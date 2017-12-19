Совет ЕС: Минимум 27% потребляемой союзом энергии к 2030 году должно поступать из ВИЭ

БРЮССЕЛЬ, 19 дек ПРАЙМ. Совет министров энергетики стран ЕС подтвердил цель довести долю энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в общем объеме ее потребления в Евросоюзе минимум до 27% к 2030 году, сообщила министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон на пресс-конференции во вторник.

"Сегодня мы подтвердили нашу цель - не менее 27% энергии из возобновляемых источников к 2030 году", - сказала она.

Комитет Европарламента по промышленности и энергетике в ноябре сообщал, что считает необходимым, чтобы к 2030 году 35% потребляемой в Евросоюзе энергии поступало из возобновляемых источников. Аналогичную планку согласовал и комитет Европарламента по окружающей среде.

Как сообщалось ранее, голосование по этому предложению комитетов пройдет на пленарном заседании Европарламента в 2018 году. Его одобрение даст Европарламенту возможность начать переговоры со странами Евросоюза о возможности внедрения этой цели.

В 2009 году в Евросоюзе была установлена цель довести соответствующую долю до 20% к 2020 году, затем ЕК предложила установить цель в минимум 27% к 2030 году. Таким образом, комитеты Европарламента предлагают поднять заданную Еврокомиссией планку. Еврокомиссия сообщает в своих материалах, что в общем объеме потребляемой Евросоюзом энергии доля той, что получена из возобновляемых источников, составила 16% в 2014 году, а в 2015 году оценивается в 16,4%.

Евросоюз стремится уйти от энергетической системы, которая основана на ископаемом топливе, сообщалось ранее в материалах Еврокомиссии. Доля возобновляемой энергии, потребляемой в Евросоюзе, растет и имеет шансы достичь цели на 2020 год. Стоимость такой энергии сокращается, примерами тому служат солнечная и ветровая энергия, сообщала ЕК.

В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный, в том числе, усилить кооперацию, наладить связи по переброске энергии внутри региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей, в том числе, из России.