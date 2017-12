Цена нефти перешла к снижению на новостях об отмене забастовки в Нигерии

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером перешли к снижению на новостях об отмене объявленной ранее в понедельник забастовки работников нефтедобывающих предприятий в Нигерии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до 63,1 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,54% - до 57,02 доллара за баррель.

Нигерийский профсоюз работников нефтяной промышленности The Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria (PENGASSAN) в понедельник объявил о начале бессрочной общенациональной забастовки в связи с увольнениями рабочих на нефтедобывающих предприятиях страны. Забастовка могла привести к спаду добычи в стране, а также сокращению объема экспорта - такие перспективы привели к росту цен на нефть на дневных торгах.

Однако позднее в понедельник глава PENGASSAN Лумумба Окубава (Lumumba Okugbawa) заявил, что профсоюз приостановит забастовку благодаря удовлетворению требований рабочих в результате успешных переговоров с правительством. "На данный момент забастовка не приостановлена, но мы на 100% уверены, что она будет приостановлена", - заявил Окубава.

Вместе с тем, поддержку ценам по-прежнему оказывает ситуация вокруг закрытия североморского трубопровода Forties в Великобритании, который обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Добыча на месторождении Forties приостановлена с прошлого понедельника из-за ремонта.

"Отключение трубопровода Forties продолжает поддерживать рынок. Мы просто наблюдаем за тем, как рынок реагирует на отсутствие этих баррелей", - прокомментировал агентству Рейтер партнер в Again Capital Джон Килдафф (John Kilduff).