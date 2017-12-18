США в январе увеличат добычу сланцевой нефти на 94 тыс баррелей в сутки, до 6,4 млн - EIA

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в январе 2018 года вырастет по сравнению с декабрем текущего года на 94 тысячи баррелей в сутки — до 6,408 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи составляет 6,314 миллиона баррелей в сутки. В ноябре ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях в декабре вырастет на 80 тысяч баррелей в сутки — до 6,17 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в январе ожидается на месторождении Permian - на 68 тысяч баррелей, до 2,794 миллиона баррелей в день, на Bakken - на 9 тысяч баррелей, до 1,177 миллиона баррелей в день. На 6 тысяч вырастет добыча на Niobrara, до 549 тысяч баррелей в день, на 4 тысячи - на Anadarko, до 487 тысяч баррелей в день, также на 4 тысячи - на Eagle Ford F, до 1,243 миллиона баррелей в день.

На месторождении Appalachia, по мнению EIA, добыча сланцевой нефти увеличится на 3 тысячи баррелей, до 114 тысяч баррелей в день, на Haynesville уровень добычи не изменится и составит 44 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в январе роста добычи газа на этих месторождениях в США на 764 миллиона кубических футов — до 63,03 миллиарда в сутки. Оценка добычи газа в декабре составляет 62,266 миллиарда кубических футов в сутки. Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в ноябре увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 94 штуки, или на 1,3%, до 7,35 тысячи скважин.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) – пробуренные, но пока не обустроенные для добычи скважины. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно наращивать добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности. Количество DUC также может быть индикатором, свидетельствующим, что увеличение буровой активности необязательно приведет к росту добычи нефти.