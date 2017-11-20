"Роснефть" планирует полностью завершить модернизацию НПЗ к 2025 г

СОЧИ, 18 дек /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN планирует полностью завершить модернизацию НПЗ к 2025 году, сообщил журналистам вице-президент компании Александр Романов.

"Мы ориентируемся, что к 2025 году завершим полностью реконструкцию", - сообщил Романов.

Он отметил, что всего программа модернизации НПЗ "Роснефти" насчитывает строительство и реконструкцию более 50 установок. Объем инвестиций составляет 1 триллион рублей. На данный момент закончен этап по переходу на евростандарты, реконструировано более 30 объектов. Сейчас продолжается реконструкция установок, которые позволят увеличить выход светлых нефтепродуктов.

"Заключительным этапом реконструкции станет полный отказ от производства мазута, это заложено в рамках стратегии-2022 (по развитию компании - ред.)", - отметил Романов.

Первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров пояснил, что большое значение для развития сегмента нефтепереработки будет иметь фискальный режим.

"Безусловно, нужно предусмотреть подходы, которые бы стимулировали необходимые инвестиции в модернизацию. У нас есть набор предложений, который мы озвучили, в том числе на совещании в Ханты-Мансийске под руководством председателя правительства РФ в ноябре. Свои предложения мы формализовали, направили и в большой степени дальнейшая программа модернизации, те инвестиции, которые мы будем делать, зависят от определения фискального режима, обеспечивающего устойчивое развитие этого сегмента", - прокомментировал Федоров.