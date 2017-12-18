Дочка "Транснефти" остановила работу магистрального нефтепродуктопровода под Рязанью

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Дочка "Транснефти" — "Транснефть-Верхняя Волга" остановила работу магистрального нефтепродуктопровода в Рязанской области из-за аварии, следует из материалов Минэнерго РФ.

"В 13.52 у поселка Уткино Клепиковского района обнаружен разлив дизельного топлива предположительно из магистрального нефтепродуктопровода "Новки – Рязань" (ДЗО ПАО "Транснефть" – АО "Транснефть-Верхняя Волга") диаметром 530 миллиметров. Работа магистрального нефтепродуктопровода (работает в цикличном режиме) остановлена", — говорится в сообщении.

Также зафиксировано попадание нефтепродуктов в ручей Переузка, точный объем неизвестен. При этом пострадавших и последствий для потребителей нет. На месте разлива установили заградительные бонны.

Ликвидацией последствий разлива занимаются аварийно-восстановительные бригады рязанского управления "Транснефть-Верхняя Волга". Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.