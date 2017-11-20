Индийская GAIL ведет переговоры по изменению стоимости поставок в страну СПГ из США

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Индийская государственная нефтегазовая компания GAIL ведет переговоры по изменению стоимости поставок в страну сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам с американскими Cheniere Energy и Dominion Cove Point, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра нефти и природного газа Индии Дхармендру Прадхана.

"GAIL провела ряд переговоров с Cheniere Energy и Dominion Cove Point LNG LP по изменению условий контрактов", - цитирует агентство Прадхана. Он отметил, что последние переговоры с американскими компаниями состоялись в ноябре. Общий объем контрактов GAIL на поставку СПГ из США составляет 5,8 миллиона тонн, отмечает Рейтер.

Ранее Индия провела переговоры по изменению СПГ-контрактов с катарской RasGas и американской ExxonMobil, поскольку цены по спотовым контрактам значительно снизились на фоне переизбытка предложения на рынке СПГ, также отмечает Рейтер.

В начале декабря заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин сообщил РИА Новости, что GAIL и "Газпром" GAZP ведут переговоры по контракту на поставку СПГ, при этом Минэнерго РФ рассчитывает, что такие поставки начнутся с 2018 года. Он отметил, что суть переговоров закрытая и касается коммерческих деталей. В апреле Сентюрин также сообщал РИА Новости, что по контракту поставки СПГ "Газпрома" в Индию в объеме 2,5 миллиона тонн должны начаться с 2018 года.

В ноябре агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что индийская GAIL получила уведомление от "Газпрома" о планах начать поставки СПГ в рамках соглашения. По данным источников, "Газпром" готовится начать поставки c апреля в рамках контракта, заключенного в 2012 году.

В начале октября 2012 года дочерняя структура российского газового холдинга Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи СПГ с GAIL. По условиям соглашения, GAIL будет получать 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год) в течение 20 лет. Цена СПГ будет основана на формуле с привязкой к цене на нефть на терминалах в Индии.