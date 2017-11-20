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"Роснефть" не пытается разрушать монополию "Газпрома" на экспорт газа - топ-менеджер


Энергосети / Рынки

СОЧИ, 18 дек /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN не пытается разрушать монополию "Газпрома" GAZP на экспорт газа, а пробует через него проработать возможности поставок российского газа, сообщила журналистам вице-президент "Роснефти" Влада Русакова.

"Что касается экспорта, то мы пока работаем в этом направлении, но не собираемся никакую монополию разрушать. Пытаемся через "Газпром" проработать возможности развития поставок российского газа. Если это получится - значит получится, если не получится - значит не получится", - сказала она на пресс-конференции по итогам совета директоров "Роснефти".

"Наша задача 100 остается, мы не меняем эту задачу", - ответила Русакова на вопрос о том, сохраняются ли планы по добыче 100 миллиардов кубометров газа к 2020 году.

Она отметила, что компания из своего портфеля выбрала наиболее эффективные газовые проекты, которые уже обеспечены контрактами и позволяют максимизировать свободный денежный поток и EBITDA "Роснефти".

На вопрос обсуждает ли "Роснефть" поставки газа в Китай, Русакова ответила, что компания работает с китайскими партнерами, однако находится в стадии оценки дальнейших перспектив. "Мы работаем с китайскими партнерами, но пока это еще оценки перспектив", - сказала она.

В воскресенье "Роснефть" сообщила, что Венесуэла выдала компании лицензию на разработку двух шельфовых месторождений. Отмечалось, что лицензионное соглашение допускает направление всего добытого газа на экспорт, в том числе, в сжиженном состоянии. Геологические запасы газа двух месторождений составляют 180 миллиардов кубометров. Целевой уровень добычи - 6,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении 15 лет.

В настоящее время, согласно законодательству РФ, исключительным правом экспорта газа обладает "Газпром" и его 100-процентное дочернее общество "Газпром экспорт". Исключение сделано для сжиженного природного газа (СПГ), в частности, для проекта "Ямал СПГ". После либерализации экспорта СПГ независимые (от "Газпрома") производители газа стали активнее обращаться к руководству страны с просьбой допустить их к экспорту и трубного газа.

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