего в конкурсе участвовал 121 университет из 63 регионов

- Прием от лени - Ребенок не успевает подготовиться к ЕГЭ? Постоянно отвлекается? Возможно, дело вовсе не в лени. Ученые из Гарвардского университета установили, что проблема связана с особенностями развития мозга подростков: зачастую они просто не могут отличить важные задачи от второстепенных

- Побег из дома невест - Как на родине относятся к женщинам, вернувшимся из Сирии?

- Жизнь впрок - Люди сегодня в "кубышку" откладывают не "крупу, спички, сахар", как раньше, а деньги, причем рубли. По мнению социологов ВЦИОМ, так россияне постепенно выбирают модель поведения, свойственную обществам развитых экономик

- Счастье. Только для тебя - Вместо развязных корпоративов и бесполезных презентов сегодня пришла мода на милосердие. И хотя социологи (ВЦИОМ) по-прежнему фиксируют бесконечную любовь большинства россиян к сувенирам (30 процентов), конфетам, алкоголю (по 26 процентов) и игрушкам, количество желаний и возможностей поделиться неравнодушием увеличилось в разы

- Человек-память - Умер основатель "Мемориала" Арсений Рогинский

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Космос возвращается - Россия в наступающем году намерена увеличить количество гражданских космических пусков более чем в полтора раза. Всего в интересах "Роскосмоса" и коммерческих заказчиков предполагается осуществить 23 старта. Об этом говорится в плане запусков космических аппаратов на 2018 год, имеющемся в распоряжении "Известий"

- Минздрав насолил рестораторам - С 1 января 2019 года для приготовления пищи в ресторанах и кафе должна использоваться лишь поваренная соль, обогащенная йодатом калия. В солонках на столах также должна быть насыпана йодированная продукция. Другие виды соли в общепите исключены. Об этом сказано в поправках Минздрава в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Рестораторы уверены, что новые правила не помогут ведомству решить проблему йододефицита у населения.

- Студентов оградят от иностранного влияния - Все зарубежные образовательные программы для вузов нужно будет согласовывать с профильными российскими ведомствами. Такое положение содержится в докладе, который представит в начале нового года временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Об этом "Известиям" рассказал глава комиссии Андрей Климов. Эксперты считают инициативу своевременной

- Электрокары ждут льгот - Таксопарки и сервисы по каршерингу получат возможность закупать электрокары у российских производителей на льготных условиях. Начиная с 2018 года Минпромторг готов возмещать скидку, которую будут предоставлять заводы коммерческим покупателям. Субсидии помогут создать спрос на электрокары. Это будет способствовать появлению первых серийных отечественных экологичных автомобилей, считают эксперты.

- "Всегда будут востребованы такие люди" - Президент вручил государственные награды за выдающиеся успехи в области правозащиты и благотворительности

- Культура и искусство не вписались в соцзаказ - От планов через конкурс делить бюджетное финансирование между государственными и частными организациями, работающими в сфере культуры и искусства, отказались в Минфине. Ведомство внесло правки в законопроект о государственном социальном заказе (есть в распоряжении "Известий"), который ранее раскритиковали деятели искусства

- Донбасс без наблюдения - Россия отзывает своих представителей из центра контроля прекращения огня

- Палестинцы надеются на Москву - Высокопоставленная палестинская делегация прибывает сегодня в Москву на встречу с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Эту информацию "Известиям" подтвердили в департаменте информации и печати МИД России.

- Проверка по согласию - Пользователи портала госуслуг смогут дистанционно получать запросы от банков, сотовых операторов или страховых компаний на обработку персональных данных, необходимых для предоставления сервисов. Готовность поделиться личной информацией гражданин сможет подтвердить через SMS или на сайте госуслуг

- Тайну генома раскроют цыплята - Опубликованы первые результаты международного исследования генома цыплят, в котором принимает участие Казанский университет. Российский научный фонд поддержал проект грантом в 37 млн рублей.

- В топку! - Более 10 тысяч тонн санкционной продукции задержано на таможне с начала этого года. Это в 1,7 раза больше, чем год назад. Такие данные "Известиям" предоставили в Россельхознадзоре.

- Стариков оградят от насилия - Медики будут ограничивать посещение пожилых пациентов в больницах родственниками в случае, если обнаружат грубое отношение к старикам. Это следует из рекомендаций, разработанных по поручению Минздрава

- Побег на месте - В России совершается меньше всего в мире побегов из мест заключения. Об этом говорится в исследовании НИИ ФСИН. По данным института, за прошлый год в стране зафиксировано всего пять побегов из колоний и СИЗО, в то время как в США — 1,6 тыс

- Отжался — упал - Школьники испытывают трудности при выполнении нормативов физической подготовки. И чем сложнее ребенку на физкультуре, тем чаще он ее пропускает. Такие выводы сделали российские ученые на основе опроса учеников столичных школ.

- Пространство для творчества - Юные техники Москвы получили настоящий новогодний сюрприз: столичные власти в партнерстве с научно-технологичными компаниями открыли целую сеть детских технопарков. Детей школьного возраста будут обучать азам профессий по таким высокотехнологичным направлениям, как космонавтика, нанотехнологии, промышленный дизайн, биотехнологии, авиамоделирование, 3D-визуализация и многие другие.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Ответчик в кредит - АФК "Система" Владимира Евтушенкова не удалось оспорить претензии "Роснефти" на 136,3 млрд руб. из-за реорганизации "Башнефти". Чтобы выплатить эту сумму, "Система" может занять деньги у банков, считают эксперты

- Русский и китаец — ревизионисты на век - В новой стратегии национальной безопасности США отказываются от идеи партнерства с Россией и Китаем — они фигурируют в ней как соперники Соединенных Штатов, а российский ядерный арсенал назван "экзистенциальной угрозой"

- Что ни день — Telegram - Приложение Павла Дурова стало самым быстрорастущим мессенджером

- Деньги на пороховую бочку - IHS Markit оценила мировые расходы на оборону

- Средства индивидуальной защиты - ЦБ предложил создать систему страхования средств в кредитных кооперативах и на индивидуальных инвестиционных счетах. РБК разбирался, как ее введение отразится на привлекательности этих инструментов

- 18 миллиардов на 18 марта - ЦИК утвердила расходы на выборы президента

- Нестабильность на линии контроля - Российские офицеры покинут подконтрольный Киеву город Соледар, где они наблюдали за выполнением минских договоренностей. Необходимости в их нахождении там нет из-за отсутствия полномочий, считает источник в Минобороны

- Безработица выбилась из статистики - ВЦИОМ определил уровень незанятого населения

- Неликвид снимают с баланса - Национальный депозитарий оценил ликвидность российского рынка качественных облигаций. Достоверные цены есть лишь у 40% бумаг. Для ЦБ это повод озаботиться проблемой приукрашивания балансов за счет неликвидных бумаг

- Добыче предсказали органический рост - "Роснефть" представила стратегию развития до 2022 года

- Винегрет на букет - Как искусствовед превратила овощи и фрукты в подарки