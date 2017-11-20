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"Роснефть" в ближайшие 1-2 года определится с выбором партнеров для ВНХК - топ-менеджер


Энергосети / Рынки

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МОСКВА/СОЧИ, 18 дек /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN в ближайшие один-два года определиться с выбором стратегических партнеров по реализации проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморском крае, сообщил первый вице-президент российской нефтяной компании Павел Федоров.

"Мы ведем переговоры с целым рядом потенциальных партнеров, они на этот проект смотрят, смотрят не только в рамках отдельно стоящих проектов, но и в том числе как на возможную часть более длинной технологической цепочки, сочетая со своими нефтехимическими мощностями дальше на целевых рынках", - сказал Федоров на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров компании.

"Сегодня я бы не стал ограничивать этот вопрос вопросами конкретной компании. Я бы ориентировался на то, что в ближайшие год-два мы определимся с выбором очередных стратегических партнеров для реализации этого проекта", - добавил он.

Федоров отметил, что ВНХК в целом является очень сложным проектом, реализация которого зависит от целого ряда внешних факторов. "На эту тему мы сегодня ведем обсуждения с "Газпромом", который должен помочь с газообеспечением. Есть вопрос энергообеспечения завода, есть вопрос развития необходимой инфраструктуры, которая должна сопровождать строительство такого масштабного промышленного предприятия. Есть также отдельный вопрос обеспечения фискальной стабильности для поставляемого на завод нефтехимического сырья", - сказал он.

"При успешном решении всех этих вопросов компания, безусловно, будет двигаться вперед в осуществлении этого важного стратегического проекта. Но мы максимально ответственно подходим к реализации этих планов, поэтому нам необходима безусловная ясность по каждому из этих направлений", - добавил он.

Проект ВНХК предусматривает создание на Дальнем Востоке крупного нефтехимического комплекса. Предполагается строительство трех очередей. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года — это НПЗ мощностью до 12,5 миллиона тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 миллиона тонн сырья в год.

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