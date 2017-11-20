АФК планирует выплатить 136 млрд руб "Башнефти", но продолжит бороться

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Судебные тяжбы между новым и прежним владельцами "Башнефти" BANE - "Роснефтью" и АФК "Система" AFKS - по первому иску нефтяных компаний на 170,6 миллиарда рублей в очередной раз завершились в их интересах. Апелляция подтвердила взыскание с корпорации 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", которые АФК обещала выплатить, продолжая вместе с тем оспаривать решение суда в следующей инстанции.

Опрошенные РИА Новости аналитики полагают, что для покрытия иска АФК "Система" придется искать кредит, причем соглашаться даже на дорогой.

Первое поражение в этом споре АФК потерпела в августе. Тогда арбитраж Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" ROSN, подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей.

Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчики, так и истцы, потребовавшие полного удовлетворения своих требований.

В понедельник Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил без изменения решение башкирского суда. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

ДОРОГОЕ ОБЕЩАНИЕ

Согласно законодательству РФ, истцы должны получить исполнительный лист в суде, и далее у них есть три года на его передачу приставам для взыскания с ответчиков суммы иска. Срок для добровольного исполнения решения суда составляет пять дней со дня получения ответчиками соответствующего уведомления от приставов.

АФК "Система" в понедельник заявила, что планирует исполнить решение суда "в установленном законом порядке". При этом компания одновременно будет обжаловать постановление апелляционного суда путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Уральского округа.

В АФК не уточнили, за счет каких средств планируют выплатить "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей.

По состоянию на 30 сентября 2017 года АФК "Система" обладала свободными 20,4 миллиардами рублей, включая высоколиквидные депозиты и ликвидные финансовые инструменты. Кроме того, по итогам 2016 года АФК должна получить 9,8 миллиарда рублей дивидендов от дочерних предприятий – МТС MTSS(51,93% акций) и БЭСК (100% акций), но доступ к ним ограничен из-за ареста этих активов в рамках судебного спора.

По мнению аналитиков, у корпорации, все активы которой арестованы, немного вариантов для выплаты суммы иска.

"Очевидно, что практически всю сумму нужно будет брать в кредит. Получается… это примерно дополнительных 10 миллиардов рублей в год процентных выплат. Сейчас нормализованный денежный поток от дивидендов – около 40 миллиардов рублей. То есть дополнительные 10 миллиардов они могут осилить в случае сокращения собственных дивидендов или снижения инвестиционных программ для дочерних компаний", - говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

"Но тут вопрос, освободят ли от ареста активы, которые можно использовать в качестве обеспечения по кредиту. Понятно, что под обеспечение более охотно выдадут кредит под более выгодную ставку", - заметил он.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин полагает, что АФК, взяв "дорогой" кредит, сможет рефинансировать его после снятия ареста активов, например, выпустив облигации.

ДАМОКЛОВ МЕЧ ВТОРОГО ИСКА

"Роснефть", ранее предлагавшая заключить мировое соглашение только при условии выплаты "Системой" 136,3 миллиарда рублей, пока не прокомментировала решение апелляционного суда.

В сентябре "Роснефть", заявив об отсутствии встречных шагов по урегулированию конфликта, сначала подала апелляционную жалобу на решение башкирского суда, в котором просила удовлетворить иск к АФК в полном объеме, взыскав 170,6 миллиарда рублей.

Затем в декабре совместно с "Башнефтью" "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии новый иск к АФК и ее "дочке" - АО "Система-Инвест" на 131,6 миллиарда рублей. Это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов.

АФК "Система", в свою очередь, в декабре подала в Арбитражный суд Москвы встречный иск к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба на 330,4 миллиарда рублей, обвинив ответчиков в действиях, направленных на снижение стоимости корпорации и доведение ее до банкротства.

Эксперты не исключают, что корпорацию обяжут выплатить сумму по двум искам - более 300 миллиардов рублей. "Если первый иск с сомнительными обвинениями в недобросовестно проведенной когда-то реорганизации, да еще с уплатой курсовой разницы, тем не менее, "Роснефти" удалось провести через суды, то со вторым иском "Системе" придется еще сложнее", - полагает эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"Во-первых, если в 2014 году судом было доказано незаконное владение "Системой" акциями "Башнефти", то полученные за время владения дивиденды можно истребовать. Во-вторых, по итогам 2009, 2010 и 2013 года "Башнефть" действительно выплачивала на дивиденды суммы, значительно превышающие размеры своей итоговой годовой чистой прибыли. Этот факт может быль использован, чтобы доказать недобросовестность АФК "Система" в период владения "Башнефтью", - объяснил он.

При таком раскладе аналитики допускают даже банкротство "Системы".

"В этом случае вариантов у компании немного: либо привлекать заем под высокий процент, либо продавать активы. Однако потенциальные покупатели будут спекулировать положением АФК "Система" и не захотят взять активы дорого. Продавать с большим дисконтом невыгодно для самой АФК "Система". В самом худшем случае компания вовсе может прекратить свое существование, но говорить об этом преждевременно", - прокомментировала заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

У Нигматуллина сомнения вызывает не только способность АФК обслуживать более 300 миллиардов рублей долга, но и возможность продать для покрытия требований активы, не нарушив бизнес-модель корпорации. "У холдинга есть "развивающиеся" активы, которые требуют финансирования за счет дивидендов. Именно этим и объясняется крайне низкая рыночная капитализация холдинга относительно исторических значений", - пояснил аналитик "Открытие Брокера".