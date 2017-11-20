Совет директоров "Мечела" продлил на год полномочия гендиректора компании Коржова

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Мечела" MTLR продлил полномочия генерального директора компании Олега Коржова на 2018 год, следует из сообщения компании.

"Назначить единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "Мечел" - Коржова Олега Викторовича с 1 января 2018 года сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Коржов является гендиректором, председателем правления "Мечела" с января 2014 года. Работает в компании с 2005 года. С октября 2011 года занимал должность старшего вице-президента "Мечела" по экономике и развитию бизнеса.

Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий - производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2016 году добыча угля по группе составила 22,68 миллиона тонн.