"Роснефть" пробурит более 2,4 тыс нефтяных скважин на Самотлоре в 2018-2027 гг

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN должна пробурить на Самотлорском месторождении в 2018-2027 годы более 2,4 тысячи скважин для дополнительной добычи нефти в объеме более 50 миллионов тонн, сообщается в пресс-релизе российской нефтяной компании.

В понедельник совет директоров "Роснефти" утвердил ключевые параметры программы развития Самотлорского месторождения.

В течение 2016-2017 годов "Роснефть" и правительство прорабатывали дополнительные возможности развития Самотлорского месторождения. В результате, было принято согласованное решение, в соответствии с которым вводятся инвестиционные стимулы для Самотлора в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 миллиардов рублей сроком на 10 лет.

"Совет директоров закрепил обязательства компании пробурить в течение 2018-2027 годов более 2400 скважин, которые обеспечат дополнительную добычу нефти в объеме более 50 миллионов тонн нефти. В результате реализации расширенной программы развития Самотлора налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 1,7 триллиона рублей", - сообщается в пресс-релизе.

"Утверждение расширенной программы развития Самотлорского месторождения завершает оформление мер, реализуемых в рамках выполнения поручений президента РФ по повышению инвестиционной привлекательности "Роснефти" в контексте интегральной приватизационной сделки", - приводятся в сообщении слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Самотлор — одно из старейших эксплуатируемых месторождений в России; расположено в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, было открыто и введено в эксплуатацию в 1960-х годах. С начала разработки месторождения добыча составила около 2,7 миллиарда тонн нефти. Пик добычи пришелся на 1980-е годы, затем она постепенно снижалась. Обводненность месторождения составляет 96%. На месторождении пробурено более 19 тысяч скважин.