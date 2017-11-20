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Инвестпрограмма "Роснефти" в 2018 г составит около 950 млрд руб, в 2019 - более 1 трлн руб


Энергосети / Рынки

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СОЧИ, 18 дек /ПРАЙМ/. Инвестпрограмма "Роснефти" ROSN в 2018 году составит около 950 миллиардов рублей, в 2019 году - более 1 триллиона рублей, сообщил журналистам первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

"Мы говорим об инвестициях на следующий год на уровне порядка 950 миллиардов рублей... цифра 2019 года выше, чем цифра 2018 года, это связано с тем, что мы выходим на финальную стадию реализации крупных проектов, цифра будет выше, чем 1 триллион рублей", - сообщил Федоров.

Как уточнили в пресс-службе компании, план в 950 миллиардов рублей на 2018 год не включает в себя учет инвестиций в проектах, в которых "Роснефти" принадлежит миноритарная доля. С учетом этих проектов инвестиции в 2018 году превысят 1 триллион рублей. В 2017 году инвестиции без учета миноритарных долей в проектах составят около 890 миллиардов рублей, а с их учетом - 910 миллиардов рублей.

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