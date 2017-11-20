"Роснефть" определила, какой она будет в 2022 г

СОЧИ, 18 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" ROSN утвердил стратегию компании на период до 2022 года, она планирует рост добычи нефти и газа, будет активно развивать розничный сегмент и нефтехимию.

Приоритетами стратегии "Роснефть-2022" стали удержание лидерства по удельным затратам в добыче со снижением удельных операционных затрат на 2-3% в год в сопоставимых условиях, создание технологического преимущества и интенсификация добычи, развитие газового и нефтехимического бизнесов, усиление технологичности сервисного бизнеса, цифровизация, улучшение качества инвестиционного и проектного управления, переход на холдинговую структуру, реализация пилотного проекта в рознице.

"Роснефть" сохранила план достичь к 2022 году уровня добычи жидких углеводородов более 250 миллионов тонн, пик прироста может быть в 2018-2019 годах. Компания при этом намерена замещать не менее 100% добываемых жидких углеводородов.

Как сообщил глава компании Игорь Сечин, дополнительный рост денежного потока "Роснефти" от реализации стратегии развития компании до 2022 года составит более 180 миллиардов рублей за пять лет только за счет добычи, при этом оценочный чистый эффект от реализации стратегии составит 15-20% от действующей капитализации компании.

Компания также сообщила, что дополнительный денежный поток от реализации стратегии "Роснефти" в 2018-2022 годы составит 420 миллиардов рублей.

"Если говорить о влиянии на уровни добычи соглашения ОПЕК+, то говорить сегодня об этом преждевременно. Наш бизнес-план следующего года - он не отражает потенциальных ограничений. ... Мы, безусловно, выполняем все те вводные, которые у нас были, по сокращению уровня добычи до конца первого квартала следующего года, и мы ожидаем получения вводных", - прокомментировал ситуацию первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

"Мы, я не хочу говорить точную цифру, чуть меньше, чем 250 (миллионов тонн - ред.), добудем уже к концу 2019 года. Но при этом важный фактор, о котором тоже нужно говорить, потому что речь идет о жидких (углеводородах), - это договоренности ОПЕК+. Сегодня есть существенный объем, который на долю компании приходится пропорционально в снижении добычи, который директивно будет в сторону компании направлен для сокращения уровня добычи. В какой форме он будет направлен, когда и что произойдет с этим соглашением, безусловно, будет влиять на наш краткосрочный и среднесрочный прогноз, тем более, я не исключаю, что соглашение будет после этого продлено", - добавил Федоров.

Он также отметил, что компания подготовила стратегию до 2022 года исходя из консервативных вводных, заложив на весь период цену нефти не выше 47 долларов за баррель.

РОЗНИЦА С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ

Розничный бизнес станет пилотным проектом в рамках перехода "Роснефти" на холдинговую систему управления.

"Ожидается, что выделение розничного бизнеса в отдельный субхолдинг с привлечением стратегического инвестора позволит существенно повысить его финансовые результаты", - говорится в сообщении "Роснефти".

По словам Федорова, на первом этапе будут выделены два направления: "Роснефть-розница" и "Роснефть-бурение".

"Розничные компании, буровые, торгуются гораздо с более высокими коэффициентами, ... поэтому мы здесь видим серьезный потенциал докапитализации", - пояснил Федоров.

Он добавил, что компания провела ряд переговоров с заинтересованными сторонами, "интерес есть, двигаемся вперед".

Кроме того, для увеличения эффективности розничного бизнеса и повышения отдачи на капитал "Роснефть" планирует рост доли нетопливных продаж за счет расширения комплекса предоставляемых товаров и услуг, развитие сети в регионах, улучшения клиентского предложения на АЗС, развития мелкого опта, оптимизации затрат и снижения потерь.

ПРОРАБОТКА ЭКСПОРТА ГАЗА

Вице-президент "Роснефти" Влада Русакова подтвердила, что компания сохраняет цель по достижению уровня добычи газа в 100 миллиардов кубометров к 2020 году. Она отметила, что компания из своего портфеля выбрала наиболее эффективные газовые проекты, которые уже обеспечены контрактами и позволяют максимизировать свободный денежный поток и EBITDA.

"Что касается экспорта, то мы пока работаем в этом направлении, но не собираемся никакую монополию разрушать. Пытаемся через "Газпром" GAZP проработать возможности развития поставок российского газа. Если это получится - значит получится, если не получится - значит не получится", - прокомментировала планы Русакова.

В настоящее время, согласно законодательству РФ, исключительным правом экспорта газа обладает "Газпром" и его 100-процентное дочернее общество "Газпром экспорт". Исключение сделано для сжиженного природного газа (СПГ), в частности, для проекта "Ямал СПГ". После либерализации экспорта СПГ независимые (от "Газпрома") производители газа стали активнее обращаться к руководству страны с просьбой допустить их к экспорту и трубного газа.

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ

Согласно стратегии "Роснефть-2022", компания планирует выделить существующий портфель нефтегазохимических активов в отдельный бизнес со своей финансовой отчетностью. Среди стратегических задач – изменение корзины продукции, реализация долгосрочных контрактов, оптимизация загрузки мощностей и повышение уровня интеграции с НПЗ компании.

В частности, Русакова рассказала, что "Роснефть" надеется завершить в первом квартале 2018 года переговоры с "Газпромом" о поставках газа для нефтеперерабатывающего и нефтехимического проекта "Роснефти" на Дальнем Востоке - "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК).

В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для снабжения газом со стороны "Газпрома" нефтеперерабатывающего и нефтехимического проекта "Роснефти" на Дальнем Востоке, который реализует ВНХК, а газовому холдингу рекомендовал обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов ВНХК к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям. Федоров уточнил, что компания в ближайшие один-два года определится с выбором стратегических партнеров по реализации ВНХК.