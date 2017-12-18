Страны БРИКС рассматривают возможность запуска энергоплатформы в 2018 г — Минэнерго РФ

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Страны БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) рассматривают возможность запуска энергетической платформы в следующем году, сообщил замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, слова которого приводятся в релизе ведомства.

"Наибольший интерес вызвала российская инициатива по запуску энергетической платформы БРИКС. ... Мы планируем в следующем году на площадке "Российской энергетической недели" рассмотреть возможность проведения специальной сессии по БРИКС с участием министров и ведущих энергетических компаний стран объединения", — отметил Инюцын.

По его словам, целью платформы является развитие широкого диалога по вопросам энергетики между государствами-участниками, включая совместное формирование и верификацию прогнозов и оценок развития мировой энергетики.

Инюцын отметил, что уже сформирована российская часть платформы. В ее состав вошли более 40 экспертов из крупнейших энергетических компаний и научно-исследовательских институтов. Координирует их деятельность министерство энергетики РФ.

"Хотел бы особо отметить, что деятельность платформы будет иметь практический интерес не только для государственных структур, но и для компаний. Объективные оценки и прогнозы развития мировой энергетики, подготовленные странами БРИКС, могли бы существенно снизить инвестиционные риски компаний, позволить углубить стратегическое планирование", — добавил замминистра.

Создать платформу энергетических исследований БРИКС для увеличения отраслевых, информационно-аналитических и научных обменов Россия предложила в сентябре.