Дайджест российских СМИ – 18 декабря

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Спрос по пересеченной местности - Банк России улучшил прогноз на следующий год в ожидании предновогодней рецессии.

- У триллионов есть два союзника — армия и флот - Президент готов подписать программу вооружений на 2018–2027 годы.

- ФНС очистит рыбу - Как стало известно "Ъ", практика борьбы с посредниками через специальные хартии участников рынка, опробованная ФНС на экспортерах зерна, может быть распространена на весь внутренний рынок сельхозсырья. Следующей в очереди стоит рыбная отрасль, где уже получили предложение ФНС подписать документ. Среди посредников здесь достаточно фирм-однодневок, уклоняющихся от уплаты налогов, соглашаются в отрасли. Но есть и проблема: новая схема может усложнить работу небольших предприятий, на которых приходится около 30% рынка.

- Банк повышенного сброса - Решение о санации Промсвязьбанка PSBR ЦБ было ожидаемым рынком. Мало кто предполагал, что регулятор решится на это перед Новым годом, но профессиональные финансисты к такому сценарию подготовились, минимизировав вложения в ценные бумаги банка. А вот среди рядовых граждан еще один крупный банк, попавший в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), посеял панику — после объявления о санации в течение нескольких часов скорость снятия наличных в банкоматах ПСБ составляла десятки миллионов рублей в минуту.

- Госзакупки преодолели бумажный барьер - В пятницу Госдума во втором, основном чтении приняла два масштабных пакета поправок к законам о госзакупках и закупках госкомпаний. С 2019 года все процедуры, используемые при госзакупках, переводятся в электронную форму, ужесточается и регулирование закупок госкомпаний — им придется перевести все закупки у малого бизнеса на контролируемые государством торговые площадки. Основные споры вызвали исключения — так, депутаты обнаружили, что разрешение госкомпаниям бесконтрольно закупаться у взаимозависимых поставщиков создает дыру в законе, и намерены разобраться с ним отдельно.

- Концессионеры просят государство скоординироваться - Участники рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) констатируют: рынок находится в стагнации — ее вызвали различные взгляды ведомств на концессии, что не повышает уверенность инвесторов. Частные партнеры говорят об увеличении рисков, необходимости структурирования проектов и развития их финансовых механизмов, а также о создании единого координатора ГЧП. В Минэкономики готовы стать "единым окном" для таких проектов.

- Промышленность тяготеет к рецессии - Росстат в ноябре зафиксировал мощнейший спад промпроизводства с октября 2009 года — 3,6% по сравнению с ноябрем 2016 года — и негативный перелом тренда (см. график). Он сопровождался фронтальным снижением выпуска в добыче (минус 1%), обработке (минус 4,7%), электроэнергетике (минус 6,4%), водоснабжении и водоотведении (минус 5,7%), притом что чиновники Минэкономики, ЦБ и аналитики ждали возврата промпроизводства к слабому росту. На оживление промышленных настроений (рост спроса и выпуска) указывали и опережающие индикаторы (см. "Ъ" от 1 декабря).

- Правозащитники остались в стороне от тюрем - Скандалом завершилось голосование по дополнительным выборам членов общественно-наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания. Большинство правозащитников, которые прошлой осенью не были включены в ОНК и добивались довыборов в их состав, вновь получили отказ совета Общественной палаты (ОП) РФ. Правозащитники требуют предъявить опросные листы, поскольку подозревают, что процедура голосования была нарушена. "Будем разбираться",— заявил "Ъ" глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Глава ОП Валерий Фадеев заявляет, что еще не ознакомился с итогами голосования.

- Запрет заниматься публицистикой получил особое мнение - В Конституционном суде (КС) обнаружились разногласия по резонансному вопросу, вправе ли суды лишать осужденных права заниматься публицистической деятельностью, если такое наказание прямо не предусмотрено Уголовным кодексом за конкретное преступление. Судья Константин Арановский выступил против отказа КС рассмотреть жалобу общественника Айрата Дильмухаметова, заявив, что спорные нормы Уголовного кодекса оставляют судам возможность для "произвола в применении уголовной репрессии".

- Воздух испортила свалка - Виновником появления постороннего неприятного запаха на московских улицах в выходные вновь назвали мусорный полигон "Кучино" (Балашиха). Так, Минприроды обнаружило вблизи свалки превышение содержания метана в воздухе в девять раз. А в Роспотребнадзоре обратили внимание, что проводимые на полигоне работы "негативно влияют на состояние воздуха". В компании "Экоком", которая сейчас занимается отводом и сжиганием свалочного газа в "Кучино", говорят о необходимости скорейшего завершения работ, потому что "каждый день — это накопленный вред для атмосферы".

- Арестованное имущество бизнесмена разошлось по судам - Неожиданный оборот приняло расследование в отношении украинского миллиардера Константина Григоришина, которого СКР обвиняет в неуплате налогов на сумму около 700 млн руб. Как выяснилось, на уже арестованное следствием имущество бизнесмена — московские квартиры, дом и земельные участки в Подмосковье — нашелся еще один претендент. Чеченский бизнесмен Хасан Эдиев подал иск к господину Григоришину на $230 млн, утверждая, что одалживал ему несколько лет назад крупную сумму, и выиграл тяжбу в гудермесском суде. Сам Григоришин утверждает, что с Эдиевым даже незнаком, а защита миллиардера обжалует судебное решение в президиуме Верховного суда Чечни.

- Английский не готов к ЕГЭ - Как выяснил "Ъ", семьи школьников тратят ежегодно от 22,5 тыс. до 54 тыс. руб. на дополнительные занятия с репетитором по английскому языку. Это видно из результатов исследования одной из образовательных компаний, проведенного в ряде российских регионов. Напомним, с 2022 года ЕГЭ по иностранным языкам станет третьим обязательным экзаменом для всех выпускников российских школ, при этом 77% российских родителей считают уровень школьного образования по этому предмету недостаточным. Чиновники настаивают на обратном. Эксперты уверяют: нынешнего объема школьной программы хватает, чтобы набрать минимальный балл на госэкзамене, а репетиторство, как правило, приносит пользу только ученикам, которые и так показывают высокие результаты.

- Ячейка проповедников финишировала на Стартовой - Как стало известно "Ъ", в Бабушкинский райсуд Москвы для рассмотрения в закрытом режиме поступило уголовное дело членов московской ячейки международного религиозного движения "Таблиги джамаат" (ТД), обвиняемых в экстремизме. Официально таблигиты дистанцируются от политики, однако при этом, по мнению экспертов, проповедуют в региональных мусульманских общинах наиболее радикальную, близкую к ваххабитской форму ислама, выполняя таким образом функции "кадровых агентств" по набору боевиков в террористическое "Исламское государство".

- Над президентом Перу навис импичмент - Перуанский Конгресс запустил процесс отстранения от власти президента Педро Пабло Кучински, которого обвиняют в получении взятки от бразильского строительного консорциума Odebrecht. В случае импичмента господин Кучински станет третьим главой государства в Латинской Америке, досрочно лишенным полномочий в последнее время. В 2012 году в отставку был отправлен парагвайский лидер Фернандо Луго, а в 2016-м — президент Бразилии Дилма Руссефф.

- В новый год без Вашингтона - В распоряжении "Ъ" оказался доклад Российского совета по международным делам (РСМД), который будет опубликован на этой неделе. В нем описываются основные трудности, с которыми столкнулась Россия во внешней политике в 2017 году, и возможности их решения — уже в 2018-м. При этом если в случае с США речь идет лишь об "управлении противостоянием", то с ЕС дела обстоят лучше — там эксперты сохраняют надежду на "выборочное сотрудничество". Ключами к сближению с Брюсселем авторы доклада называют "даже минимальный прогресс по украинскому вопросу" и конструктивный диалог о кибербезопасности. Однако эти же темы могут ухудшить отношения еще больше — если переговоры по ним закончатся неудачей.

- Казахстан и Киргизия растаможили отношения - Кризис в отношениях Казахстана и Киргизии — ключевых партнеров России в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вызванный неурегулированным таможенным конфликтом Астаны и Бишкека, завершен. Новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с 26-летием независимости страны, призвав строить отношения "в духе союзничества и стратегического партнерства". Непростое примирение произошло после того, как лидеры двух стран на встрече в Минске утвердили меры по пресечению серого импорта через киргизскую границу, наносившего ущерб казахстанской экономике и осложнявшего многостороннее сотрудничество в рамках ЕАЭС.

- Кузбасс прикроет доступ в недра - Глава Кузбасса Аман Тулеев хочет ограничить выдачу новых угольных лицензий в регионе и снизить добычу до 200 млн тонн, по официальной версии — чтобы ограничить экологический ущерб. Он уже попросил полпреда президента в СФО Сергея Меняйло донести эту позицию до Москвы. Источники "Ъ" считают инициативу попыткой притушить экологические протесты перед выборами, а крупные компании не верят, что она реально может их затронуть.

- Банкиры вступились за отказников - Банковские ассоциации в попытке ускорить решение проблемы с черным списком отказников направили свои идеи в ЦБ. Чтобы у клиентов появился выход, предлагается ввести испытательный срок для нарушителей-новичков, а также срок давности, по истечении которого будет происходить автоматическое исключение. Кроме того, список стоит дополнить данными о банках, из-за которых клиент попал в него, чтобы у остальных была возможность уточнить информацию, уверены участники рынка. Росфинмониторинг и ЦБ обещали изучить предложения.

- LTE готовят конкурента - Роскомнадзор и Минкомсвязь решили дать второй шанс стандарту связи McWill. Ведомства согласились выделить частоты для его тестирования в России компании "Юнисел", входящей в группу "НИРИТ Синвей Телеком Технолоджи". Эксперты сомневаются, что технология может получить развитие, так как не видят у нее преимуществ перед LTE.

- Нефть пишем, санкции — в уме - Международные инвесторы, воодушевленные возвращением цены на нефть к уровню $65 за баррель, увеличили свое присутствие на российском рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), объем вложений в российский фондовый рынок на минувшей неделе составил почти $40 млн. Однако в ближайшие недели продажи могут возобновиться из-за высокой вероятности расширения санкций в отношении России.

- Рынок поставил новые задачи ЦБ - Финансовый рынок обозначил новые задачи для Банка России на 2018 год в рамках ежегодного проекта "233 KPIs". Всего регулятору поступило 41 предложение, из которых 30 — новые, остальные же остаются в портфеле инициатив. И хотя многие названные участниками рынка проблемы в ЦБ признают, решить их в следующем году не обещают. Окончательный список заданий в рамках "233 KPIs" появится после утверждения на сайте регулятора.

- "Белкомур" предлагают всем желающим - Республика Коми решила продать на торгах около 41% акций железнодорожного проекта "Белкомур" минимум за 540 млн руб. Регион рассчитывает привлечь в проект крупного инвестора, основным интересантом называлась китайская Poly Group. В апреле проект поддержал премьер Дмитрий Медведев, но, по данным "Ъ", в его экономической эффективности сомневается ОАО РЖД, которое предлагает рассматривать его реализацию после 2025 года.

- "Газпром GAZP нефть" не скупится на Сербию - Сербская NIS, дочерняя структура "Газпром нефти", утвердила инвестиции в $2,2 млрд до 2025 года, что должно позволить компании выйти на рост EBITDA в среднем на 4% в год. Эксперты считают такую цель амбициозной, но достижимой после завершения модернизации нефтепереработки. При этом развитие энергетического и нефтехимического сегментов поможет NIS снизить риски ценовой волатильности на рынке нефти.

- Ростовскому авиазаводу не разрешают взлет - Давний конфликт группы "Ренова" и Ивана Саввиди вокруг строительства в Ростове-на-Дону нового аэропорта может обернуться проблемами для клиентов подконтрольного бизнесмену Ростовского завода гражданской авиации. Старый аэропорт, рядом с котором стоит завод, закрывается, и самолеты не смогут ни взлетать, ни садиться на ремонт. О прекращении работы аэродрома было известно давно, но предприятие принимало заказы на сроки за пределами этой даты. В результате под угрозой оказался, в частности, контракт с ФСБ на 235 млн руб.

- "РусГидро" замораживает накопление - "РусГидро" приостановило проект восстановления Загорской ГАЭС-2 в Московской области после аварии 2013 года, затраты на который оценивались в 44 млрд руб. Это означает, что после достройки в прошлом году Зеленчукской ГЭС-ГАЭС на Северном Кавказе и отказа от Ленинградской ГАЭС у энергохолдинга не осталось проектов в сфере гидроаккумуляции. ГАЭС, по мнению экспертов, остается пока самым дешевым способом промышленного накопления энергии, но уже в ближайшие годы серьезную конкуренцию ему могут составить другие технологии: от маховиков до Internet of Energy (IoE).

- "Магнит" MGNT не вошел в "Красный Яр" - "Магниту", второму по величине российскому продовольственному ритейлеру, пока не удается укрепить свои позиции в Сибири — на ключевом направлении для розничных сетей. У компании сорвалась сделка по покупке красноярских магазинов "Красный Яр" и "Батон", владельцы которых решили самостоятельно развивать бизнес. До этого другая федеральная сеть — "Лента" выкупила часть активов новосибирской группы "Холидей", на которую также претендовал "Магнит".

- "Леонардо" нарисуется в Европе - Российская сеть товаров для хобби и рукоделия "Леонардо" планирует открытие гипермаркетов в Польше. Не считая Белоруссии, это будет первый зарубежный рынок, куда выйдет ритейлер. Несмотря на специфические особенности спроса на продукцию для хобби в европейских странах, эксперты полагают, что "Леонардо" сможет составить конкуренцию местным игрокам.

- Импортозамещению софта прокладывают рельсы - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству перевести РЖД на "преимущественное использование" отечественного программного обеспечения (ПО). Еще в прошлом году в РЖД обсуждали возможность отказаться от контракта с одним из крупнейших мировых производителей ПО — немецкой SAP. Аналоги ее продуктов в России производят компании 1С и "Галактика". С ними уже заключены соглашения о разработке для РЖД информационных систем, говорят в госмонополии.

- Veon собрал базу - Запущенное "Вымпелкомом" приложение Veon за три месяца с конца июля набрало почти 800 тыс. активных пользователей, свидетельствуют данные Mediascope. Это позволило ему стать седьмым по популярности мессенджером в России. Эксперты считают такие показатели "скромными, но неудивительными".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Как Дмитрий Ананьев потерял Промсвязьбанк - Две недели назад ЦБ не собирался так быстро забирать банк.

- Эксперты назвали приговор Улюкаеву политически мотивированным - Жесткое решение суда по делу экс-министра было предопределено, уверены адвокаты и политологи.

- ЦБ отреагировал неожиданно на ухудшение ситуации в экономике - Он снизил ставку вдвое сильнее, чем ожидал рынок.

- Государство простит долги за бизнес - Долги индивидуальных предпринимателей по социальным взносам могут быть списаны.

- Brexit выходит на новый уровень - В 2018 году должны начаться переговоры о самом трудном – о торговле в будущем.

- "Нормальный бизнес не построить на поддержке правительства" - Гендиректор "LafargeHolcim Россия" Гильермо Бруско о том, почему упал спрос на цемент в России, как компания оптимизировала расходы и расконсервирует ли завод в Воскресенске.

- Агрегатор скидок "Едадил" начал тестирование нового сервиса - Поддерживать свои бренды компании смогут без участия ритейлеров.

- "Русгидро" законсервирует Загорскую ГАЭС-2 на неопределенный срок - Спустя четыре года после потопа компания признала – станция восстановлению не подлежит.

- Сбербанк SBER ведет переговоры о покупке мессенджера - Банк может приобрести долю в компании бывшего директора АФК "Система" AFKS.

- У Бориса Минца оказались несговорчивые кредиторы - Его компании смогли реструктурировать лишь один выпуск облигаций из трех.

- Металлургические компании будут платить больше дивидендов - Благодаря мерам по защите экологии растут спрос и цены на основные металлы, инвестиционные циклы компаний в основном завершены, а долгов у них мало.

- "Звездные войны" собрали скромную кассу - Сборы "Последних джедаев" значительно меньше, чем у "Пробуждения силы" два года назад.

- Сбербанк стал одним из лидеров на рынке страхования - "Дочка" банка обогнала по сборам "Росгосстрах" - Компания "Сбербанк страхование жизни" за девять месяцев 2017 г., по данным Центробанка, собрала 70,1 млрд руб. премии и стала второй среди всех российских страховщиков. Еще никогда компаниям, специализирующимся на страховании жизни (его запрещено совмещать с другими видами), не удавалось попасть в тройку крупнейших: традиционно места здесь делили универсальные страховщики.

- Softline разместит бонды на 2,7 млрд руб. - Компании нужна история публичного долга при подготовке к IPO - IT-холдинг Softline закрыл книгу заявок на трехлетние биржевые облигации объемом 2,7 млрд руб. по ставке купона 11% годовых, сообщила компания. Техническое размещение состоится 21 декабря.

- Чем опасны трудоголики - Шесть способов избавиться от привычки слишком много работать - Многим нравится работать. Но даже если работа подпитывает ваше эго и дарит чувство значимости, она не всегда приносит вам пользу. Что делать, если вы постоянно задерживаетесь в офисе и проверяете электронную почту из дома? Как разорвать порочный круг? Как убедить окружающих, таких же помешанных на работе коллег и требовательного начальника, что работать все время вредно? Как скорректировать ожидания вашего руководителя и сотрудников?

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- В барреле все спокойно - ЦБ улучшил свои ожидания от роста российской экономики и уровня цен на нефть на 2018 год. Теперь, по мнению Банка России, эти показатели будут практически не хуже текущих.

- Тюрьма и йога - Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев намерен писать стихи и занимать йогой в тюрьме. Также экс-чиновник заявил, что условия заключения кажутся ему терпимыми.

- Размер имеет значение - В Госдуме в окончательном чтении одобрен законопроект, который повышает минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Так, с 1 января МРОТ составит 9489 рублей.

- Ваш картель бит - Глава ФАС Игорь Артемьев напомнил Владимиру Путину об опасности картельных соглашений на международной арене. "Происходит дискриминация целых народов", - пожаловался Артемьев и рассказал о подготовке документа для регулирования этой сферы.

- Конечно, "Крымский"! - В ночь на воскресенье завершилось интернет-голосование за официальное название строящегося транспортного перехода через Керченский пролив. Согласно результатам, 64 процента участников опроса поддержали название "Крымский мост". Всего проголосовали 380 тысяч человек.

- Диалог о Союзе - В Брянске завершилось заседание Парламентского Собрания Союза Беларуси и РФ. Было принято решение о создании молодежной палаты при Собрании. Также одобрен бюджет Союзного государства на следующий год.

- Третий в списке - Наиболее реалистичная оценка потребности в докапитализации Промсвязьбанка составляет 200 миллиардов рублей, оптимистичный вариант - 100 миллиардов, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев.

- Земля требует льгот - Дмитрий Медведев встретился с владельцами "дальневосточного гектара", которые хотят заниматься бизнесом. Они попросили у правительства льготы на уровне территорий опережающего развития.

- Спрятали имущество - По данным Генпрокуратуры, больше всего откатов в России выявляется в сферах здравоохранения, дорожном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

- Долой костыли - Глава кабмина Дмитрий Медведев обратил внимание на большую дифференциацию тарифов на соцуслуги в разных регионах, проблемы трудоустройства и реабилитации инвалидов старше 18 лет и поддержал предложение создать в регионах базы данных помещений, которые могут быть предоставлены в аренду некоммерческим организациям.

- Под сводами Сергиевского зала - Русский биографический институт вручил Национальную премию "Человек года - 2017". Лауреатами стали политики, инженеры, врачи, деятели культуры, а в номинации "Журналистика" отмечен шеф-редактор журнала "Родина" Игорь Коц.

- Новый политический цикл: главные задачи - Политическим силам нужно тщательнее сверять планы с настроениями общества, считает председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов. "Мы обязаны усиливать диалог нашей партии и всего общества", - пишет он.

- Доход подсчитан - Все регионы должны принять участие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, считает глава минфина Антон Силуанов. Об этом он заявил в Казани после коллегии финансовых органов Татарстана.

- Пенсионные деньги в рыночной экономике - Госдума в трех чтениях приняла бюджет на три года, где заложено продление моратория на пенсионные накопления, которые направляются на текущие расходы, вместо того чтобы инвестировать их с целью увеличения будущих пенсий. Есть ли шанс, что рано или поздно мораторий будет отменен? Об этом мы беседуем с председателем Совета Ассоциации негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) Леонидом Гильченко.

- Засвеченные - Новые поправки в ПДД обяжут водителей носить светоотражающую одежду в темное время суток. Правда, только вне населенных пунктов. "РГ" выяснила, как в Европе штрафуют за отсутствие светоотражающих жилетов в автомобиле.

- Посвежеет к январю - В течение нескольких дней москвичей мучает вопрос: что за запах то и дело накрывает столицу? Насколько опасен он? В ходе тщательной проверки, организованной по распоряжению Сергея Собянина, на территории столицы источника запаха не нашли.

- Докатились - ГИБДД выявила в 2017 году более 700 тысяч нарушений правил перевозок детей. Так, при оформлении каждого седьмого ДТП было зафиксировано пренебрежение водителей к использованию детских автокресел.

- Лифт движется вверх - В понедельник в Нижнем Новгороде и Самаре завершится полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" по Приволжскому федеральному округу. В общей сложности до этой стадии добрались более 300 человек.

- Пекин ищет таланты - В Гуанчжоу на юге Китая пройдет Конференция по международному обмену талантами - так в КНР называют ярмарку вакансий для перспективных специалистов, которых Пекин стремится привлечь со всего мира.

- Белый дом пошел в атаку - В окружении главы Белого дома Дональда Трампа, попавшего под беспощадную критику со стороны недружественных ему масс-медиа, решили сменить тактику.

- База под прикрытием - Российские военные получают новые свидетельства, что так называемая "международная коалиция" во главе с США, несмотря на заявления американцев о безусловной приверженности уничтожению в Сирии остатков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), продолжает взаимодействовать с боевиками.

- Воз и ныне там - Новое правительство Австрии решило содействовать снятию санкций Евросоюза с России. Однако опыт предыдущих предвыборных обещаний победивших на выборах партий показывает, что дальше слов дело не идет.

- Лужи устранить - Общероссийский народный фронт разработал новый стандарт качества работы поликлиник. Он охватит все нюансы - от парковок до внешнего вида врачей.

- Рабы трубы - Несколько десятков семей в селе Тюбук Челябинской области оказались заложниками странной ситуации: сначала сельские власти по сути вынудили их установить котлы для индивидуального обогрева квартир, сообщив о плачевном состоянии местной котельной.

- Отслужат в вузе - Появится еще восемь военных кафедр - В восьми вузах РФ откроются военные кафедры, распоряжение об этом подписано в правительстве РФ.

- Копия с венком - В Выставочном зале Федеральных архивов открылась выставка "Романовы и Папский престол: 1613-1917. Россия и Ватикан", в которой участвуют ведущие музеи и архивы страны, а также Секретный архив Ватикана.

- Под грифом "Помни!" - Накануне Дня работника Службы внешней разведки в Челябинске открылась выставка, посвященная разведчикам - уроженцам Урала. Также на одном из стендов экспозиции рассказывается о визите Вильяма Фишера.

- Цена неявки - В Госсовете Удмуртии решили нетривиальными методами мотивировать депутатов ходить на сессии Госсовета. Народным избранникам не компенсируют ряд статей текущих расходов, если те не будут исправно посещать сессии, заседания президиума и постоянных комиссий республиканского парламента. Спасти от наказания сможет только заявление с указанием уважительной причины. Впрочем, далеко не все уверены, что такая мера подействует на прогульщиков.

- Жертвы из прошлого - Следственный комитет РФ объявил об окончании расследования и начале суда над так называемым ангарским маньяком Михаилом Попковым.

- Хайп не удался - Два 16-летних подростка в центре Петербурга сняли видео и залили его в телеграмм-каналы. Известность пришла к ним мгновенно, но, видимо, результат оказался не совсем такой, какого они ожидали. На записи один подросток бьет ботинком бездомного старика по лицу. А второй юноша безучастно снимает.

- Тепло, еще теплее... - Россия и Египет подписали меморандум о возобновлении авиасообщения. Ожидается, что полеты из Москвы в Каир начнутся в феврале. При этом говорить о полноценном открытии Египта как туристического направления пока рано.

- В обход Торжка - Обход Торжка открыт на трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Проезд по нему платный. Средняя стоимость одного километра пути составляет чуть больше 2,8 рубля. Цена зависит от того, на каком пункте автомобиль въехал на М-11 и на каком покинул ее.

- Ответным огнем - В селе Губден Карабудахкентского района Дагестана бойцы спецназа ФСБ и Росгвардии в ходе контртеррористической операции уничтожили троих боевиков.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Гидрометцентр: в Москве будет только 5–6 дней с 20-градусными морозами - По прогнозам синоптиков, столицу ждут частые оттепели и мягкая зима.

- Россияне негативно воспринимают Украину - Опрос "Левада-центра" выявил плохое отношение граждан к соседнему государству.

- Улюкаев отказался от передач в СИЗО - Пока экс-глава Минэкономразвития находится в одиночной камере "Кремлевского централа".

- Секретные санкции Вашингтона - США подготовят закрытый список россиян, с которыми европейские союзники не должны контактировать.

- Число детей с аутизмом в России занижено в 10 раз - По мнению экспертов, педиатры не умеют вовремя распознавать такие болезни.

- Футбольное импортозамещение - Вся атрибутика чемпионата мира 2018 года создана российскими компаниями.

- Минэкономразвития подвело итоги года с Бастой - Деловое мероприятие с танцполом, светомузыкой и выступлением известного рэпера обошлось ведомству в 10 млн бюджетных рублей.

- Дорожные знаки разрешили вешать на зданиях и заборах - Нововведение связано с регулированием парковочного пространства.

- На железной дороге внедряют свои черные списки - Глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов — о борьбе с дебоширами и нововведениях в 2018 году.

- Стритрейсинг на миллион - В Госдуме подготовили новые статьи КоАПа и УК для организаторов и участников уличных гонок.

- "Мишлен — это декаданс" - Как гастрономические удовольствия и локальные продукты помогают бороться с глобализацией.

- Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом - На Тихоокеанском флоте создается новая армия ВВС и ПВО.

- Производство мяса индейки вырастет на 23% - Она дороже, но значительно полезнее привычной для россиян курицы.

- Споры Сеула и Токио на женскую тему немного подождут - Пересмотр чувствительной сделки по "женщинам для утешения" не помешает практическому сотрудничеству двух союзников США в Азии.

- Глава МИД Венгрии вновь прокомментировал украинский закон об образовании - Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что принятый Украиной закон "Об образовании" противоречит выбранному Киевом курсу на сближение с Евросоюзом.

- В Москве побит второй за сутки температурный рекорд - Температура воздуха в Москве установила второй рекорд за сутки за все годы метеонаблюдений. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Приговор особо крупного размера - Политические последствия решения суда по делу Алексея Улюкаева - Реальный срок, назначенный судом Алексею Улюкаеву, ведет к усилению позиций Игоря Сечина, но при этом создает для него новые риски, считают опрошенные РБК политологи. Бенефициарами процесса над экс-министром они называют силовиков.

- С промышленностью просчитались - Промышленное производство в ноябре неожиданно сократилось на 3,6% по сравнению с ноябрем прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Такого падения не было с 2009 года, но отчасти оно объясняется сложностями со статистикой.

- Небо над Египтом приоткрыли - После двухлетнего перерыва Россия и Египет наконец договорились о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя столицами. Полеты могут начаться в феврале. Возобновление рейсов на египетские курорты — задача 2018 года.

- Марафон вокруг Кремля - 15 декабря Совет Федерации назначит дату выборов на пост главы государства в 2018 году и даст старт президентской кампании. После публикации решения у желающих стать кандидатами в президенты будет 20 дней для выдвижения.

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