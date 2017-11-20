"Роснефть" планирует выделить нефтегазохимический бизнес в отдельную компанию

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МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN, согласно новой стратегии развития компании до 2022 года, планирует выделить существующий портфель нефтегазохимических активов в отдельный бизнес со своей финансовой отчетностью, говорится в сообщении компании.

Совет директоров "Роснефти" ранее в понедельник утвердил стратегию развития компании на период до 2022 года.

В числе стратегических инициатив на этот период компания, в частности, указывает "развитие нефтегазохимического бизнеса за счет выделения существующего портфеля активов на базе отдельного бизнеса со своей финансовой отчетностью".

При этом среди основных задач в реализации данной инициативы "Роснефть" называет изменение корзины продукции, реализацию долгосрочных контрактов, оптимизацию загрузки мощностей и повышение уровня интеграции с НПЗ компании. "Наличие доступного сырья в непосредственной близости от существующих и перспективных активов будет способствовать росту доходности данного бизнеса до уровня ведущих компаний-конкурентов. Новые проекты будут реализовываться с привлечением партнеров и проектного финансирования", - отмечается в сообщении.

В конце июня менеджмент "Роснефти" среди стратегических задач на 2018-2020 годы обозначил такие цели, как выделение в отдельные структуры розничного бизнеса, сервиса и ряда добывающих активов. Источник в "Роснефти" говорил журналистам, что выделение розничного бизнеса "Роснефти" в отдельную структуру, в случае одобрения советом директоров, может произойти в 2018 году.

В новой стратегии развития "Роснефть" подтвердила планы по переходу на холдинговую структуру управления, в рамках которого пилотным проектом станет выделение розницы в отдельную структуру. "Ожидается, что выделение розничного бизнеса в отдельный субхолдинг с привлечением стратегического инвестора позволит существенно повысить его финансовые результаты", - сообщает "Роснефть".