"Роснефть" планирует выделить нефтегазохимический бизнес в отдельную компанию

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN, согласно новой стратегии развития компании до 2022 года, планирует выделить существующий портфель нефтегазохимических активов в отдельный бизнес со своей финансовой отчетностью, говорится в сообщении компании.

Совет директоров "Роснефти" ранее в понедельник утвердил стратегию развития компании на период до 2022 года.

В числе стратегических инициатив на этот период компания, в частности, указывает "развитие нефтегазохимического бизнеса за счет выделения существующего портфеля активов на базе отдельного бизнеса со своей финансовой отчетностью".