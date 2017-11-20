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Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне разнонаправленно


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN увеличилась на 0,75%, до 5,04 доллара, "Лукойла" LKOH - упала на 0,12%, до 57,53 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 0,04%, до 118,65 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,4% - до 4,51 доллара, "Газпром нефти" - на 1,4%, до 21,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,35% - до 18,03 доллара, НЛМК - на 0,96%, до 24,2 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,96%, до 15,22 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 2,3% - до 1,8 доллара, Сбербанка SBER - на 0,87%, до 16,86 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,47%, до 18,42 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подешевели на 2,95% - до 26,62 доллара, "Ленты" - на 0,77% до 5,82 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 11,03% - до 3,02 доллара.

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