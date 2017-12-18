Eni вышла из газового сектора Венгрии, продав долю в Tigaz Zrt

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Итальянская нефтегазовая компания Eni полностью вышла из газового сектора Венгрии, продав 98,99% Tigaz Zrt венгерскому газового трейдеру MET Group, говорится в сообщении итальянской компании.

"Были проданы газораспределительные активы в Венгрии, включая доли участия в (дочерних - ред.) компаниях Tigaz DSO и Turulgaz. Сделка должна быть одобрена соответствующими регуляторами. Tigaz управляет газораспределительной сетью в северо-восточной части Венгрии протяженностью 33,7 тысячи километров (что равняется 48% национальной газовой сети)", - говорится в сообщении Eni.

Покупатель был выбран в рамках тендера на конкурсной основе.

В результате сделки, Eni полностью вышла из газового сектора Венгрии в соответствии с планом по ликвидации и рационализации активов.

В 2016 году итальянская компания начала избавляться от активов в секторе по сбыту газа в Венгрии.