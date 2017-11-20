Специалисты восстановили энергоснабжение 6,2 тыс человек под Тверью

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Специалисты восстановили энергоснабжение 6,2 тысячи человек в Тверской области после аварии из-за непогоды, следует из материалов Минэнерго РФ.

В понедельник с 6.45 мск из-за налипания мокрого снега на проводах и деревьях начались отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал "МРСК Центра" MRKC - "Тверьэнерго").

"В 21.00 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в материалах.

В аварийно-восстановительных работах максимально участвовали 64 бригады из 269 человек и 69 единиц специальной техники.