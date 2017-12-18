Совет директоров "Квадры" исключил Дмитрия Вологжанина из правления компании

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров ПАО "Квадра" на заседании в понедельник принял решение исключить Дмитрия Вологжанина из правления компании, сообщается в материалах "Квадры".

"Прекратить полномочия члена правления ПАО "Квадра" Вологжанина Д.Е.", - говорится в сообщении.

В августе Вологжанин был назначен заместителем генерального директора "Квадры". До этого назначения он занимал должность замгендиректора по энергорынкам ПАО "ОГК-2". Кроме того, он работал в ООО "ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией" директором по энергорынкам и в ОАО "ОГК-3", где отвечал за реализацию электроэнергии на ОРЭМ.

Основными видами деятельности "Квадры" является производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. Компания работает в 11 регионах Центрального федерального округа - Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях и обеспечивает 25% потребностей потребителей в тепловой энергии.