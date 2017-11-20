Синергия от совместной работы "Башнефти" и "Роснефти" превысила 40 млрд руб в 2017 г

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МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Синергетический эффект от совместной деятельности "Роснефти" ROSN и "Башнефти" BANE в 2017 году уже превысил 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении нефтяной компании "Роснефть".

"Успешно завершена интеграция в периметр компании приобретенной в 2016 году группы "Башнефть", а синергетический эффект от совместной деятельности в уходящем году уже превысил 40 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.

Представитель компании уточнил, что общий синергетический эффект прогнозируется на уровне 170 миллиардов рублей, из них 105 миллиардов будут получены в 2018-2022 годах.

"Роснефть" в октябре 2016 года закрыла сделку по покупке 50,0755% акций "Башнефти" у государства за 329,7 миллиарда рублей.

В мае текущего года глава "Роснефти" Игорь Сечин, говоря о синергии от покупки "Башнефти" отмечал, что эффект превысит изначальные ожидания "Роснефти".

"Синергия SYNG будет превышать те расчеты, которые мы для себя определяли, покупая "Башнефть" и давая наилучшие условия при приобретении", - говорил Сечин.