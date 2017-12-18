FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Страны БРИКС рассматривают возможность запуска энергоплатформы в 2018 г — Минэнерго РФ


Энергосети / Мировая экономика

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Страны БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) рассматривают возможность запуска энергетической платформы в следующем году, сообщил замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, слова которого приводятся в релизе ведомства.

"Наибольший интерес вызвала российская инициатива по запуску энергетической платформы БРИКС. ... Мы планируем в следующем году на площадке "Российской энергетической недели" рассмотреть возможность проведения специальной сессии по БРИКС с участием министров и ведущих энергетических компаний стран объединения", — отметил Инюцын.

По его словам, целью платформы является развитие широкого диалога по вопросам энергетики между государствами-участниками, включая совместное формирование и верификацию прогнозов и оценок развития мировой энергетики.

Инюцын отметил, что уже сформирована российская часть платформы. В ее состав вошли более 40 экспертов из крупнейших энергетических компаний и научно-исследовательских институтов. Координирует их деятельность министерство энергетики РФ.

"Хотел бы особо отметить, что деятельность платформы будет иметь практический интерес не только для государственных структур, но и для компаний. Объективные оценки и прогнозы развития мировой энергетики, подготовленные странами БРИКС, могли бы существенно снизить инвестиционные риски компаний, позволить углубить стратегическое планирование", — добавил замминистра.

Создать платформу энергетических исследований БРИКС для увеличения отраслевых, информационно-аналитических и научных обменов Россия предложила в сентябре.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ